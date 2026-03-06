ભાજપના ધારાસભ્યની જાહેરાત : હું 2027માં વિધાનસભા ચૂંટણી નહીં લડું. 13 વર્ષથી હું ધારાસભ્ય છું, હવે બીજાને તક મળવી...

Prev
Ketan Inamdar Statement On 2027 Elections : વડોદરામાં ભાજપના ધારાસભ્ય કેતન ઈનામદારે મોટી જાહેરાત કરતા કહ્યું કે, ‘હું 2027માં વિધાનસભા ચૂંટણી નહીં લડું. 13 વર્ષથી હું ધારાસભ્ય છું, હવે બીજાને મળવો જોઈએ અવસર...’ ત્યારે તેમના નિવેદનથી વડોદરાના રાજકારણમાં ગરમાવો આવ્યો છે 

Written By  Dipti Savant|Last Updated: Mar 06, 2026, 03:40 PM IST
  • સાવલીના ધારાસભ્ય કેતન ઈનામદારે ફરી એકવાર જાહેરાત કરી કે, હું 2027 ની ચૂંટણી નહિ લડું
  • વર્ષ 2022 અને 2024 માં પણ કેતન ઈનામદાર આ નિવેદન આપી ચૂક્યા છે 
  • બરોડા ડેરી મુદ્દે સાવલીના કેતન ફાર્મ ખાતે કેતન ઈનામદારનો સમ્માન કાર્યક્રમ યોજાયો હતો

Vadodara Politics : મધ્ય ગુજરાતમાં ભાજપના આખાબોલા નેતા તરીકેની છાપ ધરાવતા ધારાસભ્ય કેતન ઈનામદારે ફરી એકવાર જૂનો રાગ આલાપ્યો છે. તેઓએ ફરી એકવાર 2027 ની વિધાનસભા ચૂંટણી નહિ લડવાની જાહેરાત કરી છે. વર્ષ 2022 ની વિધાનસભા ચૂંટણીમાં જીત બાદ પણ કેતન ઈનામદારે આ જ શબ્દો કહ્યા હતા, હવે જોવું એ રહ્યું કે, તેઓ પોતાના કહ્યા બોલ પાળે છે કે નહિ, અને કેતન ઈનામદારની વાતમાં કેટલી ઈમાનદારી છે.

હું 2027 ની ચૂંટણી નહીં લડું...
બરોડા ડેરી મુદ્દે સાવલીના કેતન ફાર્મ ખાતે કેતન ઈનામદારનો સમ્માન કાર્યક્રમ યોજાયો હતો. કાર્યક્રમમાં ડેસર ઝોનના ઉમેદવાર સુરપાલસિંહ પરમાર અને સાવલી ઝોનના ઉમેદવાર રામસિંહ વાઘેલા હાજર રહ્યા હતા. તેમજ મોટી સંખ્યામાં કેતન ઈનામદારના સમર્થકો પણ હાજર રહ્યાં. આ પ્રસંગે કેતન ઈનામદારે મોટી જાહેરાત કરતા કહ્યું કે, 76(બી) ની નોટિસમાં જિંદગીભર ન છૂટાય તેવી સ્થિતિ છે. હું 2027 ની ચૂંટણી નહીં લડું. મીણબત્તીનું આયુષ્ય ખબર પડી જાય એટલે નિશાન નથી લીધું. 

કુલદીપસિંહ રાઉલજી પર આકરા પ્રહાર
આગળ તેઓએ કુલદીપસિંહ રાઉલજી પર આકરા પ્રહાર કહ્યું કે, મીણબત્તી તો હવે લગભગ ઓલવાઈ ગઈ છે. ૨૦૦૯ થી ૨૦૨૬ સુધી તમે રહ્યાં, હવે બીજા ને તક આપો. 17 વર્ષ ડિરેક્ટર રહ્યા છતાં પેટ નથી ભરાયું? કેતન ઇનામદાર કે તેમના પરિવારમાંથી કોઈ ડેરીની ચૂંટીની લડે નહીં. જો કોઈ ગેરરીતિ થઈ હોય તો સરકાર ચલાવી લેવા માંગતી નથી. ઓડિટમાં તમામ હકીકતો બહાર આવી ગઈ છે. ક્ષતિ રહેવી એ ખોટું કરેલું કૃત્ય છે. ગંભીર ભૂલ કરનારને પરિણામ ભોગવવા તૈયાર રહેવું પડશે. આગામી સમયમાં બરોડા ડેરીમાં ભાજપનું બોર્ડ બનશે. 

પાંચ વર્ષ બાદ તમને લાગે તો અમારું સન્માન કરજો
તો કેતન ઇનામદારે આગળ કહ્યું કે, સ્વાગત, સન્માન, સાહેબ આ બધું ભૂલી જાઓ. અમે તમારા સાથી છીએ. અમારી પાસે કરાવવું હોય એટલું કામ કરાવી લો. પાંચ વર્ષ બાદ તમને લાગે તો અમારું સન્માન કરજો. અમને ગળામાં હારનો ભાર જોઈતો નથી. આજે ટીમ વડોદરાને એક ચેલેન્જ આપુ છું. સૌ સાથે મળીને વડોદરાને સુરત અને અમદાવાદથી વધુ સ્વચ્છ બનાવવાનો પ્રયત્ન કરજો. વડોદરાને સ્વચ્છતામાં નંબર વન બનાવવા તરફ પ્રયાસ કરજો. એક બીજા પર કીચડ ઉછાળવાને બદલે શહેરને સૌથી વધુ સ્વચ્છ બનાવજો. દેશનું નંબર વન સ્વચ્છ શહેર વડોદરા બને તે દિશામાં આગળ વધજો. 

વર્ષ 2022 માં પણ કહ્યું હતું 
આમ, સાવલીના MLA કેતન ઈનામદારે બરોડા ડેરી મુદ્દે યોજાયેલા કાર્યક્રમમાં ગુજરાતના રાજકારણમાં મોટું નિવેદન આપી દીધું છે. આ પહેલા પણ તેઓએ વર્ષ 2022 ની વિધાનસભા ચૂંટણીમાં જીત બાદ કહ્યું હતું કે, તેઓ વર્ષ 2027 ની ચૂંટણી નહિ લડે. ત્યારે કેતન ઈનામદાર આગામી વર્ષે શું કરે છે તે તો રાજકારણનો સમય અનં સંજોગ જ બતાવશે.

કેતન ઈનામદાર આખાબોલા ધારાસભ્ય
કેતન ઈનામદારની છાપ મધ્ય ગુજરાતમાં આખાબોલા નેતા તરીકે થાય છે. પ્રજાની વાત હોય કે પછી ખુદ પોતાની જ સરકાર સામે મોરચો માંડવાની વાત હોય, તેઓ હંમેશા સ્પષ્ટ વક્તા તરીકે પોતાનો આક્રોશ ઠાલવતા જોવા મળ્યા છે. વર્ષ 2024 માં ભાજપમાં ચાલી રહેલા ભરતી મેળાથી નારાજ થયેલા સાવલીના ધારાસભ્ય કેતન ઈનામદારે રાજીનામું ઈ-મેલથી વિધાનસભા અધ્યક્ષને મોકલી આપ્યું હતું. ભારે મનામના બાદ તેઓએ પોતાનું રાજીનામું પરત ખેંચ્યું હતું. ત્યારે પણ તેઓએ કહ્યું હતું કે, દરેકની કામ કરવાની પદ્ધતિ અલગ હોય છે. મારી કામ કરવાની પદ્ધતિ અલગ છે. વ્યક્તિગત કોઈનો વિરોધ નથી. પણ હું 2027ની ચૂંટણી નહીં લડું.'

