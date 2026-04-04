ગુજરાતી ન્યૂઝGujaratવડોદરા ભાજપના પત્રિકાકાંડના આરોપીની પક્ષમાં વાપસી થતા કકળાટ શરૂ થયો, કોના ઈશારે આ ગોઠવણ થઈ?

વડોદરા ભાજપના પત્રિકાકાંડના આરોપીની પક્ષમાં વાપસી થતા કકળાટ શરૂ થયો, કોના ઈશારે આ ગોઠવણ થઈ?

Vadodara BJP Suspended Leader Comeback : વડોદરા ભાજપમાંથી સસ્પેન્ડ થયેલા અલ્પેશ લિંબાચીયાની ફરી ભાજપમાં એન્ટ્રી થતા ભડકો થયો. ત્રણ વર્ષ પહેલા પૂર્વ મેયર નિલેશ રાઠોડ વિરુધ્ધ પત્રિકા બહાર પાડનાર આલ્પેશ લિંબાચીયાને ભાજપમાં ફરી જોડાતા નિલેશ રાઠોડ ભારે નારાજ થયા

Written By  Dipti Savant|Last Updated: Apr 04, 2026, 04:58 PM IST
  • વડોદરા ભાજપમાંથી સસ્પેન્ડ થયેલા અલ્પેશ લિંબાચીયાને ભાજપમાં ભડકો
  • પૂર્વ મેયર નિલેશ રાઠોડ વિરુધ્ધ પત્રિકા બહાર પાડનારને ભાજપમાં જોડતા ભારે નારાજ
  • સ્થાનિક પદાધિકારીઓને રજૂઆત કરી હોવા છતાં અલ્પેશ લિંબાચીયાને પક્ષમાં લીધો

વડોદરા ભાજપના પત્રિકાકાંડના આરોપીની પક્ષમાં વાપસી થતા કકળાટ શરૂ થયો, કોના ઈશારે આ ગોઠવણ થઈ?

Vadodara News રવિ અગ્રવાલ/વડોદરા : વડોદરાના રાજકારણમાં અત્યારે ભારે ગરમાવો જોવા મળી રહ્યો છે. વર્ષ 2023માં જે 'પત્રિકાકાંડે' ભાજપની શિસ્તના લીરેલીરા ઉડાડ્યા હતા, તે જ કેસના મુખ્ય આરોપી અલ્પેશ લિંબાચીયાની ભાજપમાં ઘરવાપસી થતા વિવાદનું વંટોળ ઉઠ્યું છે. પૂર્વ મેયર નિલેશ રાઠોડે આક્ષેપ કર્યો છે કે, સાથે બેસીને પીઠમાં ખંજર ભોંકનારાને પાર્ટીએ ફરી સ્થાન આપ્યું છે. શું છે આ સમગ્ર મામલો? જુઓ આ ખાસ રિપોર્ટમાં

વડોદરાની રાજનીતિમાં મોટા સમાચાર
પાલિકાની ચૂંટણી પહેલા વડોદરામાં રાજકીય હલચલ તેજ બની છે. પત્રિકાકાંડ બાદ 6 વર્ષ માટે સસ્પેન્ડ થયેલા નેતા અલ્પેશ લીંબચિયા બીજેપીમાં પાછા ફર્યા છે. વોર્ડ નંબર 19ના અલ્પેશ લીમ્બાચીયાનો ભાજપામાં પુન પ્રવેશ થયો છે. અધ્યક્ષ ડૉ. જયપ્રકાશ સોનીના હસ્તે ખેસ પહેરાવી સ્વાગત કરાયું. આ સાથે બ્રેક બાદ અલ્પેશ લીમ્બાચીયાનો ભાજપામાં સત્તાવાર પુનઃ પ્રવેશ થયો. આ કારણે ભાજપ શહેરની રાજનીતિમાં ગરમાવો વધ્યો છે. 

શું હતો વડોદરા ભાજપનો પત્રિકાકાંડ
વડોદરા મહાનગરપાલિકાના રાજકારણમાં 25 વર્ષની મિત્રતાનો કરુણ અંજામ એટલે 'પત્રિકાકાંડ'. ફેબ્રુઆરી 2023માં તત્કાલીન મેયર નિલેશ રાઠોડના નામે એક નનામી પત્રિકા વાયરલ થઈ હતી. જેમાં ભ્રષ્ટાચાર અને બિલ્ડરો સાથેની સાંઠગાંઠના ગંભીર આક્ષેપો હતા. તપાસનો ધમધમાટ શરૂ થયો અને જ્યારે સત્ય સામે આવ્યું ત્યારે સૌ ચોંકી ગયા હતા. નિલેશ રાઠોડના જ પરમ મિત્ર અને સહ-કોર્પોરેટર અલ્પેશ લિંબાચીયાની આ કેસમાં ધરપકડ થઈ હતી. સસ્પેન્શનના લાંબા સમય બાદ હવે અચાનક અલ્પેશ લિંબાચીયાને પક્ષમાં પરત લેવામાં આવ્યા છે. આ નિર્ણયે વડોદરા ભાજપમાં જૂથવાદની જ્વાળાઓ ફરી પ્રજ્વલિત કરી છે. નિલેશ રાઠોડે ખુલ્લેઆમ નારાજગી વ્યક્ત કરી છે. 

નિલેશ રાઠોડનો આક્રોશ
ત્રણ વર્ષ પહેલા પૂર્વ મેયર નિલેશ રાઠોડ વિરુધ્ધ પત્રિકા બહાર પાડનાર આલ્પેશ લીંબચીયાને ભાજપમાં જોડતા નિલેશ રાઠોડ ભારે નારાજ છે. તેઓએ કહ્યું કે, મેં સ્થાનિક પદાધિકારીઓને રજૂઆત કરી હોવા છતાં અલ્પેશ લિંબાચીયાને પક્ષમાં લીધો. પાર્ટીના મેયરની બદનામી કરી હતી ત્યારે તેને જોડવો યોગ્ય નથી. ભાજપના ત્રણથી ચાર નેતાઓએ મળીને અલ્પેશ લિબાચીયાની ઘર વાપસી કરાવી છે. ‘ગુરૂએ ચેલાને સાચવ્યો કહી’ તેઓએ ભાજપના એક નેતા તરફ ઈશારો કર્યો. તેઓએ કહ્યું કે, સાંસદ, ધારાસભ્ય કે સ્થાનિક નેતાઓ સાથે સંકલન કર્યું નથી. સાથે બેસીને પીઠ પર ખંજર ભોંકનારાને પાર્ટીએ પાછો લીધો છે. સ્થાનિક સંગઠને પ્રદેશ મોવડી મંડળને ગેરમાર્ગે દોર્યા, હું મારો પક્ષ મૂકીશ.

સંગઠને આ નિર્ણયને 'પ્રદેશનો આદેશ' ગણાવીને હાથ ઊંચા કરી દીધા
એક તરફ નિલેશ રાઠોડનો આક્રોશ છે, રાઠોડનો આરોપ છે કે પ્રદેશના નેતાઓને વિશ્વાસમાં લીધા વગર જ શહેરના બે ત્રણ નેતાઓએ આ કાર્ય પાર પાડ્યું છે, ત્યારે શહેર સંગઠને આ નિર્ણયને 'પ્રદેશનો આદેશ' ગણાવીને હાથ ઊંચા કરી દીધા છે. શહેર પ્રમુખ ડો. જયપ્રકાશ સોનીના મતે વર્ષોથી કામ કરતા કાર્યકરોની ભૂલ સુધારવાની તક આપવીએ પક્ષની પરંપરા છે. બીજી તરફ અકોટાના ધારાસભ્યએ કહ્યું કે આમાં મારી કોઈ ભૂમિકા નથી. 

કોને પક્ષમાં લેવો, ન લેવો તે સંગઠનનો અને પક્ષનો વિષય અને નિર્ણય છે - ધારાસભ્ય ચૈતન્ય દેસાઈ
તો અલ્પેશ લિમ્બાચિયાને ભાજપમાં લેવા મામલે અકોટાના ધારાસભ્ય ચૈતન્ય દેસાઈએ નિવેદન આપતા કહ્યું કે, હું કાર્યાલય મારા કામથી ગયો હતો, તે સમયે અલ્પેશ લિમ્બાચિયા કાર્યાલય પર જ હતા. પ્રમુખે સાથે ઊભો રહેવાનો આગ્રહ કર્યો એટલે હું ઉભો રહ્યો. કોને પક્ષમાં લેવો, ન લેવો તે સંગઠનનો અને પક્ષનો વિષય અને નિર્ણય છે. 

પ્રદેશ કક્ષાએથી નિર્ણય લેવાયો છે - અલ્પેશ લિંબાચીયા
તો આ મામલે વડોદરા શહેર ભાજપ પ્રમુખ ડો.જયપ્રકાશ સોનીએ કહ્યું કે, પ્રદેશ કક્ષાએથી નિર્ણય લેવામાં આવ્યા છે. લાંબા સમયથી પરત આવવા માટે અલ્પેશ લિંબાચીયા રજૂઆત કરી રહ્યા હતા. તેઓએ ભવિષ્યમાં કોઈપણ આવી ભૂલ નહીં થાય તે માટે ખાતરી આપી છે. આ રજૂઆત પ્રદેશ કક્ષાએ કરવામાં આવી છે. ભાજપમાં વર્ષોથી કામગીરી કરી અને સસ્પેન્ડ થયા હોય તો પરત લેવામાં આવતા જ હોય છે. અનેક વખત આ પ્રકારની નિર્ણય લીધો હતો. નિર્ણય પ્રદેશથી લેવાયેલો છે, અહિયાથી કોઈ જ નક્કી કરાયું નથી. અલ્પેશ લીંબચિયાની વાતોમાં તથ્ય લાગ્યું હશે તે માટે જ પ્રદેશે નિર્ણય લીધો હશે. ચૂંટણી સમયે પક્ષાપક્ષી થતું હોય છે તો પાર્ટીના કાર્યકર છે અને તેને પરત લેવામાં આવ્યા છે. 

હવે સવાલ એ ઉઠે છે કે, શું શિસ્તબદ્ધ ગણાતી ભાજપમાં હવે ગંભીર ગુનાહિત કાવતરાં પણ માફ કરી દેવાશે? આખરે કોના ઈશારે આ ગોઠવણ થઈ છે? નિલેશ રાઠોડનો આ અવાજ ને તેમના ગુરુ માંજલપુરના ધારાસભ્ય યોગેશ પટેલ સાથ આપશે તો, વડોદરા ભાજપમાં મોટો વિવાદ લાવશે કે પછી પ્રદેશના આદેશ સામે સૌએ નમતું જોખવું પડશે તે આગામી સમયમાં સ્પષ્ટ થઈ જશે. 

Dipti Savant

દિપ્તી સાવંત ઝી 24 કલાકની ડિજીટલ ટીમમાં કન્ટેન્ટ ક્રિએટર છે. વડોદરાથી તેમણે પત્રકારિત્વની શરૂઆત કરી. દિવ્ય ભાસ્કરથી જર્નાલિઝમની સફર શરૂ કરી. તેના બાદ સંદેશ ડિજીટલ અને હવે ઝી 24 કલાક સુધી પહોંચ્યા છ

