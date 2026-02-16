વડોદરાનો જમીન આકારણી કૌભાંડ શું છે, જેને કારણે ભાજપના બે નેતાઓના રાતોરાત રાજીનામા પડ્યા!
Gujarat BJP Resignation Row : વડોદરામાં વોર્ડ નંબર 8માં ભાજપ પ્રમુખ અને મહામંત્રીનું રાજીનામું પડ્યું. કરોડિયા જમીન અને આકારણી વિવાદમાં રાજીનામું લેવાયું હોવાની ચર્ચા ભાજપમા વહેતી થઈ. હાલ અંગત કારણોસર રાજીનામું આપ્યાનો પત્રમાં ઉલ્લેખ કરાયો, ત્યારે આ આકારણી કૌભાંડ પર એક નજર કરીએ...
Vadodara News રવિ અગ્રવાલ/વડોદરા : વડોદરા ભાજપમાં આજે ભડકો થયો છે. કરોડિયા વિસ્તારમાં જમીન અને આકારણીના વિવાદનો મામલો સામે આવતા જ વોર્ડ નં-8ના ભાજપ પ્રમુખ અને મહામંત્રીએ રાજીનામું આપ્યું છે. વિપુલ બારોટ અને વિજય ચાવડાએ ભાજપમાંથી પદ છોડ્યું છે. જોકે, અંગત કારણોસર રાજીનામું આપ્યું હોવાનો પત્રમાં ઉલ્લેખ કર્યો છે. પરંતું શહેરમાં બહુ ગાજેલા જમીન અને આકારણી વિવાદમાં રાજીનામું પક્ષ દ્વારા લેવાયાની ચર્ચા ઉઠી છે. વિજય ચાવડાએ પાદરાના વ્યક્તિને જમીન અપાવી હતી અને જમીન અપાવવાની દલાલી પેટે લાખો રૂપિયા લીધા હતા. ત્યારે આ આકારણી વિવાદ શું છે તે જાણીએ.
જમીન NA થઈ ના હોવા છતાં પ્લોટો પાડી વેચી માર્યા
સંસ્કારી નગરી વડોદરામાં ફરી એકવાર ભ્રષ્ટાચારનો મામલો ગરમાયો છે. વડોદરાના કરોડિયા વિસ્તારમાં બિન-ખેતી (NA) થયા વગરની જમીન પર ગેરકાયદે પ્લોટિંગ પાડી, મકાનો બાંધી તેની પાલિકા દ્વારા આકારણી પણ કરી દેવાનું મોટું કૌભાંડ સામે આવ્યું છે. વડોદરાના કરોડિયામાં 16 મકાનો અને 6 ખુલ્લા પ્લોટની આકારણીનું કૌભાંડ સામે આવ્યું છે. જમીન NA થઈ ના હોવા છતાં પ્લોટો પાડી વેચી માર્યા. એટલું જ નહિ, NA વગરના પ્લોટમાં બનેલા મકાનો અને ખુલ્લા પ્લોટની પાલિકાએ આકારણી પણ કરી દીધી. વોર્ડ 8 ના ભાજપના મહામંત્રીએ જમીન અપાવી અને આકારણી પણ કરાવી આપી હોવાનો આરોપ ઉઠ્યો છે. આકારણી કરવા 10,000 રૂપિયાનો વહીવટ થયો હોવાની ચર્ચા છે.
તપાસ બાદ આકારણી રદ કરાઈ
ધારાસભ્ય કેયુર રોકડિયા સુધી આખો મામલો પહોંચતા પાલિકાના ઉચ્ચ અધિકારીઓને તપાસ કરવા સૂચના આપી હતી. તપાસ બાદ તમામ મકાન અને પ્લોટની આકારણી રદ કરાઈ છે. વોર્ડ પ્રમુખ, વોર્ડ મહામંત્રી અને એક ભાજપ કાર્યકર પૈસાની ભાગબટાઈમાં ઝગડતા આખો મામલો આવ્યો હોવાની ચર્ચા છે. છેલ્લા દોઢ મહિનાથી પાલિકાના ઉચ્ચ અધિકારીઓ તપાસ કરી રહ્યા હોવા છતાં જવાબદાર કર્મચારી અધિકારી પર કાર્યવાહી નથી કરી તે મોટો સવાલ છે.
મહામંત્રી અને એક કાર્યકર વચ્ચે પૈસાની વહેંચણીમાં વિવાદ થયો હતો
મહેશ માળી નામના વ્યક્તિએ કરોડિયામાં ખેતીલાયક જમીન ખરીદી હતી, જેને NA કરાવ્યા વગર જ પ્લોટ પાડીને વેચી દેવામાં આવી હતી. આશ્ચર્યની વાત એ છે કે, વડોદરા મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનના અધિકારીઓએ નિયમોને નેવે મૂકીને 16 મકાનો અને 6 ખુલ્લા પ્લોટની આકારણી કરી દીધી અને ત્યાં ગટર લાઈનની સુવિધા પણ પૂરી પાડી દીધી. આ કૌભાંડમાં વોર્ડ નંબર 8ના ભાજપના મહામંત્રી વિજય ચાવડાનું નામ ઉછળ્યું છે. ચર્ચા મુજબ, આકારણી કરાવવા માટે પ્લોટ દીઠ 10,000 રૂપિયાનો વહીવટ થયો હતો. પરંતુ, મહામંત્રી અને એક કાર્યકર વચ્ચે પૈસાની વહેંચણીમાં વિવાદ થતા મામલો ધારાસભ્ય કેયુર રોકડિયા સુધી પહોંચ્યો હતો. જેથી કેયૂર રોકડિયાએ પાલિકાના ઉચ્ચ અધિકારીઓને તપાસ કરવાની સૂચના આપી. પાલિકાએ તપાસ કરતા ખોટી રીતે આકારણી કરી હોવાનું સામે આવ્યું, જેથી તમામ આકારણી રદ કરી દેવાઈ છે. જેમણે પ્લોટ ખરીદ્યા છે તેમના નાણાં હવે સલવાયા છે. સામાજિક કાર્યકર સ્વેજલ વ્યાસે અધિકારી અને ભાજપ નેતા પર કાર્યવાહીની માંગ કરી છે.
મેં માત્ર જમીન અપાવી છે - વિજય ચાવડા
આકારણી કૌભાંડ મામલે ભાજપ મહામંત્રી વિજય ચાવડાનું નામ સામે આવ્યા બાદ વિજય ચાવડાએ પોતાનો બચાવ કરતા કહ્યું હતું કે, હું જમીન લે વેચનો ધંધો કરું છું. મહેશ માળીને મેં ખેતીલાયક જમીન અપાવી હતી. જમીન અપાવ્યા બાદ મારો કોઈ રોલ નથી. ધારાસભ્યને અમે જ NA વગરના પ્લોટમાં બાંધકામ અને ખોટી આકારણીને લઈ રજૂઆત કરી હતી. મને બદનામ કરવા આખા મામલામાં મારું નામ ઉછાળ્યું છે. આકારણીમાં મારો કોઈ રોલ નથી. મને બદનામ કરવાના કાવતરા હેઠળ મારું નામ લેવાય છે.
ભાજપે વડોદરાને કૌભાંડ નગરી બનાવી - કોંગ્રેસ
જ્યારે કોંગ્રેસ પ્રવક્તા નિશાંત રાવલે આક્ષેપ કરતા કહ્યું કે, ભાજપના શાસકોએ વડોદરાને કૌભાંડની નગરી બનાવી દીધી છે. કોઈપણ પ્રક્રિયા વગર આકારણી કઈ રીતે કરી લીધી? ડ્રેનેજ લાઈન પણ કઈ રીતે આપી દેવાઈ? ભાજપના નેતાઓ કૌભાંડ આચરે છે. ભાજપે વડોદરાને કૌભાંડની નગરી બનાવી દીધી છે.
સમગ્ર કૌભાંડ મામલે હર હંમેશની જેમ અધિકારીઓએ પોતાનો બચાવ કર્યો હતો. વડોદરા પાલિકાના ડેપ્યુટી મ્યુનિ. કમિશનર સુરેશ તુંવરે કહ્યું કે, સ્લમ તેમજ ઝૂંપડપટ્ટી વાળા વિસ્તારમાં OUS આકારણી કરવાની નીતિ અમલમાં છે. અરજદાર વર્ષોથી ત્યાં રહેતા હોય, વેચાણ કરાર અથવા આધારકાર્ડ આપે તો આ આકારણી કરતા હોય છે. જ્યારે કોઈ વિવાદ થાય અથવા કોઈ વિરોધ કરે તો આ આકારણી રદ પણ થતી હોય છે. આ એક હંગામી પ્રકારની આકારણી હોય છે. અધિકારીઓએ પૈસા લીધાના આક્ષેપ થયા હતા, પણ તપાસમાં કઈ સામે આવ્યું નથી. અમે રિપોર્ટ અમારા ઉપલા અધિકારીને મોકલી આપ્યો છે.
ભાજપની આંતરિક જૂથબંધી અને પૈસાની ભાગબટાઈમાં વિવાદ થતા આખા કૌભાંડ પરથી પરદો ઉઠ્યો છે. આ ઉપરાંત આજ બિલ્ડરોના ગટર લાઈન પણ નાખી દેવાઈ છે ત્યારે દોઢ મહિનાની તપાસ બાદ પણ હજુ સુધી કોઈ અધિકારી કે કર્મચારી સામે પગલાં લેવાયા નથી, જે પાલિકાના ઉચ્ચ અધિકારીઓની નિયત પર અનેક સવાલો ઉભા કરે છે.
