"1 વાગ્યા સુધીમાં બ્લાસ્ટ થશે, ઓફિસ ખાલી કરી દો...", વડોદરા કલેક્ટર કચેરીને બોમ્બથી ઉડાવવાની ધમકી
Vadodara Collectorate Office With Bomb Threat: વડોદરા કલેક્ટર કચેરીને બોમ્બથી ઉડાવી દેવાની ધમકીભર્યો મેલ મળ્યો છે. ઈ-મેલમાં લખવામાં આવ્યું છે કે, '1 વાગ્યા સુધીમાં કચેરી ખાલી કરાવી દેજો, નહીં તો બોમ્બથી ઉડાવી દઈશું.' આ ગંભીર ધમકીને પગલે અકોટા પોલીસ, એસ.ઓ.જી., વડોદરા ક્રાઈમ બ્રાન્ચ તેમજ બોમ્બ અને ડોગ સ્ક્વોડની ટીમો તાત્કાલિક સ્થળ પર પહોંચી ગઈ હતી.
Vadodara Collectorate Office With Bomb Threat: અમદાવાદની સ્કૂલોને બોમ્બથી ઉડાવવાની ધમકી મળ્યા બાદ સંસ્કારી નગરી વડોદરામાં આજે તે સમયે ભારે અફરાતફરીનો માહોલ સર્જાયો જ્યારે શહેરની કલેક્ટર કચેરીને બોમ્બથી ઉડાવી દેવાની ધમકી મળી. એક અજ્ઞાત ઈ-મેઈલ દ્વારા મળેલી આ ધમકીને પગલે સમગ્ર પ્રશાસન અને પોલીસ તંત્ર હરકતમાં આવી ગયું હતું.
ઈ-મેઈલમાં અપાઈ 1 વાગ્યા સુધીની ડેડલાઈન
મળતી માહિતી મુજબ, કલેક્ટર ઓફિસના સત્તાવાર ઈ-મેઈલ આઈડી પર એક ધમકીભર્યો પત્ર મળ્યો હતો. આ ઈ-મેઈલમાં સ્પષ્ટપણે લખવામાં આવ્યું હતું કે, "કલેક્ટર ઓફિસમાં RDX બોમ્બ મુકવામાં આવ્યો છે અને બપોરે 1 વાગ્યા સુધીમાં મોટો બ્લાસ્ટ થશે." ધમકી આપનારે મેઈલમાં ઓફિસને વહેલી તકે ખાલી કરી દેવાની ચેતવણી પણ આપી હતી.
પોલીસ અને સુરક્ષા એજન્સીઓ દ્વારા સર્ચ ઓપરેશન
ધમકી મળતા જ વડોદરા પોલીસના ઉચ્ચ અધિકારીઓનો કાફલો તાત્કાલિક કલેક્ટર કચેરી ખાતે પહોંચી ગયો હતો. સુરક્ષાના ભાગરૂપે નીચે મુજબના પગલાં લેવામાં આવ્યા હતા. કચેરીમાં હાજર તમામ કર્મચારીઓ અને અરજદારોને તાત્કાલિક સુરક્ષિત રીતે બહાર કાઢી ઓફિસ ખાલી કરાવવામાં આવી હતી. સાવચેતીના પગલે કલેક્ટર કચેરીના તમામ પ્રવેશદ્વારો બંધ કરી દેવામાં આવ્યા હતા અને ચુસ્ત પોલીસ બંદોબસ્ત ગોઠવી દેવાયો હતો. બોમ્બ ડિસ્પોઝલ સ્ક્વોડ (BDS) અને ડોગ સ્ક્વોડની ટીમોએ સમગ્ર પરિસરમાં ખૂણેખૂણે તપાસ શરૂ કરી દીધી છે.
તંત્રમાં દોડધામ
બપોરે 1 વાગ્યાના સમયની ધમકી હોવાથી પોલીસ માટે સમય અત્યંત કિંમતી હતો. ઉચ્ચ પોલીસ અધિકારીઓની દેખરેખ હેઠળ હાલ સમગ્ર બિલ્ડિંગનું સઘન ચેકિંગ ચાલી રહ્યું છે. આ ઈ-મેઈલ ક્યાંથી આવ્યો અને કોણે મોકલ્યો તે દિશામાં સાયબર ક્રાઈમની ટીમ પણ સક્રિય થઈ છે. ઉલ્લેખનીય છે કે, આ ધમકી કોઈની ટીખળ છે કે ખરેખર કોઈ મોટું કાવતરું, તે તપાસ બાદ જ સ્પષ્ટ થશે. હાલમાં સમગ્ર વિસ્તારમાં તણાવભર્યો માહોલ જોવા મળી રહ્યો છે.
