IVF કરાવવા લંડનથી આવ્યું હતું કપલ, એર ઈન્ડિયાના પ્લેન ક્રેશમાં થયું મોત, હવે સાચવેલા ભ્રુણનું શું થશે?
Air India Plane Crash : લંડનનું એક દંપતી જે IVF કરાવવા માટે આવ્યા હતા, ત્યારે અમદાવાદ ખાતે તેમનું એર ઇન્ડિયાના વિમાન દુર્ઘટનામાં મૃત્યુ થયું. ગુજરાતમાં સંગ્રહિત ભ્રૂણનું શું? કાનૂની ગૂંચવણો ઊભી થઈ શકે છે
Vadodara News : ગુજરાતના વડોદરામાં એક વિચિત્ર કિસ્સો સામે આવ્યો છે. અમદાવાદ વિમાન દુર્ઘટનામાં લંડન સ્થિત એક દંપતીનું મૃત્યુ થયું. આ દંપતી IVF પ્રક્રિયા માટે ભારત આવ્યું હતું. તેમના ભ્રૂણ ફર્ટાઈલ થઈને ટ્રાન્સફર માટે તૈયાર હતા, પરંતુ તેઓ હવે દંપતી દુનિયામાં નથી રહ્યું.
અમદાવાદ વિમાન દુર્ઘટનામાંથી હજુ પણ ઘણી હૃદયદ્રાવક વાર્તાઓ બહાર આવી રહી છે. હવે, લંડનના એક દંપતીની કરુણ વાર્તા પ્રકાશમાં આવી છે. લગ્નના સાત વર્ષ પછી પણ માતાપિતા ન બની શક્યા આ દંપતીએ IVF કરાવવાનું નક્કી કર્યું. વિદેશમાં IVF ખર્ચાળ છે, તેથી દંપતીએ ભારત આવીને IVF પ્રક્રિયા કરાવવાનું નક્કી કર્યું. બધું બરાબર ચાલ્યું. તેમના ભ્રૂણ ફર્ટાઈલ થવા માટે તૈયાર હતા, પરંતુ તેઓ હવે આ દુનિયામાં નથી. આ વાર્તા અહીં સમાપ્ત થતી નથી; તે હવે એક મોટી કાનૂની ગૂંચવણ બની ગઈ છે. કારણ કે આ એક ખૂબ જ દુર્લભ કેસ છે.
લંડનના આ દંપતી IVF પ્રક્રિયા માટે ઘણી વખત અમેરિકાથી ભારત પ્રવાસ કર્યો હતો. લાંબી પ્રક્રિયા પછી, તેમની પ્રક્રિયા આખરે સફળ થઈ. તેઓ માતા-પિતા બનવા અને ગર્ભ ટ્રાન્સફર કરાવવા માટે તૈયાર હતા. તેઓએ જુલાઈમાં લંડનથી પાછા ફરવાનું નક્કી કર્યું અને ગર્ભ ટ્રાન્સફર કરાવ્યો.
દંપતી ખૂબ જ ખુશ હતું
તે દિવસે તેઓ ખૂબ જ ખુશ હતા. તેઓએ વારંવાર ડૉક્ટરનો આભાર માન્યો. તેઓએ માતાપિતા બનવાનું પોતાનું સ્વપ્ન સાકાર થતું જોયું. તેઓ AI 171 માં સવાર થયા અને અકસ્માતમાં મૃત્યુ પામ્યા. પરંતું આ ગર્ભ ગુજરાતના એક IVF સેન્ટરમાં સાચવવામાં આવ્યું છે.
આ પ્રક્રિયા ઘણી વખત નિષ્ફળ ગઈ
ડોક્ટરે સમજાવ્યું કે સાત વર્ષ સુધી, દંપતીનું જીવન માતાપિતા બનવાની તેમની આકાંક્ષાઓની આસપાસ ફરતું હતું. IVF ઘણી વખત નિષ્ફળ ગયું, અને એક પ્રયાસ દરમિયાન, સાત અઠવાડિયામાં તેમનો ગર્ભપાત થયો. આ સમય દરમિયાન, મહિલા એન્ડોમેટ્રિઓસિસની સારવાર લઈ રહી હતી, જે એક એવી સ્થિતિ છે જે ગર્ભધારણને મુશ્કેલ બનાવે છે.
ભ્રૂણ ટ્રાન્સફર જુલાઈ માટે નક્કી કરાયું હતું
છતાં, દંપતીએ હાર માનવાનો ઇનકાર કર્યો. આ વર્ષના એપ્રિલમાં, ડોકટરોએ તેમના પર શસ્ત્રક્રિયા કરી. ત્યારબાદ ભ્રૂણ સફળતાપૂર્વક સેટ કરવામાં આવ્યા. ભ્રૂણ ટ્રાન્સફર જુલાઈ માટે સુનિશ્ચિત કરવામાં આવ્યું હતું. ગુજરાતમાં દંપતીના પૈતૃક ઘરનું નવીનીકરણ કરવામાં આવી રહ્યું હતું, જ્યાં તેઓ માનતા હતા કે નવું જીવન આવવાનું છે. તેમની વાર્તાએ ફક્ત શોકગ્રસ્ત સંબંધીઓ જ નહીં, પણ જન્મ પહેલાં અનાથ થયેલા એક અજાત બાળકને પણ છોડી દીધું છે, જે ફ્રીઝરમાં રાખવામાં આવ્યું છે.
એક ખૂબ જ દુર્લભ કિસ્સો
એક IVF નિષ્ણાતે કહ્યું કે આવો કિસ્સો અત્યંત દુર્લભ છે. ગર્ભ સાચવી રાખવામાં આવ્યા છે, પરંતુ તેમના જૈવિક માતાપિતા હવે જીવંત નથી. આ એક દુર્ઘટના છે જે શબ્દોમાં કહી શકાય નહીં. આગળ શું થશે તે પ્રશ્ન કાનૂની અને નૈતિક ગૂંચવણોથી ભરેલો છે.
કાનૂની ગૂંચવણ, આગળ શું?
ભારતીય કાયદા હેઠળ, અનાથ ગર્ભનું દાન કરી શકાતું નથી, અને મરણોત્તર સરોગસી પ્રતિબંધિત છે. જો કે, દંપતી બ્રિટિશ નાગરિક હોવાથી, આગળનું પગલું ભરવાનો કાનૂની માર્ગ છે. ભારતના રાષ્ટ્રીય સહાયિત પ્રજનન ટેકનોલોજી (ART) અને સરોગસી બોર્ડની પરવાનગી સાથે, ગર્ભ વિદેશમાં ટ્રાન્સફર કરી શકાય છે, જ્યાં દાદા-દાદી સરોગસીનો વિકલ્પ પસંદ કરી શકે છે. ભારતનો ART કાયદો ગર્ભને ઓછામાં ઓછા 10 વર્ષ માટે સાચવવાની મંજૂરી આપે છે, જે મંજૂર થાય તો 20 વર્ષ સુધી વધારી શકાય છે.
