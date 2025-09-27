કપલનો ગરબામાં અશ્લીલ રીલ પર ખુલાસો : મેં કોઈ ગંદી હરકત કરી નથી, મારા પત્નીના કાનમાં કંઈક કહી રહ્યો હતો!
Garba Controversy Video : વડોદરામાં યુનાઈટેડ વેના ગરબામાં ફરી એક કપલે જાહેરમાં કરી શરમજનક હરકત...દુષ્કર્મના આરોપી વિલ્સન સોલંકીએ ગરબા ગ્રાઉન્ડમાં કરી અશ્લીલ હરકત....ગઈકાલે પણ વાયરલ થયો હતો એક વીડિયો...હિન્દુ સંગઠનોમાં રોષ...
Vadodara News : વડોદરાની નવરાત્રિમાં અશ્લીલતા ફેલાઈ રહી છે. વડોદરામાં વધુ બે ખેલૈયા કપલના કિસિંગ વીડિયો વાયરલ થયા છે. યુનાઇટેડ વેમાં દુષ્કર્મકેસના આરોપીની પત્ની સાથે કિસ કરતો વીડિયો વાયરલ થયો. તો લક્ષ્મીવિલાસ પેલેસના ગરબામાં અન્ય એક કપલનું ચુંબનનો વીડિયો વાયરલ થયો. ત્યારે વડોદરાના યુનાઈટેડ વે ગરબામાં વીડિયો વાયરલ થતાં કપલે પ્રતિક્રીયા આપી છે .
ગઈ કાલે NRI કપલના ચુંબનવાળા વીડિયો બાદ ફરી આજે વધુ બે વિવાદિત વીડિયો વાયરલ થયો છે. યુનાઈટેડ વેના ગરબામાં અશ્લીલ હરકતનો વધુ એક વીડિયો વાયરલ થયો છે. દુષ્કર્મના આરોપી વિલ્સન સોલંકીનો વીડિયો વાયરલ થયો છે. યુનાઈટેડ વેના ગરબામાં વિલ્સન સોલંકીનો પત્ની સાથેનો વીડિયો વાયરલ થયો છે. તો બીજો વીડિયો લક્ષ્મી વિલાસ પેલેસ (LVP) ગરબાનો છે. જેમાં ગરબાના મેદાનમાં યુવતીએ યુવકના ખોળામાં બેસીને ગાલ પર ચુંબન કર્યું હતું. યુગલે અશ્લીલ વીડિયો બનાવી રીલ્સ અપલોડ કરી હતી. આ વીડિયો વાયરલ થયા બાદ હડકંપ મચ્યો છે.
લોકોમાં રોષ ફેલાયો
સોશિયલ મીડિયામાં ફેમસ થવા માટે લોકો કઈ હદ સુધી જાય છે તેનો વધુ એક પુરાવો સામે આવ્યો છે. એક તરફ પાવન નવરાત્રિ ચાલી રહી છે, તેવા સમયે સંસ્કારી નગરી કહેવાતા વડોદરામાં અસંસ્કારી હરકત સામે આવી છે. વડોદરામાં આયોજીત યુનાઈટેડ વેના ગરબા કાર્યક્રમનો એક વીડિયો સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ થયો છે. જેમા એક કપલ ચાલુ ગરબામાં અશ્લીલ હરકતો પર ઉતરી આવ્યું. ગરબાના નામે એક યુગલ અશ્લીલ હરકતો કરવા લાગ્યું. એટલું જ નહીં પરંતુ તેઓ જાણે એક મહાન કામ કરતા હોય તેવી રીતે આવી હરકતનો વીડિયો પણ બનાવ્યો. આ કપલે જાહેરમાં જ ગરબા કરતા કરતા ચુંબન કર્યું. આ સાથે આવી ફિટકારજનક હરકતનો વીડિયો બનાવીને સોશિયલ મીડિયામાં શેર પણ કર્યો. રિલ્સબાજ આ યુવક યુવતીને એટલું પણ ભાન નથી કે, તેઓ માતાની આરાધના કરવા ગરબામાં જાય છે કે આવી અશ્લીલતા ફેલાવવા. આ વીડિયો સોશિયલ મીડિયામાં વાયરલ થયા બાદ લોકોમાં ભારે આક્રોશની લાગણી ફેલાઈ છે. પવિત્ર તહેવાર નવરાત્રિમાં આવી હરકત સામે આવતા લોકોમાં રોષનો માહોલ જોવા મળી રહ્યો છે. લોકો ગરબા આયોજકો સામે કડક કાર્યવાહી કરવાની માગ કરી રહ્યા છે.
વડોદરાના યુનાઈટેડ વે ગરબામાં વિલ્સન સોલંકીનો વીડિયો વાયરલ થતાં યુગલની પ્રતિક્રિયા આવી છે. Z 24 કલાક સાથે વાત કરતા વિલ્સન સોલંકીએ કહ્યું કે, અમે સંસ્કારી નગરીના નાગરિકો છીએ. અમે ગરબાના મેદાનમાં કોઈ અશ્લીલ હરકત કરી નથી. હું મારી પત્નીના કાનમાં વાત કહી રહ્યો હતો. લાગણીને ઠેસ પહોંચી હોય તો માફી માગીએ છીએ. અમારા લગ્ન જીવનને બરબાદ કરવાનું આ ષડયંત્ર છે. અમારા લગ્ન જીવનને ડિસ્ટર્બ કરવા તેમજ બદનામ કરવાનું ષડયંત્ર રચ્યું હોય એમ લાગે છે.
ભગવા સેનાની પ્રતિક્રીયા
નવરાત્રિ દરમિયાન આમે આવેલી વિવિધ ઘટનાઓને લઈને ભગવા સેનાની પ્રતિક્રીયા આવી છે. વડોદરામાં યુનાઇટેડ વે ગરબામાં વાયરલ થયેલ કપલની ચુંબનની રિલ્સ પર પ્રતિક્રિયા આપતા ભગવા સેનાના રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ કમલ રાવલે જણાવ્યું કે, આવા લોકો સામે કાયદાકીય રીતે પગલાં લેવા જોઈએ. એ કપલે જો આવું કરવું હોય તો ધર્મ બદલી લે. આવું ચાલશે તો આવનાર દિવસોમાં ગરબા જ નહીં થાય. તેમજ આયોજકો સામે પણ પગલાં ભરવા જોઈએ.
ઉલ્લેખનીય બાબત છે કે જેમ ગરબા અને વડોદરા એક બીજાના પર્યાય છે તેમ યુનાઈટેડ વે અને વિવાદ બંને એક બીજાના પર્યાય છે. ગ્રાઉન્ડ પરની વ્યવસ્થાથી માંડી મર્યાદાના મુંડન સુધીના તમામ વિવાદો આ ગરબા ગ્રાઉન્ડ સાથે સીધા જોડાયેલા છે. ત્યારે હવે પોલીસ સમગ્ર મામલાને ગંભીરતાથી લઈ અશ્લીલ હરકત કરનાર યુગલ તેમજ આયોજકો સામે કાયદાકીય પગલા ભરે તે અનિવાર્ય બન્યું છે.
