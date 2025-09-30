યોગાનુયોગ કે પછી ખુરશી પર ગ્રહણ! ત્રણ વર્ષમાં શિક્ષણ સમિતિના બે ચેરમેનનું પણ હાર્ટ એટેકથી મોત
Nishit Desai Heart Attack Death : ગુજરાતમાં કેવી દુર્ઘટના! ત્રણ વર્ષ પછી, બીજા સ્કૂલ બોર્ડ ચેરમેનનું પણ હૃદયરોગના હુમલાથી અવસાન થયું, જેણે બધાને ચોંકાવી દીધા
Vadodara News : વડોદરા નગર પ્રાથમિક શિક્ષણ સમિતિના ચેરમેન નિશિત દેસાઈનું આકસ્મિક નિધનથી ચકચાર મચી ગઈ છે. કારણ કે, શિક્ષણ સમિતિના પૂર્વ ચેરમેન હિતેશ પટણી પણ કાર્યકાળ પૂર્ણ કરી શક્યા નહોતા. અને પૂર્વ ચેરમેન હિતેશ પટણીનું પણ હૃદયરોગના હુમલાથી મોત નિપજ્યું હતું. ત્યારે હવે શિક્ષણ સમિતિના ચેરમેનના પદ પર બિરાજમાન લોકોના આ રીતે મોતથી ચર્ચા શરૂ થઈ છે.
નિશિત દેસાઈના અચાનક અવસાનથી શિક્ષણ જગતમાં શોકની લાગણી ફેલાઈ ગઈ છે. સાથે જ વડોદરા શહેરના શૈક્ષણિક વર્તુળમાં એક નવી ચર્ચા જાગી છે કે, વડોદરામાં સંપૂર્ણ સ્વસ્થ અને સ્કૂલ બોર્ડ ચેરમેન તરીકે સેવા આપતા નિશિત દેસાઈનું અવસાન થયું. તેઓ લાંબા સમયથી ભાજપ સાથે જોડાયેલા હતા. વિશ્વ હૃદય દિવસના એક દિવસ પહેલા તેમનું અવસાન થયું.
હિતેશ પટ્ટણીનું પણ મોત આ જ રીતે થયું હતું
ખૂબ જ જીવંત અને ખુશખુશાલ વ્યક્તિત્વ ધરાવતા દેસાઈને હિતેશ પટણીના અવસાન પછી વડોદરા મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન (VMC) હેઠળ આવતી મ્યુનિસિપલ પ્રાથમિક શિક્ષણ સમિતિ (NPSS) ના ચેરમેન તરીકે નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા હતા. નિશિત દેસાઈએ વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીના 75મા જન્મદિવસ પર એક વિશાળ રક્તદાન કાર્યક્રમનું આયોજન કર્યું હતું, પરંતુ વિશ્વ હૃદય દિવસની પૂર્વસંધ્યાએ, દેસાઈનું હૃદયરોગના હુમલાથી અવસાન થયું. લાંબા સમયથી ભાજપના સભ્ય રહેલા દેસાઈના અવસાનમાં એક વિચિત્ર સંયોગ ઉભો થયો છે. તેમના પુરોગામી ચેરમેન હિતેશ પટણીનું પણ હૃદયરોગના હુમલાથી અવસાન થયું.
ત્રણ વર્ષમાં બીજા ચેરમેનનું અવસાન
મ્યુનિસિપલ પ્રાથમિક શિક્ષણ સમિતિ મ્યુનિસિપલ શાળાઓનું સંચાલન કરે છે. 2023 માં, તત્કાલીન ચેરમેન હિતેશ પટણીનું વાર્ષિક બાળ મેળાના બીજા દિવસે 28 જાન્યુઆરીએ હૃદયરોગના હુમલાથી અવસાન થયું. 29 જાન્યુઆરીએ તેમની અંતિમયાત્રા કાઢવામાં આવી હતી. ત્યારબાદ, ચેરમેન બનેલા નિશિત દેસાઈનું પણ હૃદયરોગના હુમલાથી અવસાન થયું. તે માત્ર એક સંયોગ છે કે તેમનું પણ 28મી તારીખે અવસાન થયું, ફક્ત એક મહિનાના અંતરે. નિશિત દેસાઈ લાંબા સમયથી ભાજપ સાથે જોડાયેલા હતા. દેસાઈને સોમવારે અશ્રુભીની વિદાય આપવામાં આવી.
પરિવારમાં બે પુત્રીઓ છે
ભાજપ કાર્યકર તરીકે કામ કરતા દેસાઈને ભાજપના નેતા અને તત્કાલીન વડોદરા શહેર પ્રમુખ ડૉ. વિજય શાહ દ્વારા ચેરમેન તરીકે નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા હતા. નિશિત દેસાઈના પરિવારમાં પત્ની અને બે પુત્રીઓ છે. તેમની એક દીકરી પાંચ દિવસ પહેલા જ યુકેથી વડોદરા પરત ફરી હતી. બીજી દીકરી યુનિવર્સિટીની વિદ્યાર્થીની છે. નિશિત દેસાઈ ડૉ. વિજય શાહના ખૂબ જ નજીકના માનવામાં આવતા હતા. વડોદરા ભાજપના ભૂતપૂર્વ શહેર પ્રમુખ ડૉ. વિજય શાહે કહ્યું કે આ પાર્ટી માટે અને વ્યક્તિગત રીતે એક મોટું નુકસાન છે. તેઓ છેલ્લા 13-14 વર્ષથી નિશિતને ઓળખતા હતા. શાહે કહ્યું કે તેઓ તેમના નાના ભાઈ જેવા હતા. તેમણે કહ્યું કે તેઓ આ દુઃખના સમયમાં નિશિતના પરિવાર સાથે ઉભા છે.
ચેરમેન, સાંસદો અને ધારાસભ્યો સાંસદ બન્યા પછી
ગુજરાતના મુખ્ય શહેરોમાં, મ્યુનિસિપલ પ્રાથમિક શિક્ષક સમિતિની જવાબદારી ખૂબ જ આદરણીય છે. વડોદરામાં, વર્તમાન સાંસદ, ડૉ. હેમાંગ જોશી, બોર્ડના ઉપાધ્યક્ષ પદ પરથી સીધા સાંસદ બન્યા. તેવી જ રીતે, વડોદરાના સયાજીગંજ વિધાનસભા મતવિસ્તારમાંથી જીતેલા ધારાસભ્ય કેયુર રોકડિયા, અગાઉ NPSS ના ચેરમેન તરીકે સેવા આપી હતી. તેઓ ત્યારબાદ મેયર અને પછી ધારાસભ્ય બન્યા, પરંતુ છેલ્લા બે ચેરમેનોના હૃદયરોગના હુમલાથી થયેલા મૃત્યુએ બધાને ચોંકાવી દીધા છે. ત્રણ વર્ષમાં, બે ચેરમેનોનું હૃદયરોગના હુમલાથી મૃત્યુ થયું. આ માત્ર એક સંયોગ છે કે હિતેશ પટણી અને નિશિત દેસાઈનું અવસાન એક જ તારીખે થયું એટલું જ નહીં, પરંતુ તેમણે એક જ તારીખે પદ સંભાળ્યું પણ. બંનેએ પદ સંભાળવાની તારીખ 25મી તરીકે નોંધી હતી.
