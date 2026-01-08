Prev
ભાજપના 5 ધારાસભ્યોનો લેટરબોમ્બ : ભાજપનું રાજ, છતાં ‘સરકારી અધિકારીઓ ગાંઠતા નથી’થી કરી ફરિયાદ

Vadodara MLA Letter Bomb : અધિકારીઓના મનસ્વી વલણથી વડોદરાના ત્રસ્ત પાંચ ધારાસભ્યોએ મુખ્યમંત્રીને પત્ર લખીને વ્યથા વ્યક્ત કરી. તેઓએ પોતાના કામ ન થતા હોવાનો બળાપો કાઢ્યો. તેમજ અધિકારીઓ સામે કાર્યવાહી કરવા ધારાસભ્યોએ માંગ કરી

Written By  Dipti Savant|Last Updated: Jan 08, 2026, 06:09 PM IST

Vadodara News રવિ અગ્રવાલ/વડોદરા : સંસ્કારી નગરી વડોદરા અત્યારે ખાડા નગરી બની ગઈ છે, પરંતુ આશ્ચર્યની વાત એ છે કે અહીં ચૂંટાયેલા પ્રતિનિધિઓ કે અધિકારીઓનું નહીં, પણ મનસ્વી કોન્ટ્રાક્ટરોનું શાસન ચાલી રહ્યું હોય તેવું દેખાઈ રહ્યું છે. સ્થિતિ એવી સર્જાઈ છે કે, ભાજપના જ 5 ધારાસભ્યોને પોતાના કામ કરાવવા માટે મુખ્યમંત્રીના દરબારમાં પત્ર લખવો પડે છે કે, પ્રજાના કામ થતાં નથી. અંધાધૂંધ વહીવટ ચલાવવામાં આવે છે, અધિકારીઓની માનસિકતા ખરાબ થઈ રહી છે. થોડા સમય પહેલા ભાજપના પૂર્વ ધારાસભ્ય મધુ શ્રીવાસ્તવે પણ આ જ ફરિયાદ કરી હતી. ત્યારે ફરી એકવાર સંસ્કારી નગરીમાં અવાજ ઉઠ્યો છે. 

5 ભાજપ ધારાસભ્યોનો મુખ્યમંત્રીને લેટર બોમ્બ
વડોદરામાં અધિકારીઓ પોતાના મનનું ધારેલુ જ કરી રહ્યાાં છે. વડોદરાના 5 ધારાસભ્યોનું દુખદર્દ છલકાઈ આવ્યું છે. અધિકારીઓ સામે ધારાસભ્યો પીડિત દેખાઈ રહ્યા છે. ધારાસભ્યોના કામ નથી થઈ રહ્યા અને ધારાસભ્યોનું અધિકારીઓ સાંભળી નથી રહ્યા હોવાથી મામલો મુખ્યમંત્રી સુધી પહોંચ્યો છે. વડોદરાના પાંચ ધારાસભ્યોએ મુખ્યમંત્રીને પત્ર લખ્યો છે. વડોદરાના પાંચ ધારાસભ્યોએ મુખ્યમંત્રીને પત્ર લખી અધિકારીઓ સામે કાર્યવાહી કરવા માગ કરી છે. ધારાસભ્યોના મતે સરકારી કચેરીમાં સામાન્ય કામ કરાવવું હોય તો યુદ્ધ સમાન લાગે છે. અધિકારીઓ પોતાને સરકારથી ઉપર સમજીને અંધાધૂધ વહીવટ કરતા હોવાનું ધારાસભ્યોએ આક્ષેપ લગાવ્યો છે. અધિકારીઓ ધારાસભ્યોએ સૂચવેલા કામ નથી કરતા હોવાનો આરોપ લગાવાયો.

  • વડોદરામાં અધિકારી રાજ સામે ફરી અવાજ
  • અધિકારીઓથી ધારાસભ્યો પોતે પીડિત
  • અધિકારીઓ અંધાધૂન વહીવટ ચલાવતા હોવાનો આરોપ
  • અધિકારીઓ ધારાસભ્યે સૂચવેલા કામો નથી કરતાં હોવાનો આરોપ
  • પોતાને સરકારથી ઉપર સમજી અંધાધૂન વહીવટ ચલાવી રહ્યા છે 
  • ધારાસભ્યોએ અધિકારીઓ સામે કાર્યવાહી કરવાની માંગ કરી 
  • ભાજપના 5 ધારાસભ્યોએ અધિકારીઓની ફરિયાદ કરી
  • પ્રજાના કામ તંત્રના કાન સુધી નથી પહોંચી રહ્યા 
  • સરકારી કચેરીમાં સામાન્ય કામ કરાવવું પણ યુદ્ધ સમાન
  • અધિકારીથી લઈ નાના કર્મચારીઓ ખરાબ મનસ્વિતા: ધારાસભ્યો

ધારાસભ્યોએ પત્રમાં શું લખ્યું...
આદરણીય શ્રી, વંદે માતરમ્ સહ જણાવવાનું કે હાલ રાજ્યમાં ઠેર ઠેર વહીવટી તંત્રનો વહીવટ ખોરંભે ચડ્યો છે. પ્રજાન કામ જાણે  તંત્રના કામ જાણે આ તંત્રના કાન સુધી પહોંચતા જ નથી. એક સામાન્ય માણસને પોતાનું નાનું કામ સરકારી કચેરીમાંથી કરાવવું એ જાણે એક યુદ્ધ લડવું બની ગયું છે. રાજ્યના તમામ મોટા અધિકારીઓથી લઈ તમામ નાના અધિકારીઓ પોતાની ખરાબ મનસ્વીતા દર્શાવતા થઈ ગયેલ છે. અધિકારીઓ (કલેક્ટર, જિલ્લા વિકાસ અધિકારી, પોલીસ અધિક્ષક, પોલીસ કમિશનર તથા અન્ય વગેરે) પોતાને ગમતી સારી કચેરી બનાવી તેમાં સરકારના સચિવ સાથે વીડિયો કોન્ફરન્સના માધ્યમથી જમીની હકીકત, પ્રજાના પ્રશ્નો, ભૌગોલિક પરિસ્થિતિને જોયા જાણ્યા વગર ગુલાબી ચિત્ર બતાવવામાં આવે છે, સરકારશ્રીને હકીકતોથી દૂર રાખવામાં આવે છે. પ્રજા અને જનપ્રતિનિધિથી પણ ઉપ્પર પોતાને જ સરકાર સમજી અંધાધુન વહીવટ ચલાવવામાં આવી રહ્યો છ જેનાથી સરકારની છબી ખરડાઈ રહી છે. ધારાસભ્ય દ્વારા સૂચવવામાં આવેલા કાર્યો કરવામાં આવતા નથી, ઉપરથી અધિકારીઓ દ્વારા પ્રજાને કહેવામાં આવે છે કે તમે ધારાસભ્યની મદદ કેમ માગી? આ પ્રમાણેની ખરાબ માનસિકતા એ સુચારૂ રૂપથી વહીવટી તંત્ર ચલાવવા યોગ્ય નથી. અમો વડોદરા જિલ્લાના ધારાસભ્યોએ અગાઉ પણ આ પ્રમાણેની મૌખિક રજૂઆત કરી હતી અને હવે વિનંતી કરી રહ્યા છે કે ખરાબ મનસ્વીતા ધરાવતા અધિકારીઓને સ્પષ્ટ સૂચના આપવામાં આવે કે જનપ્રતિનિધિઓ દ્વારા સૂચવાયેલ પ્રજાના કામોને પ્રાધાન્યતા આપી પ્રજાલક્ષી અને પ્રજાના હિતમાં નિર્ણય લેવાાં આવે સાથે જ જરૂરી સામે કડક પગલાં લેવામાં આવે.

સરકારના અનેક કામ અભરાઈએ ચઢાવ્યા, બિલ્ડરોના કામને પ્રાધાન્ય
સૌરભ બિલ્ડર્સ અને ગાયત્રી કન્સ્ટ્રક્શન જેવા કોન્ટ્રાક્ટરો જાણે તંત્રને ખિસ્સામાં લઈને ફરતા હોય તેમ અધિકારીઓના ફોન સુધ્ધાં ઉપાડવાની તસ્દી લેતા નથી. હદ તો ત્યારે થઈ જ્યારે ખુદ રાજ્યના મુખ્યમંત્રીએ જે 122 કરોડના રોડના કામોનું ખાતમુહૂર્ત કર્યું હતું, તે કામો પણ આ કોન્ટ્રાક્ટરોએ અભેરાઈએ ચડાવી દીધા છે. સૌરભ બિલ્ડર્સે 12 અને ગાયત્રી કન્સ્ટ્રક્શને 1 રોડનું કામ શરૂ કરવાની તસ્દી પણ લીધી નથી. છાણી ગૌરવ પથ જેવા મહત્વના રસ્તાઓ વર્ષોથી ટલ્લે ચડાવી જનતાને હાલાકીમાં મૂકનાર આ કોન્ટ્રાક્ટરોને કોનું પીઠબળ છે? તે એક મોટો સવાલ છે. કોંગ્રેસ કોર્પોરેટરે મ્યુનિ કમિશનર પાસે કોન્ટ્રાક્ટરોને બ્લેકલિસ્ટમાં મૂકવા તેમજ કડક કાર્યવાહી કરવા માંગ કરી છે. 

રોડ પ્રોજેક્ટ વિભાગના અધિકારી ભાર્ગવ પંડિત માત્ર 'નોટિસ આપી છે' તેવું પોપટ રટણ કરી રહ્યાં છે. સવાલ એ છે કે શું નોટિસ આપવાથી ખાડા પુરાઈ જશે? કોંગ્રેસના કોર્પોરેટરોએ પણ આક્ષેપ કર્યો છે કે શહેરમાં ભાજપનું નહીં પણ કોન્ટ્રાક્ટરોનું રાજ ચાલી રહ્યું છે. જ્યારે આ કોન્ટ્રાક્ટરો નોટિસને ઘોળીને પી જતા હોય, ત્યારે તેમની સામે દંડાત્મક કાર્યવાહી કે બ્લેકલિસ્ટ કરવાની હિંમત તંત્ર કેમ નથી દાખવી રહ્યું?

શહેરની જનતા ટેક્સ ભરે છે પણ બદલામાં મળે છે માત્ર ધૂળ અને ખાડા. જો મ્યુનિસિપલ કમિશનર ખરેખર સત્તા ધરાવતા હોય, તો આ કોન્ટ્રાક્ટરોને આખા રાજ્યમાં ક્યાંય કામ ન મળે તેવો દાખલો બેસાડવો જોઈએ. માત્ર આશ્વાસનો આપવાને બદલે હવે કડક કાર્યવાહીનો સમય પાકી ગયો છે.
 

