સંસ્કારી નગરીમાં ભ્રષ્ટાચારનો ખેલ! રૂપિયાની વહેંચણીમાં ડખો થતા કૌભાંડ ભાંડો ફૂટ્યો; ભાજપ મહામંત્રીનું નામ શંકામાં

Vadodara News: સંસ્કારી નગરી વડોદરામાં ફરી એકવાર ભ્રષ્ટાચારનો મામલો ગરમાયો છે. વડોદરાના કરોડિયા વિસ્તારમાં બિન-ખેતી (NA) થયા વગરની જમીન પર ગેરકાયદે પ્લોટિંગ પાડી, મકાનો બાંધી તેની પાલિકા દ્વારા આકારણી પણ કરી દેવાનું મોટું કૌભાંડ સામે આવ્યું છે.

Written By  DIPAK CHAVDA|Last Updated: Feb 10, 2026, 10:25 PM IST

Vadodara News: વડોદરામાં ફરી એકવાર ભ્રષ્ટાચારનો મામલો સામે આવ્યો છે. વડોદરામાં મહેશ માળી નામના વ્યક્તિએ કરોડિયામાં ખેતીલાયક જમીન ખરીદી હતી, જેને NA કરાવ્યા વગર જ પ્લોટ પાડીને વેચી દેવામાં આવ્યા છે. આશ્ચર્યની વાત એ છે કે, વડોદરા મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનના અધિકારીઓએ નિયમોને નેવે મૂકીને 16 મકાનો અને 6 ખુલ્લા પ્લોટની આકારણી કરી દીધી અને ત્યાં ગટર લાઈનની સુવિધા પણ પૂરી પાડી દીધી. 

પાલિકાની તપાસમાં ખોટી રીતે આકારણી કરી હોવાનું ખુલ્યું
આ કૌભાંડમાં વોર્ડ નંબર 8ના ભાજપના મહામંત્રી વિજય ચાવડાનું નામ ઉછળ્યું છે. ચર્ચા અનુસાર, આકારણી કરાવવા માટે પ્લોટ દીઠ 10,000 રૂપિયાનો વહીવટ થયો હતો. પરંતુ, મહામંત્રી અને એક કાર્યકર વચ્ચે પૈસાની વહેંચણીમાં વિવાદ થતા મામલો ધારાસભ્ય કેયુર રોકડિયા સુધી પહોંચ્યો હતો. જેથી કેયૂર રોકડિયાએ પાલિકાના ઉચ્ચ અધિકારીઓને તપાસ કરવાની સૂચના આપી. પાલિકાએ તપાસ કરતા ખોટી રીતે આકારણી કરી હોવાનું સામે આવ્યું છે, જેથી તમામ આકારણી રદ કરી દેવાઈ છે. જેમણે પ્લોટ ખરીદ્યા છે તેમના નાણા હવે અટવાયા છે. સામાજિક કાર્યકરે અધિકારી અને ભાજપ નેતા પર કાર્યવાહીની માંગ કરી છે. 

ભાજપ મહામંત્રી તાત્કાલિક સસ્પેન્ડ કરવા કોંગ્રેસની માંગ
આકારણી કૌભાંડ મામલે ભાજપ મહામંત્રી વિજય ચાવડાનું નામ સામે આવ્યા બાદ પોતાનો બચાવ કર્યો છે. વિજય ચાવડાએ કહ્યું કે, મેં માત્ર જમીન અપાવી છે, આકારણીમાં મારો કોઈ રોલ નથી. મને બદનામ કરવાના કાવતરા હેઠળ મારું નામ લેવાય છે. જ્યારે કોંગ્રેસ પ્રવક્તા નિશાંત રાવલે કહ્યું કે, ભાજપે વડોદરાને કૌભાંડની નગરી બનાવી દીધી છે. મહામંત્રીને તાત્કાલિક સસ્પેન્ડ કરવા જોઈએ.

સમગ્ર કૌભાંડ મામલે હંમેશાની જેમ અધિકારીઓનો બચાવ છે કે, સ્લમ વિસ્તારની નીતિ મુજબ હંગામી આકારણી કરાઈ હતી. વિરોધ થતા આકારણી રદ કરી, પૈસા લીધાના આરોપ ખોટા છે. 

પૈસાની ભાગબટાઈમાં વિવાદ થતા કૌભાંડ પરથી પરદો ઉઠ્યો
ભાજપની આંતરિક જૂથબંધી અને પૈસાની ભાગબટાઈમાં વિવાદ થતા આખા કૌભાંડ પરથી પરદો ઉઠ્યો છે. આ ઉપરાંત આજ બિલ્ડરોના ગટર લાઈન પણ નાખી દેવાઈ છે, ત્યારે દોઢ મહિનાની તપાસ બાદ પણ હજુ સુધી કોઈ અધિકારી કે કર્મચારી સામે પગલાં લેવાયા નથી. જે પાલિકાના ઉચ્ચ અધિકારીઓની નિયત પર અનેક સવાલો ઉભા કરે છે.

Vadodara Land ScamKarodia Illegal PlottingVMC Assessment Scamવડોદરા જમીન કૌભાંડકરોડિયા આકારણી કૌભાંડ

