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વડોદરા : માંજલપુર પેટાચૂંટણી માટે ભાજપે જાહેર કર્યા ઉમેદવાર, સતીષ પટેલના નામ પર લાગી મહોર

Manjalpur By Election : વડોદરાની માંજલપુર વિધાનસભા બેઠકની પેટાચૂંટણી માટે ભારતીય જનતા પાર્ટી (BJP)એ પોતાના ઉમેદવાર તરીકે સતીષ પટેલના નામની સત્તાવાર જાહેરાત કરી છે. પૂર્વ ધારાસભ્ય યોગેશ પટેલના નિધન બાદ આ બેઠક ખાલી પડી હતી, જેને લઈને હવે 30 જુલાઈએ પેટાચૂંટણી યોજાશે.

Written ByDilip Chaudhary
Published: Jul 09, 2026, 10:25 PM IST|Updated: Jul 09, 2026, 10:25 PM IST
વડોદરા : માંજલપુર પેટાચૂંટણી માટે ભાજપે જાહેર કર્યા ઉમેદવાર, સતીષ પટેલના નામ પર લાગી મહોર

About the Author

Dilip Chaudhary

Dilip Chaudhary

2020થી Inshorts સાથે પત્રકારત્વની શરૂઆત કરી. જ્યાં 2 વર્ષથી વધુ ગુજરાતી કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે કામ કર્યું. ત્યાર બાદ સંદેશ ડિજિટલમાં જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત, નેશનલ અને સ્પોર્ટ્સ સેક્શનમાં કામ કર્યું. આ દરમિયાન ગુજરાત વિધાનસભા ચૂંટણી 2022 અને IPL 2023 કવર કરી. ત્યાર બાદ TV9 ગુજરાતી સાથે જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત કેટેગરી સાથે નોલેજ અને ઓટો સહિત વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કર્યું, આ ઉપરાંત પ્રીમિયમ કન્ટેન્ટમાં કામ કર્યું. જ્યાં રિસર્ચ બેઝ સ્ટોરી લખવાનો અનુભવ છે. હાલમાં Zee 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર તરીકે કાર્યરત છે અને સ્પોર્ટ્સ, નોલેજ, ગુજરાત, જોબ્સ, ઓટો અને ટેક સહિત વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરે છે. 

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