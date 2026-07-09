/વડોદરા : માંજલપુર પેટાચૂંટણી માટે ભાજપે જાહેર કર્યા ઉમેદવાર, સતીષ પટેલના નામ પર લાગી મહોર

Manjalpur By Election : ગુજરાતના રાજકારણના સૌથી મોટા સમાચાર વડોદરાથી સામે આવી રહ્યા છે. ચૂંટણી પંચ દ્વારા માંજલપુર વિધાનસભા બેઠકની પેટાચૂંટણીની જાહેરાત કરવામાં આવ્યા બાદ ભારતીય જનતા પાર્ટી (BJP)ની કેન્દ્રીય ચૂંટણી સમિતિએ આજે તેના સત્તાવાર ઉમેદવારના નામની જાહેરાત કરી દીધી છે. ભાજપે આ પ્રતિષ્ઠિત બેઠક પરથી પક્ષના પાયાના અને મજબૂત સ્થાનિક નેતા સતીષ ગોવિંદભાઈ પટેલને મેદાનમાં ઉતાર્યા છે.
માંજલપુર બેઠકના લોકપ્રિય વરિષ્ઠ નેતા અને પૂર્વ ધારાસભ્ય યોગેશ પટેલના દુઃખદ અવસાન બાદ આ બેઠક ખાલી પડી હતી. યોગેશ પટેલ આ વિસ્તારમાં વર્ષોથી ધારાસભ્ય હતા. ત્યારે તેમના નિધન બાદ ખાલી પડેલી બેઠક પર સતીષ પટેલને ટિકિટ આપી છે.
30 જુલાઈએ યોજાશે મતદાન
ભારતના ચૂંટણી પંચ દ્વારા જાહેર કરાયેલા કાર્યક્રમ મુજબ ઉમેદવારીપત્ર ભરવાની છેલ્લી તારીખ 13 જુલાઈ છે. ઉમેદવારીપત્રોની ચકાસણી 14 જુલાઈએ થશે, જ્યારે ઉમેદવારી પરત ખેંચવાની છેલ્લી તારીખ 16 જુલાઈ નક્કી કરવામાં આવી છે. મતદાન 30 જુલાઈએ યોજાશે અને 3 ઓગસ્ટે મતગણતરી બાદ પરિણામ જાહેર કરવામાં આવશે.
ભારતીય જનતા પાર્ટીની કેન્દ્રીય ચૂંટણી સમિતિ દ્વારા ગુજરાત વિધાનસભાની પેટાચૂંટણી માટે માંજલપુર બેઠકના ઉમેદવાર તરીકે શ્રી સતીશભાઈ ગોવિંદભાઈ પટેલના નામની જાહેરાત કરવામાં આવી છે.
ઉમેદવારશ્રીને ખૂબ ખૂબ અભિનંદન અને ભવ્ય વિજય માટે હાર્દિક શુભેચ્છાઓ. pic.twitter.com/7mC7uDPnac
— BJP Gujarat (@BJP4Gujarat) July 9, 2026
સંગઠનમાં મજબૂત પકડ ધરાવે છે સતીષ પટેલ
સતીષ પટેલ લાંબા સમયથી વડોદરા શહેર અને જિલ્લા ભાજપના સંગઠનમાં સક્રિય રહ્યા છે. સ્થાનિક કાર્યકરો સાથે તેમનો સતત સંપર્ક અને સંગઠન માટેનું કાર્ય તેમને પાર્ટીના વિશ્વસનીય નેતાઓમાં સ્થાન અપાવે છે. માંજલપુર વિસ્તારમાં પણ તેમની સારી લોકપ્રિયતા અને મજબૂત પકડ હોવાનું માનવામાં આવે છે.
સતીષ પટેલને મોટી જવાબદારી
વર્ષો સુધી ભાજપનો ગઢ રહેલી માંજલપુર બેઠક પરથી સ્વર્ગસ્થ યોગેશ પટેલ સતત વિજયી બનતા આવ્યા હતા. તેમના અવસાન બાદ પક્ષે કોઈ વિવાદ વિના સતીષ પટેલ પર વિશ્વાસ વ્યક્ત કર્યો છે. હવે ભાજપનો આ ગઢ જાળવી રાખવાની જવાબદારી સતીષ પટેલના ખભા પર રહેશે. આગામી દિવસોમાં તમામ રાજકીય પક્ષો ચૂંટણી પ્રચારને વેગ આપશે અને આ બેઠક પર રસપ્રદ રાજકીય જંગ જોવા મળશે.