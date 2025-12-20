Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝGujarat

પ્રેમ કે પાગલપણું? પાદરામાં સગી દીકરી અને પ્રેમીની લોહિયાળી યોજના, પોતાના પિતાની જ હત્યા કરી નાંખી

Daughter Killed Father : સગીર દીકરીએ પ્રેમી સાથે મળી પિતાની હત્યા કરી: પુત્રીએ ભોજનમાં ઊંઘની ગોળી નાખી, પ્રેમીએ મિત્ર સાથે મળી છરીના ત્રણ ઘા મારી પતાવી દીધા
 

Written By  Dipti Savant|Last Updated: Dec 20, 2025, 04:28 PM IST

Trending Photos

પ્રેમ કે પાગલપણું? પાદરામાં સગી દીકરી અને પ્રેમીની લોહિયાળી યોજના, પોતાના પિતાની જ હત્યા કરી નાંખી

Vadodara News મિતેશ માળી/વડોદરા : કળિયુગમાં સંબંધોની વ્યાખ્યા કેટલી ભયાનક રીતે બદલાઈ રહી છે તેનો જીવતો દાખલો પાદરા તાલુકાના મહલી તલાવડી વિસ્તારમાંથી સામે આવ્યો છે. જ્યાં એક દીકરીએ પોતાના જ જન્મદાતા પિતાને મોતને ઘાટ ઉતારવા માટે પોતાના પ્રેમીને હથિયાર બનાવ્યો. આ ઘટનાએ માત્ર એક પરિવાર નહીં પરંતુ સમગ્ર સમાજને હચમચાવી દીધો છે.

પિતા શનાભાઈ ચાવડાએ જે દીકરી માટે આખું જીવન સંઘર્ષ કરતા રહ્યા, એ જ દીકરી માટે અંતે મોતનું કારણ બની છે. દીકરી અને તેના પ્રેમી વચ્ચેના ગેરમાર્ગે દોરી જતા સંબંધોને લઈ પિતા સતત સમજાવતા હતા. પરંતુ સમજાવટ અહીં ગુનામાં બદલાઈ. પ્રેમમાં અંધ બનેલી દીકરીએ પોતાના પ્રેમી સાથે મળીને પિતાને રસ્તામાંથી હટાવવાનો અમાનવીય નિર્ણય લીધો. 

Add Zee News as a Preferred Source

મહલી તલાવડી પાસે સીમ વિસ્તારમાં પોતાના ઘરે જ શનાભાઈ પર તીક્ષ્ણ હથિયારો વડે ઘાતકી હુમલો કરી બંનેએ નિર્મમ રીતે હત્યા કરી હતી. લોહીથી લથબથ દેહ સાથે પિતાને મોતને ઘાટ ઉતારી આરોપીઓ ફરાર થઈ ગયા. ઘટનાની જાણ થતાં જ પાદરા પોલીસ એલર્ટ થઈ ગઈ. LCB, SOG સહિતની ટીમો રચી ઝડપી તપાસ હાથ ધરવામાં આવી. 

ગણતરીના કલાકોમાં જ પોલીસે ગુપ્ત માહિતી અને ટેકનિકલ આધારો પર હત્યારી દીકરી અને તેના પ્રેમીને ઝડપી પાડ્યા. હાલ બંને સામે કાયદેસરની કાર્યવાહી શરૂ કરવામાં આવી છે. 

આ ઘટના સમાજ માટે લાલબત્તી સમાન છે. જ્યાં પ્રેમ, સ્વતંત્રતા અને આધુનિકતાના નામે સંસ્કાર, સંબંધો અને માનવતા કચડાઈ રહ્યા છે. વિચારવાનો સમય આવી ગયો છે, નહીં તો આવાં કરુણ કિસ્સાઓ ફરી ફરી સામે આવશે.

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Dipti Savant

દિપ્તી સાવંત ઝી 24 કલાકની ડિજીટલ ટીમમાં કન્ટેન્ટ ક્રિએટર છે. વડોદરાથી તેમણે પત્રકારિત્વની શરૂઆત કરી. દિવ્ય ભાસ્કરથી જર્નાલિઝમની સફર શરૂ કરી. તેના બાદ સંદેશ ડિજીટલ અને હવે ઝી 24 કલાક સુધી પહોંચ્યા છ

...और पढ़ें
crime newsVadodaraવડોદરાક્રાઈમ સમાચાર

Trending news