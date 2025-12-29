Prev
ગુજરાતી ન્યૂઝGujarat

લો બોલો, ધારાસભ્યને ડિજીટલ એરેસ્ટ માટે ફોન આવ્યો! કડકાઈથી જવાબ આપતા ફોન કાપી નાંખ્યો

Vadodara MLA Yogesh Patel Digital Arrest : વડોદરાની માંજલપુર બેઠકના ધારાસભ્ય યોગેશ પટેલને ડિજિટલ એરેસ્ટ કરવાનો પ્રયાસ... સમગ્ર મામલે ધારાસભ્યે પોલીસ કમિશનર અને નાયબ મુખ્યમંત્રીને કરી રજૂઆત.

Written By  Dipti Savant|Last Updated: Dec 29, 2025, 11:18 AM IST

લો બોલો, ધારાસભ્યને ડિજીટલ એરેસ્ટ માટે ફોન આવ્યો! કડકાઈથી જવાબ આપતા ફોન કાપી નાંખ્યો

Vadodara News : વડોદરાના ધારાસભ્યને ડિજિટલ એરેસ્ટ કરવાનો પ્રયાસ કરાયો હતો. જોકે, ધારાસભ્યએ તેને નિષ્ફળ બનાવ્યો હતો. તેઓને કોલ પર કહેવામાં આવ્યુ કે, હું મુંબઈથી બોલું છું, નોટિસ મોકલી છે. તો યોગેશ પટેલે વળતો જવાબમાં કહ્યું કે, તું જે સ્કૂલમાં ભણ્યો છે, એનો પ્રિન્સિપાલ રહ્યો છું. 

વડોદરા શહેરના ધારાસભ્ય યોગેશ પટેલને ડિજિટલ એરેસ્ટ કરવાનો પ્રયાસ કરાયો હતો. માંજલપુરના ધારાસભ્ય યોગેશ પટેલના મોબાઈલ પર ફ્રોડ કોલ આવ્યો હતો. જેમાં સામેથી વ્યક્તિએ કહ્યું હતું કે, ‘મુંબઈ પોલીસથી બોલું છું, નોટિસ મોકલી છે.’ આ શબ્દોથી સાયબર ઠગે ધારાસભ્યને ડિજીટલ એરેસ્ટ કરવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો. 

જોકે, ધારાસભ્યએ કડકાઈથી બોલતા સામેથી ફોન કાપી નાંખ્યો હતો. ત્યારે ધારાસભ્ય યોગેશ પટેલે પોલીસ કમિશનર તેમજ ગૃહ રાજ્યમંત્રી હર્ષ સંઘવીને રજૂઆત કરી છે. સાયબર સેલના ACP ને તપાસ સોંપાઈ છે. 

રોડ પર સ્ટોલ નાંખી વેચાતા સીમકાર્ડ બંધ થવા જોઈએ - યોગેશ પટેલ 
ધારાસભ્ય યોગેશ પટેલે સમગ્ર ઘટના અંગે કહ્યું કે, હું મુંબઈ પોલીસમાંથી બોલું છું” કહી મને ડિજિટલ એરેસ્ટ કરવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો. ગતરોજ સવારે 11.27 વાગ્યે અજાણ્યા નંબર પરથી ફ્રોડનો કોલ આવ્યો હતો. મેં ઘટનાની જાણ નાયબ મુખ્યમંત્રી અને પોલીસ કમિશનરને કરી છે. રોડ પર સ્ટોલ નાંખી વેચાતા સીમકાર્ડ બંધ થવા જોઈએ. સરકારને રજૂઆત કરી છે કે, આવા તમામ સીમકાર્ડ ડી-એક્ટિવિટ કરો. 

ધારાસભ્ય કહ્યું “તું જે સ્કૂલમાં ભણ્યો છે, એનો હું પ્રિન્સિપાલ રહી ચૂક્યો છું” કહેતાં જ સાયબર ઠગે ફોન કાપ્યો

VadodaraMLA Yogesh PatelDigital Arrestવડોદરાડિજીટલ એરેસ્ટ

