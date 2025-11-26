Prev
ગુજરાતી ન્યૂઝGujarat

ગુજરાત ભાજપના સાંસદે રાહુલ ગાંધીને લખેલા આમંત્રણ પત્રથી ખળભળાટ, કહ્યું, 'તમને ફાયદો થશે'

 Vadodara News: ભાજપના સાંસદ ડો. હેમાંગ જોશીએ કોંગ્રેસના નેતા રાહુલ ગાંધીને સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલની 150મી જન્મજયંતિ નિમિત્તે આયોજિત "એકતા માર્ચ"માં ભાગ લેવા આમંત્રણ આપ્યું છે. તેમણે આ અંગે રાહુલ ગાંધીને પત્ર પણ લખ્યો છે. 

Written By  Kinjal Patel|Last Updated: Nov 26, 2025, 01:59 PM IST

Vadodara News: લોકસભાના ભાજપના સાંસદ ડૉ. હેમાંગ જોશીએ કોંગ્રેસના નેતા અને લોકસભામાં વિરોધ પક્ષના નેતા રાહુલ ગાંધીને સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલની 150મી જન્મજયંતિ નિમિત્તે આયોજિત "એકતા માર્ચ"માં ભાગ લેવા માટે પત્ર લખીને આમંત્રણ આપ્યું છે, જેના કારણે ગુજરાતનું રાજકારણ ગરમાયું છે.

આ યુનિટી માર્ચ સરદાર પટેલની 150મી જન્મજયંતિની ઉજવણીના ભાગરૂપે કરમસદથી સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટી સુધી નીકળી છે. ભારત સરકાર દ્વારા આ માર્ચ 26 નવેમ્બરથી 6 ડિસેમ્બર, 2025 દરમિયાન યોજાઈ રહી છે.

ભાજપ સાંસદની રાહુલ ગાંધીને અપીલ
વડોદરા લોકસભા મતવિસ્તારના સાંસદ ડૉ. હેમાંગ જોશીએ પોતાના પત્રમાં રાહુલ ગાંધીને વિનંતી કરી છે કે તેઓ આ પદયાત્રામાં વિપક્ષ નેતા તરીકે નહીં, પણ એક ભારતીય તરીકે જોડાય.

પત્રમાં ડૉ. જોશીએ સ્પષ્ટ કર્યું હતું કે, આ માર્ચ રાજકારણથી ઉપર છે અને તે રાષ્ટ્રીય એકતાનું પ્રતીક છે. તેમણે રાહુલ ગાંધીને આ માર્ચમાં ચાલીને દેશને એકતાનો સંદેશો આપવા અને રાષ્ટ્રીય એકતાના મુદ્દા પર તમામ પક્ષો એક સાથે ઉભા છે તે સંદેશ આપવા વિનંતી કરી છે. આ માર્ચ 29-30 નવેમ્બરના રોજ વડોદરામાંથી પસાર થવાની છે. સાંસદે એવું પણ સૂચન કર્યું હતું કે, ગુજરાત કોંગ્રેસના નેતાઓ પણ આ માર્ચમાં ભાગ લે, જેનો તેમને ફાયદો થશે. તેમણે પત્રમાં સુરક્ષા અને અન્ય વ્યવસ્થાઓની ખાતરી આપી હતી અને જણાવ્યું હતું કે, મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલ તમામ જરૂરી વ્યવસ્થા કરશે.

કોંગ્રેસના આકરા પ્રહાર
હેમાંગ જોશીના પત્રથી રાજકારણ વધુ ગરમાયું છે. પ્રદેશ કોંગ્રેસના પ્રવક્તા નિશાન રાવલે હેમાંગ જોશી પર આકરા પ્રહાર કર્યા છે. રાવલે હેમાંગ જોશીને રાજકારણમાં નવા નિશાળિયા ગણાવ્યા છે. તેમણે કહ્યું કે રાહુલ ગાંધી સામે હેમાંગ જોશીનો પનો ટૂંકો પડે છે. તેમણે વડોદરાના સાંસદને આયાતી સાંસદ ગણાવીને કહ્યું કે તેમને વડોદરાની ભૌગોલિક સ્થિતિની પણ ખબર નથી. 

તેમણે કટાક્ષમાં કહ્યું કે પોતાનું વોટિંગ ક્યાં બુથમાં છે એ પણ સાંસદને ખબર નહીં હોય. રાવલે દાવો કર્યો કે દરેક કોંગ્રેસ કાર્યકર સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટી જઈ આવ્યા છે અને "અમારે હેમાંગ જોશીના સર્ટિફિકેટની કોઈ જરૂર નથી." આ પત્ર અને તેના પર થયેલી પ્રતિક્રિયાઓ દર્શાવે છે કે સરદાર પટેલના આદર્શો પર આયોજિત કાર્યક્રમમાં પણ રાજકીય ગરમાવો આવી ગયો છે.

About the Author
author img
Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ, ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર તરીકે કાર્યરત છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતની રાજનીતિ, ગુજર

...और पढ़ें
