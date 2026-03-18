મોહમ્મદ સિરાજ બનવા માંગે છે હાર્દિક પટેલ! ગુજરાતમાં મુસ્લિમ યુવકના ધર્મપરિવર્તનની માંગનો અનોખો કિસ્સો
Muslim Youth Wants To Become Hindu : મુસ્લિમ પરિવારમાં ઉછેર બાદ યુવકને ખબર પડી કે, તે મૂળ હિન્દુ હતો. વડોદરાના મુસ્લિમ યુવકે કલેક્ટર કચેરીમાં ધર્મપરિવર્તનની અરજી કરતા કહ્યું કે, તે પોતાના ધર્મમાં પરત ફરવા માંગે છે. આખરે હિન્દુ યુવક કેવી રીતે મુસ્લિમ બન્યો, શું છે તેના પાછળની કહાની, વાંચો
- વડોદરામાં મુસ્લિમ યુવકે હિન્દુ બનવા માટે કલેક્ટર ઓફિસમાં અરજી આપી
- મૂળ સુરતના હિન્દુ બાળકને મુસ્લિમ પરિવારે પોતાનો ગણીને ઉછેર કર્યો
- યુવકે હિન્દુ સંસ્થાના માધ્યમથી ધર્મપરિવર્તન માટે અરજી કરી
Vadodara News : વડોદરામાં ધર્મ પરિવર્તનના વિવાદો વચ્ચે અનોખો કિસ્સો સામે આવ્યો છે. વડોદરામાં મોહમ્મદ સિરાજ નામના મુસ્લિમ યુવકે ધર્મ પરિવર્તન માટે અરજી કરી છે. મોહમ્મદ સિરાજ હવે હાર્દિક પટેલ બનવા માંગે છે. તેના ધર્મ પરિવર્તન પાછળનું કારણ પણ રસપ્રદ છે. આખરે કેમ મુસ્લિમ યુવકે હિન્દુ બનવા માટે અરજી કરી, જાણો સમગ્ર અહેવાલ.
યુવક હિન્દુ છે એવું બાદમાં ખબર પડી
મોહંમદ સિરાજ મૂળ સુરતનો રહેવાસી છે. બાળપણમાં તેના માતા-પિતા તેને છોડીને ચાલ્યા ગયા હતા. જેના બાદ વડોદરાના મુસ્લિમ પરિવારે દત્તક લીધા બાદ તેનો ઉછરે કર્યો હતો. મુસ્લિમ પરિવારે બાળકને મોટો કર્યા બાદ તેને પોતે હિન્દુ હોવાની જાણ થઈ છે. મોહમ્મદ સિરાજ મોટો થયા બાદ સત્ય અંગે તેના પરિવાર દ્વારા માહિતી આપવામાં આવી છે. હવે મોહમ્મદ સિરાજ હિન્દુ ધર્મમાં પરત ફરવા માંગે છે. આ માટે મોહમ્મદ સિરાજે ધર્મ પરિવર્તન માટે અરજી કરી છે. પ્રતાપનગર આર્યસમાજ સંસ્થાના માધ્યમથી તેને ધર્મ પરિવર્તનની અરજી કરી છે.
એક તરફ દેશમાં હિન્દુ-મુસ્લિમ મામલે ભારે અસ્થિરતા જોવા મળી છે. ભારતમાં ધર્મ મામલે શીતયુદ્ધ ચાલી રહ્યું છે તેવુ કહી શકાય. લવ જેહાદ જેવા મુદ્દા સામે લોકોમાં આક્રોશ છે, ત્યારે ગુજરાતમાં એક મુસ્લિમ યુવકના હિન્દુ બનવા માટે ધર્મ પરિવર્તનની માંગથી ખળભળાટ મચી ગયો છે. આ યુવકને વર્ષોના ઉછેર બાદ માલૂમ પડ્યું કે, તે હકીકતમાં હિન્દુ હતો.
તે કેમ હિન્દુ બનવા માંગે છે તે વિશે સિરાજે કહ્યું કે, તેનો જન્મ સુરતની મીઠાખળી વિસ્તારના અંબેડકરનગરમાં થયો હતો. તે પાંચ વર્ષનો હતો, ત્યારે તેના માતાપિતા તેને છોડીને જતા રહ્યા હતા. તેના પિતાનું નામ ગુલઝારીલાલ પટેલ હતું, જેમનો પત્તો મળ્યો નથી. તેના બાદ આ જ વિસ્તારમાં ભંગારનો ધંધો કરતા ગુલદીન અન્સારીએ તેનો ઉછેર કરીને મોટો કર્યો છે. પરંતું હવે મને મારા મૂળ ધર્મની જાણ થઈ છે, તેથી હું મારા ધર્મમાં પરત ફરવા માગું છું.
જોકે, ધર્મપરિવર્તનની અરજી બાદ લાંબી કાયદાકીય પ્રક્રિયામાંથી પસાર થવું પડે છે. આ માટે સરકારની મંજૂરી લેવી પડે છે. તેથી મોહંમદ સિરાજે વડોદરા કલેક્ટર કચેરીમાં ઈસ્લામમાંથી હિન્દુ બનવા માટે ધર્મ પરિવર્તનની માંગ કરતી અરજીક રી છે. આ માટે તેણે સોગંદનામું પણ રજૂ કર્યું છે,
