શહેરમાં કરેલી દિવાળીની રોશની જોવા નીકળેલા યુવકનું અકસ્માતમાં મોત, જન્મદિને જ યુવકને મોત લઈ ગયું!

Accident News ; જન્મદિવસે જ પાટીદાર યુવકનું મોત:મિત્રો સાથે ડિનર કરી દિવાળીની રોશની જોવા નીકળ્યા ને કાળ ભરખી ગયો; વડોદરાના અકોટા દાંડિયા બજાર બ્રિજ પર લોહીનું ખાબોચિયું ભરાયું
Vadodara News : વડોદરાના અકોટા દાડિયા બજાર બ્રિજ પર મોડી રાત્રે અકસ્માત સર્જાયો હતો. જેમાં શહેરમાં કરેલી રોશની જોવા નીકળેલા 18 વર્ષીય યુવકનું કમકમાટીભર્યું મોત નિપજ્યું છે. ટ્રકની ટકકર વાગતા એક્ટિવા સવારનું ઘટના સ્થળે મોત નિપજ્યું છે. દુખદ વાત એ છે કે, જન્મ દિવસે જ અકસ્માત થતા યુવકે જીવ ગુમાવ્યો.
પ્રાપ્ત માહિતી અનુસાર, તરસાલી વિસ્તારમાં રહેતા દિનેશભાઈ પટેલ એક ખાનગી કંપનીમાં નોકરી કરે છે. તેમના 18 વર્ષીય દીકરા ધીર પટેલનો શનિવારે જન્મદિવસ હતો. તેથી તે પોતાના મિત્રો સાથે તરસાલી વિસ્તારમાં આવેલ એક હોટલમાં જમવા ગયો હતો. વડોદરા શહેરમાં દિવાળી હોવાથી ચારેતરફ રોશની કરવામાં આવી છે. ત્યારે 18 વર્ષીય પાટીદાર યુવક ધીર પટેલ પોતાના મિત્રો સાથે દિવાળીમાં કરાયેલ રોશની જોવા નીકળ્યો હતો.
ધીર પટેલ પોતાના મિત્રો સાથે દાંડિયા બજાર બ્રિજ પર લાઈટિંગ જોવા પહોંચ્યો હતો. તે ટુ વ્હીલર લઈને બ્રિજ પર પહોંચ્યો ત્યારે એક ટ્રકે ધીરની એક્ટિવાને ટક્કર મારી હતી.
આ અકસ્માત એટલો ગંભીર હતો કે, તેનુ એક્ટિવ ટ્રકના આગળના ભાગમાં ઘૂસી ગયુ હતું. ટ્રકે એક્ટિવાને ટક્કર મારતા ધિર અને ગૌતમ બારીયા બંને મિત્રોને ઇજાઓ પહોંચી હતી. જેમાં ધિરને માંથાના ભાગે ગંભીર ઇજાઓ પહોંચતા ખાનગી હોસ્પિટલમાં જ્યારે મિત્ર ગૌતમને સયાજી હોસ્પિટલમાં 108 મારફતે સારવાર માટે લઈ જવામાં આવ્યો હતો. જ્યાં ધીર પટેલને મૃત જાહેર કરાયો હતો.
દીકરાના અકસ્માતની ઘટનાની જાણ થતા જ આખો પાટીદાર પરિવાર હોસ્પિટલ પહોંચ્યો હતો. દીકરાના મોતની ખબર મળતા જ પરિવાર પર આભ તૂટી પડ્યું હતું. આમ, પટેલ પરિવારે જુવાનજોધ દીકરો ગુમાવ્યો હતો.
