વડોદરા પોલીસનો સપાટો: 152 ગુના આચરનાર કુખ્યાત સિકલીગર ગેંગ સામે 'ગુજસીટોક' હેઠળ મોટી કાર્યવાહી
Vadodara Crime News: વડોદરા શહેર ક્રાઈમ બ્રાન્ચે વર્ષ 2026માં પ્રથમ ગુજસીટોકનો ગુનો દાખલ કર્યો છે, સૌથી વધુ ગુનાઓમાં સંડોવાયેલા 8 આરોપીઓને એક સાથે ગુજસીટોક લાગુ કરવામાં આવ્યો છે..
રવિ અગ્રવાલ/વડોદરા: ગુજરાતના વિવિધ વિસ્તારોમાં મિલકત સબંધી ગુનાઓને અંજામ આપતી સિકલીગર ગેંગ સામે વડોદરા ક્રાઈમ બ્રાન્ચે ગુજરાત આંતકવાદ અને સંગઠિત ગુના નિયંત્રણ અધિનિયમ (ગુજસીટોક )મુજબ કાર્યવાહી કરી છે રાજ્ય માં અલગ અલગ શહેરો માં 152થી વધુ ઘરફોડ ચોરી અને ધાડ ને અંજામ આપનાર સિક્લીગર ગેંગ ના 8 આરોપીઓ સામે ગુજસીટોક લગાવી કાર્યવાહી શરૂ કરવામાં આવી છે. વારસિયા વીમા દવાખાના પાસે રહેતાં પાંચ જેટલા સિકલીગર ઇસમો સામે કાર્યવાહી હાથ ધરાઈ છે જેમાં આઠ ઇસમો પૈકી હાલ પાંચની ક્રાઈમ બ્રાન્ચે ધરપકડ કરી જ્યારે બે ઇસમો હાલ જેલમાં સજા કાપી રહ્યા છે..
હિંમતનગર, ગોધરા, સાબરકાંઠા, ગાંધીનગર, અમદાવાદ જેવા શહેરોમાં ગુનાખોરીને અંજામ આપનાર આરોપીઓએ 152થી વધુ ગુનાઓ આચર્યા હોવાની વિગતો બહાર આવી. વડોદરા શહેરમાં રાત્રીના સમયે અવારનવાર મિલ્કત સંબધી ઘરફોડ ચોરી, વાહન ચોરીના ગુનાઓ બનતા હોય આરોપીઓ દ્વારા આ કરેલ ગુનાહીત પ્રવૃતીના કારણે વડોદરા શહેરના નાગરીકોને આર્થીક રીતે નુકસાન થતુ હોય તેમજ આ ઘરફોડ અને વાહન ચોરીના ગુનાઓ આરોપીઓ મોટા ભાગે મોડી રાત્રીના સમયે આચરતા હોય જેના કારણે નાગરીકોમાં દહેશત ફેલાતો હોય આ રાત્રીના સમયે ઘરફોડ, ચોરીના ગુનાઓ કરી ગુનાહીત પ્રવૃતી આચરતી સંગઠીત ટોળકી (organized crime syndicate) ની આ ગુનાહીત પ્રવૃતી અટકે તે માટે આ સંગઠીત ગુના આચરતી ટોળકી સામે કાયદેસરની કાર્યવાહી કરવા માં આવી છે .
આરોપીઓના નામ
(૧) અજયસીંગ દર્શનસીંગ દુધાણી (સિકલીગર)
(૨) જશપાલસિંગ ઉર્ફે બચ્ચુસિંગ મનજીતસિંગ દુધાણી (સીકલીગર)
(૩) અર્જુનસિંગ ઉર્ફે કથ્થોડ દર્શનર્સિંગ દુધાણી (સિકલીગર)
(૪) શમશેરસિંગ ઉર્ફે ઢબ્બેસિંગ માનસિંગ પ્રેમસિંગ સીકલીગર (ટાંક)
(૫) પ્રકાશ વિજયભાઇ રાજપુત
(૬) સન્નીસિંગ દર્શનસિંગ દુધાણી (સિકલીગર)
(૭) કરણસિંગ ઉર્ફે વિઠ્ઠલ દર્શનસિંગ દુધાણી (સીકલીગર)
(૮) શંકર સોનુભાઇ મારવાડી..
આ તમામ આરોપીઓએ સાથે મળી સંગઠીત ગુના આચરતી ટોળકી બનાવી વડોદરા શહેર અને વડોદરાના આસપાસના વિસ્તારોમાં તથા ગુજરાત રાજ્યના અલગ અલગ જીલ્લાઓમાં ઘણા સમયથી ઘરફોડ ચોરી, ચોરી, ગંભીર પ્રકારના શરીર સબંધી જેવા અસંખ્ય ગુનાઓ આચરી પોતાની ઘાક જમાવી હતી જેના કારણે વડોદરા પોલીસે ગુજસિટોકની હથિયાર ઉગામ્યું છે. ત્યારે પોલીસની આ કાર્યવાહીથી ઘરફોડ ચોરી કરતી ગેંગમાં ભારે ફફડાટ ફેલાયો છે.
