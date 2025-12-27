Prev
બરોડા ડેરીની ચૂંટણી પૂર્વે વડોદરાનું રાજકારણ ગરમાયું: દારૂબંધી મુદ્દે ભાજપના જ નેતા દિનુમામાના પ્રહાર

Vadodara News: બરોડા ડેરીની ચૂંટણીના પડઘમ વચ્ચે દિનુમામાના આ નિવેદનથી ભાજપમાં આંતરિક ખેંચતાણ શરૂ થઈ છે અને આગામી દિવસોમાં વડોદરાના રાજકારણમાં મોટા ઉલટફેર થવાની શક્યતાઓ નકારી શકાતી નથી.

Written By  Kinjal Patel|Last Updated: Dec 27, 2025, 05:46 PM IST

Vadodara News: વડોદરામાં બરોડા ડેરીની આગામી ચૂંટણીને પગલે રાજકીય માહોલ ગરમાયો છે. આ દરમિયાન ભાજપના કદાવર નેતા અને પૂર્વ ધારાસભ્ય દિનુમામાએ દારૂબંધી અને નશાના દૂષણને લઈ આપેલા વિવાદાસ્પદ નિવેદને શાસક પક્ષ અને તંત્રની ઉંઘ ઉડાવી દીધી છે. દિનુમામાએ પોતાની જ સરકારની નીતિઓ અને પોલીસ તંત્ર પર આકરા પ્રહારો કર્યા છે.

પોલીસ કમાય છે, પીનારા દંડાય છે"
દિનુમામાએ પોલીસ તંત્ર પર ગંભીર આક્ષેપ કરતા કહ્યું કે, દારૂના આ ગેરકાયદેસર વેપારમાં પોલીસ કમાઈ રહી છે અને દારૂ વેચનારાઓ માલામાલ થઈ રહ્યા છે, જ્યારે ગરીબ પીનારા લોકો દંડાઈ રહ્યા છે. તેમણે હરિયાણા અને મધ્યપ્રદેશનો દાખલો આપીને કહ્યું કે ત્યાંનો દારૂ અહીં મોંઘી કિંમતે વેચાય છે અને તેના કારણે ગુજરાતનું યુવાધન બરબાદ થઈ રહ્યું છે.

દિનુમામાએ ભારપૂર્વક જણાવ્યું હતું કે, જો સરકાર યોગ્ય અમલ ન કરાવી શકતી હોય, તો શંકરસિંહ વાઘેલા કહે છે તેમ દારૂની છૂટ આપવી જોઈએ, જેથી યુવાધન બરબાદ થતું અટકે અને ભ્રષ્ટાચાર બંધ થાય.

ટિકિટની લાલચ નથી, મતદારો જ સર્વોપરી
પોતાના બળવાખોર તેવર અંગે સ્પષ્ટતા કરતા દિનુમામાએ જણાવ્યું હતું કે, તેમને કોઈ પણ પક્ષની ટિકિટની જરૂર નથી. તેમણે મક્કમતાથી કહ્યું, "મારે કોઈ ટિકિટ લેવી નથી, મારા પાદરા તાલુકાના મતદારો જિંદાબાદ છે અને તેમના માટે જ મેં આ સત્ય વાત કહી છે."

દારૂ અને ડ્રગ્સના દૂષણ મુદ્દે વિપક્ષને ટેકો
ગુજરાતમાં કોંગ્રેસ દ્વારા હાલમાં 'જન આક્રોશ રેલી' કાઢવામાં આવી રહી છે અને AAP પાર્ટી પણ દારૂબંધીના કડક અમલ માટે અવાજ ઉઠાવી રહી છે. આ સ્થિતિમાં દિનુમામાએ આશ્ચર્યજનક રીતે વિપક્ષના સૂર પુરાવતા જણાવ્યું હતું કે, "હાલની સ્થિતિમાં કોંગ્રેસ અને AAPના નેતાઓ જે દારૂબંધીની વાત કરી રહ્યા છે, તેને હું સમર્થન આપું છું. રાજ્યમાં દારૂ અને ડ્રગ્સ જેવા ભયંકર નશા છૂટથી થઈ રહ્યા છે." તેમણે સવાલ પણ ઉઠાવ્યો હતો કે કયા ગામમાં દારૂના ધંધા નથી ચાલી રહ્યા?

ધર્મગુરુઓને હસ્તક્ષેપ કરવા અપીલ
રાજકીય નેતાઓના વિરોધની કોઈ અસર ન થતી હોવાનો સ્વીકાર કરતા તેમણે સાધુ-સંતો અને ધર્મગુરુઓને આહવાન કર્યું હતું. તેમણે કહ્યું કે હિન્દુ-મુસ્લિમ તમામ ધર્મના વડાઓએ ભેગા મળીને સરકાર પર દબાણ લાવવું જોઈએ. સાધુ-સંતો ધારે તો આ મિશન પાર પાડી શકે છે. જો સરકાર ધર્મગુરુઓની વાત ન સાંભળે, તો સંતોમાં સરકાર બદલવાની પણ તાકાત છે.
 

