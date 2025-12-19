વડોદરામાં હાઈટેક કુટણખાનાનો પર્દાફાશ, 11 રૂપજીવીનીઓ સાથે સોફા નીચે ગુપ્ત ભોંયરામાં ચાલતો હતો દેહવ્યાપાર
Vadodara News: વડોદરામાં દેહવ્યાપારના મોટા રેકેટનો પર્દાફાશ. વાઘોડિયા રોડ વૈકુંઠ ચોકડી નજીક સનરાઈઝ ટાવરના ફ્લેટ નં. 204–205માં ચાલતું કુટણખાનું બહાર આવ્યું. AHTUની રેડમાં 11 યુવતીઓ સુરક્ષિત છોડાવી, જેમાં પશ્ચિમ બંગાળની 10 અને દાર્જિલિંગની 1 યુવતી. આરોપી સરોજકુમાર માલ અને જીગર માછીની ધરપકડ. મુખ્ય સંચાલિકા ચંદ્રિકા શાહ સહિત 3 આરોપી વોન્ટેડ. ચંદ્રિકા શાહ ગુપ્ત ભોંયરાંમાંથી ફરાર
Vadodara News: સંસ્કારી નગરી વડોદરા ફરી એકવાર ચર્ચામાં આવી છે. જી હા.. વડોદરામાં દેહવ્યાપારના એક એવા નેટવર્કનો પર્દાફાશ થયો છે જે જોઈને પોલીસ પણ આશ્ચર્યમાં મૂકાઈ છે. શહેરના વાઘોડિયા રોડ પર આવેલા વૈકુંઠ ચાર રસ્તા પાસેના સનરાઈઝ ટાવરમાં એન્ટી હ્યુમન ટ્રાફિકિંગ યુનિટ (AHTU) એ દરોડા પાડીને મોટા રેકેટનો પર્દાફાશ કર્યો છે.
ફ્લેટને બહારથી તાળું, અંદર સ્લેબ કાપીને બનાવ્યો હતો ગુપ્ત માર્ગ
પોલીસને આ ઘટનાની તપાસમાં જાણવા મળ્યું કે સંચાલકો અત્યંત શાતિર રીતે આ કાળો કારોબાર ચલાવતા હતા. વૈકુંઠ ચોકડી નજીક સનરાઈઝ ટાવરના ફ્લેટ નંબર 204-205 ને બહારથી તાળું મારી દેવામાં આવતું હતું, જેથી કોઈને શંકા ન જાય. પરંતુ અંદર પ્રવેશતા જ પોલીસ હેબતાઈ ગઈ હતી. આરોપીઓએ ફ્લેટનો સ્લેબ કાપીને નીચેના માળે જવા માટે લોખંડની સીડી બનાવી હતી. સોફા નીચે છુપાવેલા આ ગુપ્ત ભોંયરામાં ગ્રાહકોને મોકલીને દેહવ્યાપાર કરાવવામાં આવતો હતો.
11 યુવતીઓને મુક્ત કરાવાઈ
આ ઘટનામાં પોલીસ કાર્યવાહીમાં કુલ 11 યુવતીઓને સુરક્ષિત રીતે છોડાવવામાં આવી છે. આ યુવતીઓમાં 10 યુવતીઓ પશ્ચિમ બંગાળની, 01 યુવતી દાર્જિલિંગની હોવાનું સામે આવ્યું છે.
બેની ધરપકડ, મુખ્ય સંચાલિકા સહિત 3 વોન્ટેડ
પોલીસે બાતમીના આધારે ઘટના સ્થળે કાર્યવાહી કરતા બે શખ્સોની ધરપકડ કરી છે. જેમાં સરોજકુમાર લક્ષ્મીપદા માલ (રહે. સનરાઈઝ કોમ્પલેક્સ) અને જીગરકુમાર રાજુભાઈ માછી (રહે. કિશનવાડી, મૂળ રાજપીપળા)ની ધરપકડ કરાઈ છે, જ્યારે આ સેક્સ રેકેટની મુખ્ય સંચાલિકા ચંદ્રિકા ઉર્ફે રીટા શાહ રેડ દરમિયાન ગુપ્ત ભોંયરાનો ઉપયોગ કરીને ફરાર થઈ ગઈ હતી. ચંદ્રિકા સાથે સ્મીત કુમાર દરજી (રહે. હાલોલ) અને અન્ય એક આરોપીને વોન્ટેડ જાહેર કરવામાં આવ્યા છે.
મુદ્દામાલ અને આરોપીઓ પર અગાઉના ગુના
રેડ દરમિયાન પોલીસે રૂ. 44,100 ની રોકડ રકમ, મોબાઈલ ફોન અને લેપટોપ સહિતનો મુદ્દામાલ જપ્ત કર્યો છે. ઉલ્લેખનીય છે કે મુખ્ય આરોપી ચંદ્રિકા શાહ અગાઉ પણ સગીરાઓને દેહવ્યાપારમાં ધકેલવાના અને માનવ તસ્કરીના ગંભીર ગુનાઓમાં ઝડપાઈ ચુકી છે. હાલમાં આ સમગ્ર મામલે કપૂરાઈ પોલીસ સ્ટેશન માં દેહવ્યાપાર અને માનવ તસ્કરી હેઠળ ગુનો નોંધીને ફરાર આરોપીઓને પકડવા ચક્રો ગતિમાન કર્યા છે.
