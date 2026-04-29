કાકા-ભત્રીજીની જોડી હવે વડોદરામાં વિરોધ પક્ષ ચલાવશે! શ્રીવાસ્તવ પરિવારના 2 કોર્પોરેટર
Srivastava family Two Corporators : વડોદરા મહાનગરપાલિકાની ચૂંટણીના પરિણામમાં મોટો ઉલટફેર જોવા મળ્યો. 8 મી વાર જીતેલા ચંદ્રકાંત શ્રીવાસ્તવની ભત્રીજી દીપા શ્રીવાસ્તવ પણ હવે કોર્પોરેટર બની છે. ત્યારે હવે એક જ પરિવારના બે સદસ્યો કોંગ્રેસના કોર્પોરેટર બન્યા છે
- વડોદરા શહેરમાં ભાજપનો મજબૂત ગઢ ગણાતા વોર્ડ નંબર 14 માં આ વખતે રાજકીય સમીકરણો બદલાતા જોવા મળ્યા
- વર્ષોથી ભાજપના કબજામાં રહેલા આ વોર્ડમાં સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીમાં ભાજપે બે સીટ ગુમાવી છે
- કોંગ્રેસે અહીં ખાતું ખોલતા રાજકીય ચકચાર મચી ગઈ. જનતાએ પરિવર્તનનો સંદેશ આપતા બંને પક્ષોને સમાન પ્રતિનિધિત્વ આપ્યું
Vadodara Maha Nagarpalika Election Result 2026 રવિ અગ્રવાલ/વડોદરા : વડોદરા મહાનગરપાલિકાની ચૂંટણીમાં જ્યાં ભાજપના ભગવા સામે કોંગ્રેસના સૂપડા સાફ થઈ ગયા છે, ત્યાં શ્રીવાસ્તવ પરિવાર એક મજબૂત કિલ્લા તરીકે ઉભરી આવ્યો છે. કોંગ્રેસના ગણ્યા ગાંઠ્યા 6 કોર્પોરેટરોમાંથી 2 તો એક જ પરિવારના છે. કાકા ચંદ્રકાંત શ્રીવાસ્તવ અને ભત્રીજી દીપા શ્રીવાસ્તવની જોડી હવે પાલિકામાં વિરોધ પક્ષનો મોરચો સંભાળશે.
ચંદ્રકાંત શ્રીવાસ્તવ (ભથ્થુ) ની સતત 8 મી વાર જીત
વડોદરાના રાજકારણમાં હંમેશા ચર્ચામાં રહેતા શ્રીવાસ્તવ પરિવારે ફરી એકવાર પોતાની તાકાત બતાવી છે. કોંગ્રેસના દિગ્ગજ નેતા ચંદ્રકાંત શ્રીવાસ્તવ (ભથ્થુ) સતત 8મી વખત કોર્પોરેટર બનીને અજેય રહ્યા છે. તેમની સાથે હવે પૂર્વ ધારાસભ્ય મધુ શ્રીવાસ્તવના પુત્રી દીપા શ્રીવાસ્તવ પણ વોર્ડ-14 માંથી જીતીને પાલિકામાં પ્રવેશ્યા છે.
મતદારોનો મૂડ બદલાયો તો, વોર્ડ નંબર 14 માં સમીકરણો બદલાયા
વડોદરા શહેરના વોર્ડ નંબર 14 માં સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીના પરિણામોએ રાજકીય રીતે મહત્વપૂર્ણ સંદેશ આપ્યો છે. લાંબા સમયથી ભાજપનો ગઢ માનવામાં આવતા આ વિસ્તારમાં આ વખતે મતદારોનો મૂડ બદલાયો જોવા મળ્યો. કુલ ચાર સીટોમાંથી ભાજપને માત્ર બે સીટો જ મળી શકી છે. જ્યારે કોંગ્રેસે પણ બે સીટ જીતીને પોતાનું ખાતું ખોલ્યું છે. ખાસ કરીને કોંગ્રેસના ઉમેદવાર તીર્થ બ્રહ્મભટ્ટ અને દીપા શ્રીવાસ્તવની જીતે રાજકીય વર્તુળોમાં ચર્ચા જગાવી છે. આ જીત માત્ર સીટોની જીત નથી, પરંતુ વર્ષો જૂના રાજકીય સમીકરણોમાં પરિવર્તનનું પ્રતિબિંબ છે. મતદારો દ્વારા આપવામાં આવેલ આ મિશ્ર જનાદેશ એ દર્શાવે છે કે હવે વિકાસ, સ્થાનિક પ્રશ્નો અને ઉમેદવારોની કામગીરીને વધુ મહત્વ આપવામાં આવી રહ્યું છે. ભાજપ માટે આ પરિણામ ચિંતાજનક માનવામાં આવી રહ્યું છે. કારણ કે ગઢમાં ગાબડું પડવું એ ભવિષ્ય માટે ચેતવણી સમાન છે.
જીત બાદ દીપા શ્રીવાસ્તવનું નિવેદન
વિજયી થયેલા દીપા શ્રીવાસ્તવે જણાવ્યું હતું કે છેલ્લા સમયમાં વિસ્તારમાં વિકાસ કાર્યો માટેની ગ્રાન્ટ અટકાવવામાં આવી હતી, જેના કારણે લોકોમાં અસંતોષ હતો. હવે તેઓ એડીચોટીનું જોર લગાવી તમામ અટકેલી ગ્રાન્ટને મંજૂર કરાવીને વિસ્તારના વિકાસ માટે કામ કરશે. તેમણે આ જીતને દબંગ નેતા મધુ શ્રીવાસ્તવના માર્ગદર્શન અને જનતાના આશીર્વાદનો પરિણામ ગણાવ્યો છે. વોર્ડ 14માં જોવા મળેલી આ પરિવર્તનની લહેરે હવે શહેરના અન્ય વિસ્તારોમાં પણ રાજકીય સમીકરણો બદલાવાની સંભાવનાઓને બળ આપ્યું છે.
- કોંગ્રેસના કુલ 6 વિજેતા ઉમેદવારોમાંથી 2 શ્રીવાસ્તવ પરિવારના છે.
- વોર્ડ-14, જ્યાં ભાજપનું વર્ચસ્વ હતું, ત્યાં કોંગ્રેસે 2 બેઠકો અંકે કરી
- ચંદ્રકાંત શ્રીવાસ્તવે કહ્યું કે આ મારો નહીં પણ જનતાનો દબદબો છે, મેં લોકોના દિલ જીત્યા છે.
- દીપા શ્રીવાસ્તવે પણ મતદારોના દિલમાં જગ્યા બનાવવાની વાત કરી
આગામી વિધાનસભામાં બંને ભાઈઓ સાથે મેદાનમાં ઉતરશે - મધુ શ્રીવાસ્તવ
આ જીત બાદ પૂર્વ ધારાસભ્ય મધુ શ્રીવાસ્તવે EVM પર સવાલો ઉઠાવ્યા છે. તેમણે કહ્યું કે ચૂંટણી જો બેલેટ પેપરથી થાય તો પરિણામો અલગ હોય. મશીનમાં સેટિંગની શક્યતા છે. તેમણે વધુમાં ઉમેર્યું કે આગામી વિધાનસભા ચૂંટણીમાં બંને ભાઈઓ સાથે મળીને મેદાનમાં ઉતરશે અને વિરોધીઓને 'પરસેવો પાડી દેશે.
દીપા શ્રીવાસ્તવે જીત બાદ પિતા મધુ શ્રીવાસ્તવ અને કાકા ચંદ્રકાંતના માર્ગદર્શન હેઠળ લોકોની સેવા કરવાનો સંકલ્પ કર્યો છે. હવે જોવાનું એ રહેશે કે પાલિકામાં આ કાકા-ભત્રીજીની જોડી સત્તાધારી પક્ષને કેવી રીતે ઘેરશે.
એક દાયકાથી કોંગ્રેસનો ગઢ માનાતો વિસ્તાર ભાજપના ખિસ્સામાં ગયો
વડોદરા શહેરના વોર્ડ નંબર 13માં થયેલા ચૂંટણી પરિણામોએ રાજકીય સમીકરણોમાં મોટો ફેરફાર લાવ્યો છે. છેલ્લા એક દાયકાથી વધુ સમયથી કોંગ્રેસનો ગઢ માનાતો આ વિસ્તાર આ વખતે ભાજપના ખિસ્સામાં ગયો છે. ભાજપે માત્ર જીત જ નહીં, પરંતુ પેનલની ભવ્ય જીત નોંધાવી છે. જે પાર્ટી માટે એક મહત્વપૂર્ણ રાજકીય સિદ્ધિ ગણાઈ રહી છે. ખાસ કરીને કોંગ્રેસના મજબૂત ઉમેદવાર અને ત્રણ ટર્મથી ચૂંટાતા બાલુ સુર્વેને હારનો સામનો કરવો પડ્યો, જે આ પરિણામની ગંભીરતા દર્શાવે છે. સ્થાનિક સ્તરે ભાજપના ઉમેદવારો દ્વારા કરવામાં આવેલા સામાજિક કાર્યો, લોકો સાથેનો સતત સંપર્ક અને સેવા પ્રવૃત્તિઓ આ જીત પાછળના મુખ્ય કારણો તરીકે જોવામાં આવી રહ્યા છે. મતદારો દ્વારા વિકાસ અને કામગીરીને પ્રાથમિકતા આપતા ભાજપને સમર્થન મળ્યું હોવાનું સ્પષ્ટ થઈ રહ્યું છે.
