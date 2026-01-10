Prev
વિદેશ જવાની ઘેલછામાં મ્યાનમારમાં ફસાયેલા વડોદરાના યુવકનો છુટકારો, આપવીતી સાંભળી હવે કોઈ હિંમત નહિ કરે!

Indian Stuck In Myanmar : મ્યાનમારમાં ફસાયેલા ગુજરાતી સહિત તમામ ભારતીયોનો છૂટકારો... વડોદરાનો ગુંજન શાહ સુરક્ષિત પરત આવતા પરિવારે મીઠાઈ વહેચીને કરી ઉજવણી....
 

Written By  Dipti Savant|Last Updated: Jan 10, 2026, 11:24 AM IST

Vadodara News : આઈટી કંપનીમાં નોકરીનાં નામે યુવકોને મ્યાનમારમાં લઈ જઈને ગેરકાયદેસર ગોંધી રાખી ખોટું કામ કરાવવા દબાણ કરાતું હતું. અંતે વડોદરાના યુવકને મુક્ત કરવામાં આવ્યો છે. મ્યાનમારમાં ફસાયેલા બરોડિયન યુવકે ઘરે પહોંચતાં જ જણાવી આપવીતી હતી. તેણે કહ્યું કે, થાઇલેન્ડમાં ડેટા એન્ટ્રીની નોકરી આપવાનું કહી જંગલના રસ્તેથી લઈ ગયા હતા. 

મ્યાનમારમાં ફસાયેલા તમામ ભારતીય યુવકોને સુરક્ષિત રીતે ભારત પરત લાવવામાં આવ્યા છે. છેલ્લા એક મહિનાથી ભારતીય યુવકો ફસાયેલા હતા. આખરે આ યુવકોને એજન્ટની ચુંગલોમાંથી ભારત સરકાર અને વિદેશ મંત્રાલયની કામગીરી સફળ રહી છે. વડોદરાના ગુંજન શાહ સહિત તમામ લોકો સ્વદેશ પરત ફર્યા છે. સાંસદ હેમાંગ જોશી અને ધારાસભ્ય કેતન ઈનામદારે ભારત સરકારને રજૂઆત કરી હતી. 
 
ગુંજન શાહ આજે ઈન્ડિગો ફ્લાઈટથી દિલ્હીથી વડોદરા પહોંચશે. ત્યારે ગુંજન શાહના પરિવારજનોમાં આનંદ અને રાહતનો માહોલ છવાયો છે. સ્વજનોના સુરક્ષિત પરત ફરતા ખુશીની લાગણી છવાઈ છે. ત્યારે પરિવારે મીઠાઈ ખવડાવી ખુશી મનાવી હતી. 

તો મ્યાનમારથી હેમખેમ આવેલા યુવક ગુંજન શાહે પોતાની આપવીતી જણાવી કે, ભારતથી ગયેલા દરેક યુવકને ડેટા એન્ટ્રીની નોકરીના બહાને ત્યા બોલવવામાં આવ્યા હતા. દરેકને 70 થી 75 હજારની વચ્ચેની સેલેરી ઓફર કરવામા આવી હતી. તો કેટલાકનો લાખોમાં પગાર અપાતો હતો. નોકરી માટે પહેલા અમને થાઈલેન્ડ લઈ જવાયા, બાદમાં જંગલના રસ્તે મ્યાનમાર લઈ ગયા હતા. કેટલાક ભારતીય તો અહી જેલમાં કેદ છે. આ કૌભાંડમાં એજન્ટો સામેલ છે. જેઓ ઉંચા પગારની લાલચ યાપીને અમને લઈ જાય છે. અમને કહેવામાં આવ્યું કે, નોકરી છોડીને જવું હોય તો અમને 4 થી 5 લાખ આપો, અને પછી જાઓ. 

મ્યાનમારમાં સાયબર ક્રાઈમ કરવા દબાણ કર્યું 
આ વિશે સાયબર ક્રાઈમના એસીપી હાર્દિક માંકડિયાએ જણાવ્યું કે, ભોગ બનનારા બેંગકોક પહોંચતા ત્યાથી ગાડીમાં 400 કિલોમીટર દૂર લઈ જવાયા અને બાદમાં બોટમાં બેસાડી ગેરકાયદેસર રીતે મ્યાનમાર લઈ જવામાં આવ્યા. તેઓનાં પાસપોર્ટ પણ પડાવી લઈને ત્યાં સાયબર ક્રાઈમ કરવા માટેની તાલીમ લેવા માટે દબાણ કર્યું. ફરિયાદી એક નહી તેની જેવા 15 જેટલા યુવકો પાસે આ કામ કરાવવા માટે દબાણ કરાવવામાં આવતું હતું. જે બાદ ભોગ બનનારને પણ 20 દિવસની તાલીમ આપવામા આવી અને એક કરાર કરાવવામાં આવ્યો જેમાં તેઓ આ કામ કરવા ન માંગતા હોય તો 3.5 લાખ રૂપિયા આપવાની ખાતરી લેવામાં આવી હતી. 
 

Visa fraudCyber crimeસાયબર ક્રાઈમVadodaraવડોદરા

