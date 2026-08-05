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સંસ્કારી નગરી વડોદરાના 'સુપર રિચ': 14 લોકો પાસે ₹1000 કરોડથી વધુની સંપત્તિ, જાણો કોણ છે વડોદરાના સૌથી ધનવાન લોકો

CRISIL ઇન્ટેલિજન્સ સાથે મળીને '360 ONE વેલ્થ ક્રિએટર્સ લિસ્ટ 2026' જાહેર કર્યું છે. આ લિસ્ટમાં વડોદરાના ધનવાનોની યાદી પણ સામેલ છે. વડોદરા શહેરમાં કુલ 14 લોકો એવા છે જેની સંપત્તિ 1 હજાર કરોડ કરતા વધુ છે, જ્યારે 20 લોકો એવા છે જેની સંપત્તિ 425 કરોડથી લઈને 1000 કરોડ સુધી છે. અમે તમને આ આર્ટિકલમાં વડોદરાના સૌથી ધનાઢ્ય લોકોની માહિતી આપીશું.
 

Written ByDhaval Gokani
Published: Aug 05, 2026, 04:15 PM IST|Updated: Aug 05, 2026, 04:15 PM IST
સંસ્કારી નગરી વડોદરાના 'સુપર રિચ': 14 લોકો પાસે ₹1000 કરોડથી વધુની સંપત્તિ, જાણો કોણ છે વડોદરાના સૌથી ધનવાન લોકો

About the Author

Dhaval Gokani

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્રિકેટ જગતના અવનવા રેકોર્ડની જાણકારી અને સમજ હોવાની સાથે તેઓ જુલાઈ 2017થી Z 24 Kalakમાં સીનિયર સબ એડિટર તરીકે ફરજ બજાવે છે. આ પહેલાં એમને ETV Bharat અને News 18માં પણ કામ કર્યું છે. અર્થશાસ્ત્રમાં સ્નાતક હોવાની સાથે તેઓ સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સસિટીમાંથી પત્રકારત્વનો અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છે.

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