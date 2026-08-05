સંસ્કારી નગરી વડોદરાના 'સુપર રિચ': 14 લોકો પાસે ₹1000 કરોડથી વધુની સંપત્તિ, જાણો કોણ છે વડોદરાના સૌથી ધનવાન લોકો

ગુજરાતનું વડોદરા શહેર સંસ્કારી નગરી કહેવામાં આવે છે. વડોદરા ગુજરાતનું મહત્વનું શહેર છે. વડોદરા નગરીમાં અત્યાર સુધી અનેક ઉદ્યોગોનો વિકાસ થયો છે. તાજેતરમાં , 360 ONE એ CRISIL ઇન્ટેલિજન્સ સાથે મળીને '360 ONE વેલ્થ ક્રિએટર્સ લિસ્ટ 2026' બહાર પાડી છે. આ યાદીમાં વડોદરાના કરોડપતિઓનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે. વડોદરા શહેરમાં અનેક લોકો એવા છે જેની સંપત્તિ 1 હજાર કરોડથી વધુ છે.
વડોદરામાં 14 લોકો પાસે 1 હજાર કરોડથી વધુની સંપત્તિ
'360 ONE વેલ્થ ક્રિએટર્સ લિસ્ટ 2026' માં વડોદરાના ધનાઢ્ય લોકોની માહિતી આપવામાં આવી છે. વડોદરા શહેરમાં કુલ 14 લોકો એવા છે જેની સંપત્તિ 1 હજાર કરોડથી વધુ છે. ચિરાયુ અમિન વડોદરાના સૌથી ધનવાન વ્યક્તિ છે. તેમની કુલ સંપત્તિ 6764 કરોડ રૂપિયા છે. તેઓ એલેમ્બિક ફાર્માસ્યુટિલ્સ સાથે જોડાયેલા છે. આ સિવાય સુદીપ ફાર્માના સુજીત જયસુખ ભાયાણી વડોદરાના બીજા સૌથી ધનવાન વ્યક્તિ છે, તેમની કુલ સંપત્તિ 5921 કરોડ રૂપિયા છે. જ્યારે ત્રીજા સ્થાને સિદ્ધાર્થ જૈન છે, જેમની સંપત્તિ 4275 કરોડ રૂપિયા છે. ચોથા સ્થાને દીપક મહેતા છે, જેમની સંપત્તિ 4092 કરોડ રૂપિયા છે. પાંચમાં સ્થાને મેહુલ પટેલ છે, જેમની કુલ સંપત્તિ 4011 કરોડ રૂપિયા છે.
વડોદરામાં 1000 કરોડથી વધુની સંપત્તિ ધરાવતા લોકોનું લિસ્ટ
|રેન્ક
|ઉદ્યોગપતિનું નામ
|કંપનીનું નામ
|નેટવર્થ (₹ કરોડ)
|નેટવર્થ ($ Mn)
|ક્ષેત્ર (Sector)
|1
|ચિરાયુ રમણભાઈ અમીન
|એલેમ્બિક (Alembic)
|₹૬,૭૬૪ Cr
|$724 Mn
|ફાર્માસ્યુટિકલ્સ
|2
|સુજીત જયસુખ ભાયાણી
|સુદીપ ફાર્મા (Sudeep Pharma)
|₹૫,૯૨૧ Cr
|$633 Mn
|હેલ્થકેર સર્વિસીસ
|3
|સિદ્ધાર્થ જૈન
|આઈનોક્સ ઈન્ડિયા (Inox India)
|₹૪,૨૭૫ Cr
|$457 Mn
|મશીનરી & એન્જિનિયરિંગ
|4
|દીપક ચીમનલાલ મહેતા
|દીપક નાઇટ્રાઇટ (Deepak Nitrite)
|₹૪,૦૯૨ Cr
|$438 Mn
|કેમિકલ્સ
|5
|મેહુલ કાનુભાઈ પટેલ
|બેન્કો પ્રોડક્ટ્સ (Banco Products)
|₹૪,૦૧૧ Cr
|$429 Mn
|ઓટો કમ્પોનન્ટ્સ
|6
|કુંજલ લલિતકુમાર પટેલ
|વોલ્ટેમ્પ ટ્રાન્સફોર્મર્સ
|₹૨,૬૩૬ Cr
|$282 Mn
|ઈલેક્ટ્રોનિક ઉપકરણો
|7
|વિજયાબેન કલ્યાણજી પટેલ
|ફાર્મસન ફાર્માસ્યુટિકલ્સ
|₹૨,૬૧૨ Cr
|$279 Mn
|ફાર્માસ્યુટિકલ્સ
|8
|પવન કુમાર જૈન
|આઈનોક્સ ઈન્ડિયા (Inox India)
|₹૨,૫૮૦ Cr
|$276 Mn
|મશીનરી & એન્જિનિયરિંગ
|9
|નયનતારા જૈન
|આઈનોક્સ ઈન્ડિયા (Inox India)
|₹૧,૮૩૮ Cr
|$197 Mn
|મશીનરી & એન્જિનિયરિંગ
|10
|મૌલિક ડી મહેતા
|દીપક નાઇટ્રાઇટ (Deepak Nitrite)
|₹૧,૭૨૫ Cr
|$185 Mn
|કેમિકલ્સ
|11
|મેઘવ ડી મહેતા
|દીપક નાઇટ્રાઇટ (Deepak Nitrite)
|₹૧,૭૨૫ Cr
|$185 Mn
|કેમિકલ્સ
|12
|તિલોત્તમા મહેન્દ્ર સંઘવી
|શૈલી એન્જિનિયરિંગ પ્લાસ્ટિક્સ
|₹૧,૩૪૨ Cr
|$144 Mn
|મશીનરી & એન્જિનિયરિંગ
|13
|આલેય જિતેન્દ્ર શાહ
|શિલ્ચર ટેકનોલોજીસ
|₹૧,૨૫૬ Cr
|$134 Mn
|મશીનરી & એન્જિનિયરિંગ
|14
|મંજૂ જૈન
|આઈનોક્સ ઈન્ડિયા (Inox India)
|₹૧,૨૫૨ Cr
|$134 Mn
|મશીનરી & એન્જિનિયરિંગ
વડોદરાના ઈમર્જિંગ વેલ્થ ક્રિએટર્સ
'360 ONE વેલ્થ ક્રિએટર્સ લિસ્ટ 2026' માં ઈમર્સિંગ વેલ્થ ક્રિએટર્સનું લિસ્ટ પણ જાહેર કરવામાં આવ્યું છે. ઈમર્જિંગ વેલ્થ ક્રિએટર્સમાં એવા લોકોનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે, જેની સંપત્તિ 425 કરોડ રૂપિયાથી લઈને 1000 કરોડ રૂપિયા સુધી છે. વડોદરામાં કુલ 20 લોકો ઈમર્જિંગ વેલ્થ ક્રિએટર્સના લિસ્ટમાં સામેલ છે, એટલે કે આ લોકો પાસે 425 કરોડથી વધુ અને 1000 કરોડથી ઓછી સંપત્તિ છે. આ લિસ્ટમાં વિવિધ વ્યાવસાય સાથે જોડાયેલા લોકો સામેલ છે.
વડોદરાના ઈમર્જિંગ વેલ્થ ક્રિએટર્સ 2026
|15
|અતુલ નંદકિશોર દાલમિયા
|Atul Nandkishore Dalmia
|રૂબામિન (Rubamin)
|₹ 981
|$ 105
|વડોદરા
|ધાતુઓ અને ખનિજો
|16
|મુકેશ જેરામ વસાણી
|Mukesh Jeram Vasani
|એમટ્રોન ઈલેક્ટ્રોનિક્સ (Aimtron Electronics)
|₹ 971
|$ 104
|વડોદરા
|ઈલેક્ટ્રોનિક ઉપકરણો
|17
|જયેશ મોહનલાલ શાહ
|Jayessh Mohanlal Shah
|શૈલી એન્જિનિયરિંગ પ્લાસ્ટિક્સ (Shaily Engineering Plastics)
|₹ 794
|$ 85
|વડોદરા
|મશીનરી અને એન્જિનિયરિંગ
|18
|મહેન્દ્ર ભોગીલાલ સંઘવી
|Mahendra Bhogilal Sanghvi
|શૈલી એન્જિનિયરિંગ પ્લાસ્ટિક્સ (Shaily Engineering Plastics)
|₹ 694
|$ 74
|વડોદરા
|મશીનરી અને એન્જિનિયરિંગ
|19
|કેયુર ગિરીશચંદ્ર શાહ
|Keyur Girishchandra Shah
|યશ હાઈવોલ્ટેજ (Yash Highvoltage)
|₹ 636
|$ 68
|વડોદરા
|ઊર્જા સાધનો અને સેવાઓ
|20
|નિલેશ જીતુભાઈ પટેલ
|Nilesh Jitubhai Patel
|વિલાસ ટ્રાન્સકોર (Vilas Transcore)
|₹ 604
|$ 65
|વડોદરા
|ઈલેક્ટ્રોનિક ઉપકરણો
|21
|ઈલા દીપક મહેતા
|Ila Deepak Mehta
|દીપક નાઇટ્રાઇટ (Deepak Nitrite)
|₹ 573
|$ 61
|વડોદરા
|કેમિકલ્સ
|22
|શેખર રસિકલાલ સોમાણી
|Shekhar Rasiklal Somani
|તત્વ ચિંતન ફાર્મા કેમ (Tatva Chintan Pharma Chem)
|₹ 568
|$ 61
|વડોદરા
|કેમિકલ્સ
|23
|ચિંતન નિતિનકુમાર શાહ
|Chintan Nitinkumar Shah
|તત્વ ચિંતન ફાર્મા કેમ (Tatva Chintan Pharma Chem)
|₹ 562
|$ 60
|વડોદરા
|કેમિકલ્સ
|24
|ચિરાગ શાહ
|Chirag Shah
|નારાયણ પાવર ટેક (Narayan Power Tech)
|₹ 562
|$ 60
|વડોદરા
|ઈલેક્ટ્રોનિક ઉપકરણો
|25
|અનિલ રમેશભાઈ પટેલ
|Anil Rameshbhai Patel
|રૂબામિન (Rubamin)
|₹ 507
|$ 54
|વડોદરા
|ધાતુઓ અને ખનિજો
|26
|સમીર કાનુભાઈ પટેલ
|Samir Kanubhai Patel
|બેન્કો પ્રોડક્ટ્સ (ઈન્ડિયા) (Banco Products (I))
|₹ 506
|$ 54
|વડોદરા
|ઓટો કમ્પોનન્ટ્સ
|27
|ભાર્ગવ શાહ
|Bhargav Shah
|નારાયણ પાવર ટેક (Narayan Power Tech)
|₹ 500
|$ 53
|વડોદરા
|ઈલેક્ટ્રોનિક ઉપકરણો
|28
|અજય મનસુખલાલ પટેલ
|Ajay Mansukhlal Patel
|તત્વ ચિંતન ફાર્મા કેમ (Tatva Chintan Pharma Chem)
|₹ 496
|$ 53
|વડોદરા
|કેમિકલ્સ
|29
|લક્ષ્મણ સંઘવી
|Laxman Sanghvi
|શૈલી એન્જિનિયરિંગ પ્લાસ્ટિક્સ (Shaily Engineering Plastics)
|₹ 486
|$ 52
|વડોદરા
|મશીનરી અને એન્જિનિયરિંગ
|30
|સપનાબેન શાહ
|Sapnaben Shah
|નારાયણ પાવર ટેક (Narayan Power Tech)
|₹ 479
|$ 51
|વડોદરા
|ઈલેક્ટ્રોનિક ઉપકરણો
|31
|ઈશિતા જૈન
|Ishita Jain
|આઈનોક્સ ઈન્ડિયા (Inox India)
|₹ 448
|$ 48
|વડોદરા
|મશીનરી અને એન્જિનિયરિંગ
|32
|અવની સુજીત ભાયાણી
|Avani Sujit Bhayani
|સુદીપ ફાર્મા (Sudeep Pharma)
|₹ 436
|$ 47
|વડોદરા
|હેલ્થકેર સર્વિસીસ
|33
|શાનિલ સુજીત ભાયાણી
|Shanil Sujit Bhayani
|સુદીપ ફાર્મા (Sudeep Pharma)
|₹ 433
|$ 46
|વડોદરા
|હેલ્થકેર સર્વિસીસ
|34
|શિલ્પા આલેય શાહ
|Shilpa Alay Shah
|શિલ્ચર ટેકનોલોજીસ (Shilchar Technologies)
|₹ 428
|$ 46
|વડોદરા
|મશીનરી અને એન્જિનિયરિંગ