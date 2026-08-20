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વડોદરામાં કરૂણ ઘટના: બસના દરવાજામાં ગળું ફસાતા 7 વર્ષીય માસૂમ બાળકનું મોત, ઘટનાના 15 મિનિટના CCTV ફૂટેજ ગાયબ!

Vadodara News: વડોદરાના સૂર્યનગર પાસે આવેલા એક બસ રિપેરિંગના કારખાનામાં હૃદયદ્રાવક ઘટના સામે આવી છે, જ્યાં આશરે 7 થી 8 વર્ષીય દિવ્યેશ રાઠવા નામના બાળકનું બસના દરવાજામાં ગળું ફસાઈ જતાં કરૂણ મોત નીપજ્યું હતું. આ ઘટના બાદ બાળકના મૃત્યુ પહેલા અને પછીના CCTV ફૂટેજ તો સામે આવ્યા છે, પરંતુ આશ્ચર્યજનક રીતે બાળક જે સમયે દરવાજામાં ફસાયો તે સમયના આશરે 15 મિનિટના CCTV ફૂટેજ ગાયબ છે. આ શંકાસ્પદ સંજોગોને કારણે બાળક બસના દરવાજામાં કેવી રીતે ફસાયો તે અંગે અનેક ગંભીર સવાલો ઊભા થયા છે. બનાવની જાણ થતાં જ કપુરાઈ પોલીસે ઘટનાસ્થળની મુલાકાત લઈ સમગ્ર મામલે આગળની કાયદેસરની તપાસ હાથ ધરી છે.

Written ByKinjal Patel
Published: Aug 20, 2026, 10:28 AM IST|Updated: Aug 20, 2026, 10:28 AM IST
વડોદરામાં કરૂણ ઘટના: બસના દરવાજામાં ગળું ફસાતા 7 વર્ષીય માસૂમ બાળકનું મોત, ઘટનાના 15 મિનિટના CCTV ફૂટેજ ગાયબ!

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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