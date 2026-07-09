/વડોદરામાં શરમજનક ઘટના: તાંત્રિક વિધિના નામે 17 વર્ષીય યુવતી પર દુષ્કર્મ, પીડિતાએ વીડિયો બનાવી પુજારીની પોલ ખોલી!

રવિ અગ્રવાલ/વડોદરા: વડોદરાના અકોટા વિસ્તારમાંથી માનવતાને શરમાવે તેવો કિસ્સો સામે આવ્યો છે. પોતાની પુત્રીનો ગુસ્સો શાંત કરવા તાંત્રિકનો સહારો લેનારા માતા-પિતા સાથે જ હેવાનિયત થઈ. એક પાખંડી તાંત્રિકે વિધિના નામે 17 વર્ષની સગીર વિદ્યાર્થિની પર બે વાર દુષ્કર્મ આચર્યું. હિંમત કરીને પીડિતાએ પુરાવા એકઠા કર્યા બાદ આખો મામલો ખુલ્યો છે. પોલીસે આરોપી તાંત્રિકની ધરપકડ કરી લીધી છે.
વિધિના નામે સગીર પર બે વાર દુષ્કર્મ આચર્યું
અકોટા વિસ્તારમાં રહેતી 17 વર્ષની વિદ્યાર્થિની કોઈ કારણોસર ગુસ્સે થતી હતી. તેને શાંત કરવા માટે માતા-પિતા ગોત્રી વિસ્તારમાં રહેતા તાંત્રિક નરેન્દ્ર ભટ્ટ પાસે લઈ ગયા હતા. આરોપ છે કે તાંત્રિકે માતા-પિતાને રૂમની બહાર બેસાડીને વિધિના નામે સગીર પર બે વાર દુષ્કર્મ આચર્યું હતું.
પીડિતાએ હિંમત કરીને તેનો વીડિયો બનાવી લીધો
પહેલીવાર તો પીડિતાએ કઈ ના કહ્યું પરંતુ પંડિતે બીજીવાર વિધિ કરવી પડશે તેવું કહી બીજીવાર જ્યારે તાંત્રિકે ફરી આવું કૃત્ય કરવાનો પ્રયાસ કર્યો ત્યારે પીડિતાએ હિંમત કરીને તેનો વીડિયો બનાવી લીધો હતો. ત્યારબાદ તેણે આ સમગ્ર હકીકત તેના માનેલા ભાઈને જણાવી હતી. પરિવારને જાણ થતા જ માતાએ અકોટા પોલીસ સ્ટેશનમાં ફરિયાદ નોંધાવી હતી.
આરોપી તાંત્રિક નરેન્દ્ર ભટ્ટની ધરપકડ કરી
ફરિયાદના આધારે અકોટા પોલીસે તાત્કાલિક કાર્યવાહી કરી ગોત્રીના જ્ઞાનસુધા ફ્લેટમાં રહેતા આરોપી તાંત્રિક નરેન્દ્ર ભટ્ટની ધરપકડ કરી લીધી છે. પોલીસે આ મામલે પોક્સો એક્ટની ગંભીર કલમો હેઠળ ગુનો નોંધ્યો છે અને આરોપીને જેલ હવાલે કરવામાં આવ્યો છે. પોલીસે પીડિતાનો મોબાઈલ કબજે કરી વધુ તપાસ હાથ ધરી છે. ત્યારે આ કેસ ફરી એકવાર સમાજને સંદેશ આપે છે કે અંધશ્રદ્ધા અને પાખંડના નામે થતા ગુનાઓથી સાવધ રહેવું જરૂરી છે.