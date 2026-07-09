Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • હોમ
  • /Vadodara
  • /વડોદરામાં શરમજનક ઘટના: તાંત્રિક વિધિના નામે 17 વર્ષીય યુવતી પર દુષ્કર્મ, પીડિતાએ વીડિયો બનાવી પુજારીની પોલ ખોલી!

વડોદરામાં શરમજનક ઘટના: તાંત્રિક વિધિના નામે 17 વર્ષીય યુવતી પર દુષ્કર્મ, પીડિતાએ વીડિયો બનાવી પુજારીની પોલ ખોલી!

Vadodara News: વડોદરામાં એક સગીરાનો ગુસ્સો શાંત કરવા અને સ્વભાવ સુધારવા માટે માતા-પિતાએ ઘરે પૂજા-વિધિ માટે એક પૂજારીને બોલાવ્યો હતો. પૂજારી નરેન્દ્ર ભટ્ટે ધાર્મિક વિધિના બહાને અલગ રૂમમાં લઈ જઈ સગીરા પર દુષ્કૃત્ય આચર્યું હતું. સગીરાએ હિંમત દાખવી મિત્રની મદદથી મોબાઈલ કેમેરા ગોઠવી આખી કરતૂત વીડિયોમાં કેપ્ચર કરી લીધી હતી.

Written ByKinjal Patel
Published: Jul 09, 2026, 10:34 AM IST|Updated: Jul 09, 2026, 10:34 AM IST
વડોદરામાં શરમજનક ઘટના: તાંત્રિક વિધિના નામે 17 વર્ષીય યુવતી પર દુષ્કર્મ, પીડિતાએ વીડિયો બનાવી પુજારીની પોલ ખોલી!
Source: Bureau

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ચમચમાતી ટ્રોફીથી માત્ર ત્રણ પગલાં દૂર! આ 4 ખતરનાક ટીમો લખી શકે છે ફૂટબોલ ઈતિહાસનું ન
fifa world cup 202654 min ago
2
Gujarat Weather1 hr ago
3
Iran-US War1 hr ago
4
toxic relatives1 hr ago
5
monsoon2 hrs ago