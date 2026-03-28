Vadodara News: તરસાલી વિસ્તારમાં એક તબીબે માનવતાને લજવતો કિસ્સો આચર્યો છે, જેમાં વીજ કરંટ લાગતા સારવાર અર્થે આવેલી યુવતી પર દુષ્કર્મ ગુજાર્યાની ઘટના સામે આવી છે. આ ઘટનાની મળતી માહિતી પ્રમાણે એક બ્યુટી પાર્લર સંચાલિકાને ડોક્ટરે પોતાની પ્રેમજાળમાં ફસાવી હતી. ત્યારબાદ લગ્નની લાલચ આપી ડોક્ટરે તેની સાથે વારંવાર શારીરિક સંબંધ બાંધ્યા હતા. જોકે, લગ્ન કરવાનું વચન આપ્યા બાદ આરોપી ડોક્ટરે અન્ય જગ્યાએ સગાઈ કરી લેતા યુવતી સાથે મોટી છેતરપિંડી થઈ હોવાનું બહાર આવ્યું છે. હાલ આ મામલે કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી છે.

Written By  Kinjal Patel|Last Updated: Mar 28, 2026, 02:55 PM IST

સંસ્કારી નગરી લજવાઈ! લગ્નની લાલચે ડોક્ટરે બ્યુટી પાર્લર સંચાલિકા સાથે વારંવાર શરીરસુખ માણ્યું, પછી...

Vadodara News: સંસ્કારી નગરી કહેવાતા વડોદરામાં ફરી એકવાર માનવતાને શરમાવે એવી એક ઘટના સામે આવી છે. વડોદરા શહેરના તરસાલી વિસ્તારમાં પ્રેક્ટિસ કરતા એક ડોક્ટરે સારવાર માટે આવેલી બ્યુટી પાર્લર સંચાલિકાને પ્રેમજાળમાં ફસાવીને લગ્નની લાલચ આપી વારંવાર દુષ્કર્મ ગુજાર્યું હોવાની ફરિયાદ નોંધાઈ છે. આ મામલે ગોરવા પોલીસે ડોક્ટર સહિત તેના પરિવાર વિરુદ્ધ ગુનો નોંધી તપાસ હાથ ધરી છે.

સારવારના બહાને ડોક્ટર-સંચાલિકાનો પ્રેમ પાંગર્યો
આ ઘટના વિશે મળતી માહિતી પ્રમાણે, ભોગ બનનાર યુવતી બ્યુટી પાર્લર ચલાવે છે. થોડા સમય પહેલા તેને વીજ કરંટ લાગતા તે સારવાર માટે ડોક્ટર વિકાસ પટેલ પાસે ગઈ હતી. સારવાર દરમિયાન ડોક્ટરે યુવતીને પોતાની પ્રેમજાળમાં ફસાવી હતી અને લગ્નનું વચન આપી તેની સાથે મૈત્રીપૂર્ણ સંબંધો કેળવ્યા હતા.

લગ્નની લાલચ આપી દુષ્કર્મ આચર્યું...!!! 
આરોપી ડોક્ટર વિકાસ પટેલે બ્યુટી પાર્લર સંચાલિકાને લગ્નનું વચન આપીને વિશ્વાસમાં લીધી હતી. આ વિશ્વાસનો ગેરફાયદો ઉઠાવી ડોક્ટર વિકાસ પટેલે યુવતી સાથે વારંવાર શારીરિક સંબંધો બાંધ્યા હતા. જોકે, લાંબો સમય સંબંધ રાખ્યા બાદ ડોક્ટરે યુવતી સાથે છેતરપિંડી કરી અન્ય જગ્યાએ પોતાના લગ્ન નક્કી કરી લીધા હતા. જ્યારે યુવતીને આ બાબતની જાણ થઈ ત્યારે સમગ્ર મામલો સામે આવતા હોબાળો થયો હતો.

પરિવારજનોએ પણ કરી હેરાનગતિ
પીડિત યુવતી જ્યારે આ બાબતે રજૂઆત કરવા ગઈ ત્યારે ડોક્ટરની બહેને તેને માર માર્યો હોવાનો આક્ષેપ છે. આ ઉપરાંત, ડોક્ટરના માતા-પિતાએ યુવતીનું જાતિવાચક અપમાન કરી તેને માનસિક ત્રાસ આપ્યો હતો. આથી, યુવતીએ ડોક્ટર વિરુદ્ધ દુષ્કર્મ અને તેના પરિવાર વિરુદ્ધ એટ્રોસિટી એક્ટ હેઠળ ફરિયાદ નોંધાવી છે.

પોલીસ કાર્યવાહી અને તપાસ
ગોરવા પોલીસે આ મામલે ગંભીરતા દાખવી દુષ્કર્મ (Rape) અને એટ્રોસિટી એક્ટ હેઠળ ગુનો દાખલ કર્યો છે. કેસની તપાસ ACP સી.બી. સોલંકીને સોંપવામાં આવી છે. મુખ્ય આરોપી ડોક્ટર વિકાસ પટેલ હાલ ફરાર છે. ફરાર ડોક્ટરને ઝડપી પાડવા માટે પોલીસે અલગ-અલગ ટીમો બનાવી ચક્રો ગતિમાન કર્યા છે. આ ઘટનાએ ફરી એકવાર સમાજમાં 'સફેદ કોટ' પાછળ છુપાયેલા ગુનાહિત માનસને ખુલ્લું પાડ્યું છે. પોલીસ ટૂંક સમયમાં આરોપીની ધરપકડ કરે તેવી શક્યતા 

About the Author
Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીત

