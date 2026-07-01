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ભરૂચમાં ગોઝારી દુર્ઘટના: વર્લ્ડ ટ્રેડ સેન્ટરની દિવાલ મકાન પર ધરાશાયી થતા પિતા-પુત્રનું કરુણ મોત

Bharuch News: ભરૂચના આલી માતરિયા તળાવ વિસ્તારમાં આજે એક મોટી દુર્ઘટના સર્જાઈ છે. અહીં નિર્માણાધીન 'વર્લ્ડ ટ્રેડ સેન્ટર' સાઈટની વિશાળ દિવાલ અચાનક ધરાશાયી થતા બાજુમાં આવેલા મકાન પર પત્તાના મહેલની જેમ તૂટી પડી હતી. આ ઘટનામાં એક જ પરિવારના ચાર સભ્યો કાટમાળ નીચે દટાઈ ગયા હતા, જેમાંથી પિતા અને પુત્રનું કમકમાટીભર્યું મૃત્યુ નીપજ્યું છે.

Written ByKinjal Patel
Published: Jul 01, 2026, 10:15 AM IST|Updated: Jul 01, 2026, 10:17 AM IST
ભરૂચમાં ગોઝારી દુર્ઘટના: વર્લ્ડ ટ્રેડ સેન્ટરની દિવાલ મકાન પર ધરાશાયી થતા પિતા-પુત્રનું કરુણ મોત
Source: Bureau

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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