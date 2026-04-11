દાહોદમાં અનોખો કિસ્સો; એક જ ઉમેદવારે ભાજપ, કોંગ્રેસ અને AAP એમ ત્રણેય પક્ષમાંથી ફોર્મ ભરતા ભારે ચકચાર

Dahod Election 2026: દાહોદમાં ફોર્મ ભરવાની પ્રક્રિયા પૂર્ણ થતા વિચિત્ર માહિતી સામે આવી. દેવગઢ બારીયા વિધાનસભાની પીપેરો જિલ્લા પંચાયત બેઠક પર એક વ્યક્તિ દ્વારા 3 પાર્ટીમાંથી ઉમેદવારી ફોર્મ ભર્યું. ભરતસિંહ વાખળા જેઓ એ ભાજપા, આમ અને કોંગ્રેસમાંથી દાવેદારી નોંધાવી. મંત્રી બચુભાઈ ખાબડના વિસ્તારમાં ભરતસિંહ વાખળાએ નોંધાવી દાવેદારી...

Written By  Kinjal Patel|Last Updated: Apr 11, 2026, 09:12 PM IST

Dahod Election 2026: ગુજરાતના રાજકારણમાં એક વિચિત્ર કિસ્સો સામે આવ્યો છે, પરંતુ દાહોદ જિલ્લામાં ફોર્મ ભરવાની પ્રક્રિયા પૂર્ણ થતા જે માહિતી સામે આવી છે તેણે સૌને ચોંકાવી દીધા છે. દેવગઢ બારીયા વિધાનસભાની પીપેરો જિલ્લા પંચાયત બેઠક પર એક જ વ્યક્તિએ ત્રણ મુખ્ય રાજકીય પક્ષોમાંથી ઉમેદવારી નોંધાવતા સમગ્ર પંથકમાં કુતૂહલ અને ચર્ચાનો વિષય બન્યો છે.

કોણ છે આ ઉમેદવાર?
આ અનોખી દાવેદારી નોંધાવનાર વ્યક્તિનું નામ ભરતસિંહ વાખળા છે. ભરતસિંહ વાખળાએ આ વખતે એક કે બે નહીં, પરંતુ રાજ્યના ત્રણેય મુખ્ય પક્ષો ભાજપ (BJP), કોંગ્રેસ (Congress) અને આમ આદમી પાર્ટી (AAP) માંથી પોતાની દાવેદારી નોંધાવી છે. 

મેન્ડેટને લઈને રહસ્ય
સામાન્ય રીતે કોઈપણ પક્ષ પોતાના સત્તાવાર ઉમેદવારને 'મેન્ડેટ' (પક્ષનું ફોર્મ) આપે છે. આ કિસ્સામાં પરિસ્થિતિ કંઈક આવી છે. AAP દ્વારા જાહેર કરવામાં આવેલી ઉમેદવારોની યાદીમાં ભરતસિંહ વાખળાનું નામ પહેલેથી જ સામેલ છે. શું આ બંને પક્ષોએ પણ તેમને મેન્ડેટ આપ્યું છે કે કેમ? તે અંગે હજુ સુધી કોઈ સત્તાવાર સ્પષ્ટતા થઈ નથી. ભરતસિંહ પોતે પણ આ બાબતે મૌન સેવી રહ્યા છે. એક જ વ્યક્તિ જ્યારે ત્રણ મોટા પક્ષોના નામે ફોર્મ ભરે ત્યારે રાજકીય ગણિતો ગૂંચવાય તે સ્વાભાવિક છે. હવે ફોર્મ ચકાસણીના દિવસે જ ખબર પડશે કે કયા પક્ષનું ફોર્મ માન્ય રહે છે અને કોનું રદ થાય છે."

ભરતસિંહ વાખળાનો રાજકીય ઇતિહાસ
ભરતસિંહ કોઈ નવા ચહેરા નથી, તેઓ અગાઉ પણ ચૂંટણી મેદાનમાં ઉતરી ચૂક્યા છે. તેઓ અગાઉ વિધાનસભા ચૂંટણીમાં કોંગ્રેસ અને આમ આદમી પાર્ટી તરફથી ધારાસભ્યના ઉમેદવાર તરીકે ચૂંટણી લડી ચૂક્યા છે. ખાસ વાત એ છે કે, તેઓ પૂર્વ મંત્રી અને દિગ્ગજ નેતા બચુભાઈ ખાબડ સામે પણ ચૂંટણી જંગમાં ઉતરી ચૂક્યા છે. હાલમાં જે વિસ્તારમાં તેમણે ફોર્મ ભર્યું છે, તે મંત્રી બચુભાઈ ખાબડનો જ ગઢ ગણાય છે.

લોકોમાં ચર્ચા
ભરતસિંહ વાખળાના આ પગલાથી દેવગઢ બારીયા પંથકમાં ભારે ચકચાર મચી છે. લોકોમાં એવી ચર્ચાઓ ચાલી રહી છે કે શું આ કોઈ રાજકીય વ્યૂહરચના છે કે પછી ઉમેદવારની પોતાની કોઈ મજબૂરી? હવે સૌની નજર ફોર્મ ચકાસણીના દિવસ પર ટકેલી છે. તે દિવસે જ સ્પષ્ટ થશે કે ભરતસિંહ ખરેખર કયા પક્ષના નિશાન પર ચૂંટણી લડશે અથવા તો તેમના ફોર્મનું શું થશે.

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીત

