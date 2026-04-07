ગુજરાતી ન્યૂઝVadodaraમોતની ચિચિયારીઓથી ગૂંજી ઉઠ્યું વડોદરા! બે ભારે વાહનો વચ્ચે રિક્ષાનો કચ્ચરઘાણ, 2 ચગદાયા, 3 ગંભીર

મોતની ચિચિયારીઓથી ગૂંજી ઉઠ્યું વડોદરા! બે ભારે વાહનો વચ્ચે રિક્ષાનો કચ્ચરઘાણ, 2 ચગદાયા, 3 ગંભીર

Vadodara News:  વડોદરામાં GSFC બ્રિજ પર ટ્રિપલ અકસ્માતમાં બેના કરૂણ મોત નિપજ્યા હતા. બે ભારે વાહનો વચ્ચે રિક્ષા કચડાઈ જતાં અકસ્માત થયો હોવાની વિગત ખૂલી છે. રિક્ષામાં સવાર 5 મુસાફરોમાંથી 2ના મોત અને 3ની હાલત ગંભીર હોવાનું કહેવામાં આવી રહ્યું છે. ગંભીર રીતે ઈજાગ્રસ્ત હાલતમાં તમામને હોસ્પિટલ ખસેડાયા છે. વડોદરામાં અકસ્માતને પગલે લોકોનાં ટોળાં ઉમટ્યા હતા. પોલીસ પણ ઘટનાસ્થળે પહોંચીને તપાસ હાથ ધરી છે.

Written By  Kinjal Patel|Last Updated: Apr 07, 2026, 10:26 AM IST

મોતની ચિચિયારીઓથી ગૂંજી ઉઠ્યું વડોદરા! બે ભારે વાહનો વચ્ચે રિક્ષાનો કચ્ચરઘાણ, 2 ચગદાયા, 3 ગંભીર

Vadodara News: વડોદરા શહેરમાં આજે એક મોટા અકસ્માતના સમાચાર મળી રહ્યા છે. GSFC બ્રિજ પર આજે એક દિલને હચમચાવી નાંખે એવી ઘટના સામે આવી છે. બે ભારે માલવાહક વાહનો વચ્ચે રિક્ષાનો કચ્ચરઘાણ નીકળી જતાં સર્જાયેલા ટ્રિપલ અકસ્માતમાં બે મુસાફરોએ પોતાનો જીવ ગુમાવ્યા છે, જ્યારે અન્ય ત્રણ મુસાફરો જીવન-મરણ વચ્ચે ઝોલા ખાઈ રહ્યા છે.

શું છે અકસ્માતની વિગત
મળતી માહિતી મુજબ, વડોદરા શહેરના ટ્રાફિકથી સૌથી વ્યસ્ત ગણાતા GSFC બ્રિજ પર આજે બે ભારે વાહનો વચ્ચે એક પેસેન્જર રિક્ષાનો કચ્ચઘાણ વળી ગયો હતો. અકસ્માત એટલો ભયાનક હતો કે રિક્ષા બંને ભારે વાહનો વચ્ચે ચગદાઈ ગઈ હતી અને પડીકું વળી ગઈ હતી. રિક્ષામાં કુલ 5 મુસાફરો સવાર હતા. જેમાં 2 મુસાફરોના ઘટનાસ્થળે જ કરૂણ મોત નીપજ્યું છે. જ્યારે 3 મુસાફરોને ગંભીર ઈજાઓ પહોંચતા તેમને તાત્કાલિક સારવાર માટે નજીકની હોસ્પિટલમાં ખસેડવામાં આવ્યા છે.

અકસ્માત સર્જાતા જ આસપાસના લોકોના ટોળાં ઉમટી પડ્યા હતા. લોકોએ રિક્ષામાં ફસાયેલા મુસાફરોને બહાર કાઢવા માટે ભારે જહેમત ઉઠાવી હતી. આ ગમખ્વાર અકસ્માતને પગલે બ્રિજ પર વાહનોની લાંબી કતારો લાગી હતી અને વાહનવ્યવહાર ખોરવાયો હતો. ઘટનાને પ્રત્યક્ષદર્શી જોનારે જણાવ્યું હતું કે બે ટ્રકોની વચ્ચે રિક્ષા પત્તાની જેમ ચગદાઈ ગઈ હતી, અકસ્માત દ્રશ્યો જોઈને જ અરેરાટી વ્યાપી ગઈ હતી. ઘટનાની જાણ થતા જ પોલીસ કાફલો તાત્કાલિક સ્થળ પર દોડી આવ્યો હતો. પોલીસે મૃતકોના મૃતદેહને પોસ્ટમોર્ટમ અર્થે ખસેડી અકસ્માતનો ગુનો નોંધી વધુ તપાસ હાથ ધરી છે. હાલમાં બ્રિજ પરથી અકસ્માતગ્રસ્ત વાહનોને હટાવી ટ્રાફિક હળવો કરવાની કામગીરી શરૂ કરવામાં આવી છે.

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીત

breaking news, gujarat, Vadodara, Triple Accident, Vadodara GSFC Bridge, two tragically died, Rickshaw, two heavy vehicles

