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"દીકરા હું પાકીટ ભરીને રૂપિયા લાવી, તું પાછો આવી જા...તારી સારવાર માટે બધું જ કરીશ, બસ એકવાર આંખો ખોલ..."

Vadodara Bus Accident : વડોદરા હાઈવે પર થયેલા ભયાનક બસ અકસ્માતમાં કુલ 9 લોકોના મોત થયા હોવાનું સામે આવ્યું છે. અકસ્માત એટલો ગંભીર હતો કે, ઘટનાસ્થળે જ ચીસો અને અરાજકતાનો માહોલ સર્જાયો હતો. જોકે આ ઘટનામાં એક દર્દભરી કહાની એ માતાની પણ છે કે, જેમણે નજર સમક્ષ પોતાના દીકરાનું મોત જોયું છે. પોતાના એકમાત્ર પુત્રને ગુમાવનાર માતા વારંવાર દીકરાને સંબોધીને કહેતી હતી કે, “દીકરા, હું પાકીટ ભરીને રૂપિયા લાવી દઉં, તું એકવાર પાછો આવી જા...

Written ByKinjal Patel
Published: Jun 18, 2026, 06:13 PM IST|Updated: Jun 18, 2026, 06:13 PM IST
"દીકરા હું પાકીટ ભરીને રૂપિયા લાવી, તું પાછો આવી જા...તારી સારવાર માટે બધું જ કરીશ, બસ એકવાર આંખો ખોલ..."

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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