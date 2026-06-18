Vadodara News: હાલોલ-વડોદરા હાઇવે પર ગતરોજ એક કાળજું કંપાવી દેનારો ગમખ્વાર અકસ્માત સર્જાયો હતો. એક બેફામ સ્પીડે આવી રહેલી ટ્રક અને લક્ઝરી બસ વચ્ચે થયેલી આ ભીષણ ટક્કરમાં બસનો કુરચો બોલી ગયો હતો. આ હૃદયદ્રાવક ઘટનામાં બસના ડ્રાઇવર અને ક્લીનર સહિત કુલ 8 નિર્દોષ લોકોએ પોતાના જીવ ગુમાવ્યા છે. અકસ્માત એટલો ભયાનક હતો કે ચીસાચીસ અને લોહીના ખાબોચિયા વચ્ચે હાઇવે ચીત્કારોથી ગૂંજી ઉઠ્યો હતો.
"દીકરા હું પાકીટ ભરીને રૂપિયા લાવી, તું પાછો આવી જા..."
આ સમગ્ર દુર્ઘટનામાં સૌથી વધુ કાળજું કંપાવનારો કિસ્સો 9 વર્ષના માસૂમ પ્રીતનો સામે આવ્યો છે. પ્રીત બીમાર હોવાથી તેની માતા તેને સારવાર અપાવીને વતન પરત ફરી રહી હતી. કોને ખબર હતી કે આ મુસાફરી તેમના જીવનની છેલ્લી મુસાફરી સાબિત થશે. માતાની નજર સામે જ માસૂમ પ્રીતે દમ તોડી દીધો હતો.
હોસ્પિટલના પીએમ (પોસ્ટમોર્ટમ) રૂમ બહાર જ્યારે બાળકની લાશ પડી હતી, ત્યારે તેની માતાના આક્રંદે ત્યાં હાજર તમામ લોકોની આંખો ભીની કરી દીધી હતી. માતા રડતા રડતા કહી રહી હતી કે "દીકરા હું પાકીટ ભરીને રૂપિયા લાવી, તું પાછો આવી જા...તારી સારવાર માટે બધું જ કરીશ, બસ એકવાર આંખો ખોલ..." આ કરુણ દ્રશ્ય જોઈને ત્યાં હાજર પોલીસકર્મીઓ અને તબીબોના દિલ પણ દ્રવી ઉઠ્યા હતા. પીએમ રૂમની બહાર પ્રીતની માસીના કાળજા ફાડી નાખતા રુદનથી સમગ્ર વાતાવરણમાં ભારે સન્નાટો વ્યાપી ગયો હતો.
એકના એક પુત્રના મોતના સમાચાર સાંભળી પિતા કુવૈતથી રવાના
મૃતક પ્રીત તેના માતા-પિતાનો એકનો એક લાડકવાયો પુત્ર હતો. તેના પિતા રોજગારી અર્થે કુવૈત રહે છે. ઘરમાં દીકરાના મોતના સમાચાર મળતા જ પિતા પર જાણે આભ તૂટી પડ્યું હતું. પોતાના એકમાત્ર કાળજાના ટુકડાને છેલ્લી વાર જોવા માટે પિતા કુવૈતથી તાત્કાલિક રાજસ્થાન આવવા માટે રવાના થઈ ગયા છે.
ત્રણ દીકરીઓએ પિતાની છત્રછાયા ગુમાવી
આ અકસ્માતમાં લક્ઝરી બસ ચલાવી રહેલા ડ્રાઇવર મુકેશભાઈનું પણ કમકમાટીભર્યું મોત નીપજ્યું છે. મુકેશભાઈ પોતાના પરિવારના એકમાત્ર કમાતા સભ્ય હતા. તેમના અવસાનથી તેમની ત્રણ માસૂમ દીકરીઓએ પિતાની સાયબ જેવી છત્રછાયા ગુમાવી દીધી છે. હવે આ પરિવાર અનાથ બનતા ગામમાં પણ શોકનું મોજું ફરી વળ્યું છે.
વતન રાજસ્થાન તરફ રવાના કરાયા મૃતદેહો
અકસ્માત બાદ તમામ મૃતદેહોને વડોદરાની સયાજી હોસ્પિટલ ખાતે પોસ્ટમોર્ટમ માટે ખસેડવામાં આવ્યા હતા. કાયદાકીય પ્રક્રિયા અને પોસ્ટમોર્ટમ પૂર્ણ થયા બાદ, તમામ 8 મૃતદેહોને અત્યંત અશ્રુભીની આંખે અને ભારે હૈયે તેમના વતન રાજસ્થાન તરફ રવાના કરવામાં આવ્યા હતા.