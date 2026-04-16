કોંગ્રેસથી નારાજ થયા અહેમદ પટેલની દિકરી મુમતાઝ પટેલ? સોશિયલ મીડિયા પર કરેલી પોસ્ટથી ખળભળાટ

Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝVadodaraકોંગ્રેસથી નારાજ થયા અહેમદ પટેલની દિકરી મુમતાઝ પટેલ? સોશિયલ મીડિયા પર કરેલી પોસ્ટથી ખળભળાટ

Bharuch News: ભરૂચમાં ચૂંટણી વચ્ચે મુમતાઝ પટેલની X પર પોસ્ટથી ચર્ચા એ જોર પકડ્યું છે. મુમતાઝ પટેલે પાર્ટીમાં એકતા ન હોવાનો મુદ્દો ખુલ્લેઆમ ઉઠાવ્યો છે. એકજુટતા વગર પ્રચારનો કોઈ અર્થ નથી એવું નિવેદન x પર પોસ્ટ કરતા ખળભળાટ મચી જવા પામ્યો છે. ચૂંટણી જીતવા માટે સંગઠન મજબૂત કરવાની સલાહ આપી છે. કોંગ્રેસમાં આંતરિક મતભેદ હોવાના સંકેતો પણ સ્પષ્ટ જોવા મળ્યા છે. 

Written By  Kinjal Patel|Last Updated: Apr 16, 2026, 10:02 AM IST
  • ભરૂચ કોંગ્રેસમાં ભડકો
  • કોંગ્રેસની મુમતાઝ પટેલ કેમ નારાજ?
  • સોશિયલ મીડિયા પર પોસ્ટ કરી ઠાલવ્યો રોષ
  • એક પોસ્ટથી કોંગ્રેસ પાર્ટીમાં ગરમાવો!

Trending Photos

Bharuch News: ગુજરાતમાં સ્થાનિક સ્વરાજની ચૂંટણીનો માહોલ ગરમાયો છે, ભરૂચ બેઠક ફરી ચર્ચાના કેન્દ્રમાં આવી છે. કોંગ્રેસના દિવંગત નેતા અહેમદ પટેલના પુત્રી અને કોંગ્રેસ નેતા મુમતાઝ પટેલે સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ 'X' પર કરેલી એક પોસ્ટને કારણે ગુજરાતની રાજનીતિમાં ગરમાવો લાવી દીધો છે. કોંગ્રી નેતા મુમતાઝ પટેલે પક્ષના આંતરિક વિખવાદ અને જૂથવાદ પર ખુલ્લેઆમ નારાજગી વ્યક્ત કરી છે.

"એકજૂટતા વગર પ્રચારનો કોઈ અર્થ નથી"
મુમતાઝ પટેલ સોશિયલ મીડિયા પર એક પોસ્ટ કરીને ખળભળાટ મચાવી દીધો છે. મુમતાઝ પટેલે પોતાની પોસ્ટમાં સ્પષ્ટ શબ્દોમાં કહ્યું છે કે, જો પાર્ટીમાં એકતા નહીં હોય તો પ્રચાર કરવા પાછળનો કોઈ જ તર્ક રહેતો નથી. તેમણે કાર્યકરો અને નેતાઓને આળસું બતાવીને કહ્યું કે, માત્ર દેખાવ ખાતર પ્રચાર કરવાથી જીત મળતી નથી. ચૂંટણી જીતવા માટે સંગઠન મજબૂત હોવું અનિવાર્ય છે.

Add Zee News as a Preferred Source

— Mumtaz Patel (@mumtazpatels) April 15, 2026

ભરૂચ બેઠક પર ફસાયો પેચ?
તમને જણાવી દઈએ કે ભરૂચ બેઠક પર બેઠકોની વહેંચણીને લઈને અગાઉ પણ અનેક વિવાદો થઈ ચૂક્યા છે. ત્યારે મુમતાઝ પટેલની આ પોસ્ટ સીધો સંકેત આપે છે કે સ્થાનિક સ્તરે નેતાઓ અને કાર્યકરો વચ્ચે તાલમેલનો ભારે અભાવ છે. જોકે, આ ગંભીર મુદ્દે હજી સુધી સ્થાનિક કોંગ્રેસના મોટા ગજાના નેતાઓ તરફથી કોઈ સત્તાવાર પ્રતિક્રિયા સામે આવી નથી. જો આપણે અંદરથી જ એક નથી, તો જનતાની વચ્ચે જઈને વિશ્વાસ કેવી રીતે જીતીશું? જીતવા માટે એક લક્ષ્ય અને મજબૂત સંગઠન જરૂરી છે."

સોશિયલ મીડિયામાં મુમતાઝ પટેલે કરેલી એક પોસ્ટથી પાર્ટીમાં નેતાઓ વચ્ચે ચાલી રહેલા મનભેદ હવે સપાટી પર આવ્યા છે. પાયાના સ્તરે સંગઠન નબળું હોવાથી ચૂંટણી પ્રચાર બિનઅસરકારક સાબિત થઈ રહ્યો હોવાનો સુર ઉઠ્યો છે. એકબાજુ ભાજપનું પોતાનું માળખું મજબૂત કરી રહ્યું છે, ત્યારે કોંગ્રેસમાં આંતરિક ખેંચતાણને કારણે મોટું નુકસાન થઈ રહ્યું છે.

સ્થાનિક સ્વરાજની ચૂંટણીમાં કોંગ્રેસ પર શું થશે અસર?
સ્થાનિક સ્વરાજની ચૂંટણીના ટાણે જ મુમતાઝ પટેલ જેવા સક્રિય નેતાની નારાજગી કોંગ્રેસ માટે ચિંતાનો વિષય બની શકે છે. વિરોધ પક્ષો આ મુદ્દાને કોંગ્રેસની નબળાઈ તરીકે રજૂ કરી રહ્યા છે.

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીત

...और पढ़ें
gujaratBharuchsocial mediagujarat congressAhmed PateldaughterMumtaz PatelMumtaz Patel PostCongresssocial media post

Trending news