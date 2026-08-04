/બરોડા ડેરી ચૂંટણીમાં પ્રમુખ અને ઉપપ્રમુખના નામ જાહેર; જાણો 1450 કરોડના ડેરીના વહીવટનું સુકાન કોના હાથમાં આવ્યું?

Baroda Dairy Election: વડોદરાની સહકારી ક્ષેત્રની અગ્રણી સંસ્થા એવી બરોડા ડેરીમાં પ્રમુખ અને ઉપપ્રમુખ પદની ચૂંટણીને લઈને ચાલતી તમામ અટકળોનો આખરે અંત આવ્યો છે. ભાજપ હાઈકમાન્ડ દ્વારા આપવામાં આવેલા મેન્ડેટના આધારે પ્રમુખ પદે ફરી એકવાર દિનેશ પટેલ (દીનુ મામા) અને ઉપપ્રમુખ પદે જી.બી. સોલંકીની વરણી કરવામાં આવી છે. પક્ષે બંને નેતાઓ પર ફરીથી વિશ્વાસ વ્યક્ત કરીને તેમને હોદ્દા પર રિપીટ કર્યા છે.
ઐશ્વર્યા દુબેના અધ્યક્ષસ્થાને યોજાઈ ચૂંટણી પ્રક્રિયા
બરોડા ડેરીના પ્રમુખ અને ઉપપ્રમુખની પસંદગી માટેની સમગ્ર ચૂંટણી પ્રક્રિયા ચૂંટણી અધિકારી ઐશ્વર્યા દુબેના અધ્યક્ષસ્થાને સુચારુ રૂપે પૂર્ણ કરવામાં આવી હતી. આ બેઠક પૂર્વે ભાજપના નિરીક્ષકો સત્તાવાર મેન્ડેટ લઈને ડેરી કાર્યાલય ખાતે પહોંચ્યા હતા.
રૂ. 1450 કરોડના વહીવટનું સુકાન
વર્ષે આશરે રૂ. 1450 કરોડનું વિશાળ ટર્નઓવર ધરાવતી બરોડા ડેરીનું સુકાન કોના હાથમાં જશે તેને લઈને છેલ્લા કેટલાક સમયથી ભારે સસ્પેન્સ સર્જાયું હતું. ચૂંટણી પૂર્વે એ જોવું પણ ખૂબ રસપ્રદ બની રહ્યું હતું કે ડેરીના ડિરેક્ટર્સ પક્ષના મેન્ડેટને શિરોમાન્ય ગણીને સ્વીકારશે કે પછી ચૂંટણીનો તબક્કો આવશે. પરંતુ મેન્ડેટ રજૂ થતાં જ તમામ ડિરેક્ટરોએ તેને આવકારીને સર્વાનુમતે પસંદગીની પ્રક્રિયા પૂર્ણ કરી હતી.
10 ડિરેક્ટરોને કારણદર્શક નોટિસથી ગરમાવ
એક તરફ ચૂંટણી પ્રક્રિયા પૂર્ણ થઈ છે, તો બીજી તરફ ડેરીના આંતરિક રાજકારણમાં પણ ગરમાવો જોવા મળી રહ્યો છે. ડેરીના કુલ 13 પૈકી 10 ડિરેક્ટરોને જિલ્લા રજિસ્ટ્રાર દ્વારા કારણદર્શક (શો-કોઝ) નોટિસ ફટકારવામાં આવી છે, જેને પગલે આગામી દિવસોમાં બરોડા ડેરીના વહીવટી અને રાજકીય ઘટનાક્રમ પર સૌની નજર રહેશે.