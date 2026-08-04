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બરોડા ડેરી ચૂંટણીમાં પ્રમુખ અને ઉપપ્રમુખના નામ જાહેર; જાણો 1450 કરોડના ડેરીના વહીવટનું સુકાન કોના હાથમાં આવ્યું?

Baroda Dairy Election: વડોદરાની સહકારી ક્ષેત્રની અગ્રણી સંસ્થા એવી બરોડા ડેરીમાં પ્રમુખ અને ઉપપ્રમુખ પદની ચૂંટણીના નામ ફાઈનલ થઈ ગયા છે.  પ્રમુખ પદે ફરી એકવાર દિનેશ પટેલ (દીનુ મામા) અને ઉપપ્રમુખ પદે જી.બી. સોલંકીની વરણી કરવામાં આવી છે. 
 

Written ByKinjal Patel
Published: Aug 04, 2026, 11:26 AM IST|Updated: Aug 04, 2026, 11:26 AM IST
બરોડા ડેરી ચૂંટણીમાં પ્રમુખ અને ઉપપ્રમુખના નામ જાહેર; જાણો 1450 કરોડના ડેરીના વહીવટનું સુકાન કોના હાથમાં આવ્યું?

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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