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દક્ષિણ આફ્રિકામાં મૂળ ભરૂચના વેપારીનું ફિલ્મી ઢબે અપહરણ: આ રીતે શખ્સોએ ગુનાને આપ્યો અંજામ, પરિવારે ભારત સરકાર પાસે માંગી મદદ

South Africa News: સાઉથ આફ્રિકાના પ્રિટોરિયામાં પરિવાર સાથે રહેતા અને મૂળ ભરૂચના જંબુસરના વતની એવા વેપારી આસિફ ઘાસીયાનું સશસ્ત્ર શખ્સો દ્વારા અપહરણ કરવામાં આવ્યું છે. નકલી પોલીસ બનીને આવેલા શખ્સોએ આ ઘટનાને અંજામ આપતા વિદેશમાં વસતા ગુજરાતી પરિવારોમાં ભયનો માહોલ ફેલાયો છે.
 

Written ByKinjal Patel
Published: Aug 29, 2026, 12:46 PM IST|Updated: Aug 29, 2026, 12:46 PM IST
દક્ષિણ આફ્રિકામાં મૂળ ભરૂચના વેપારીનું ફિલ્મી ઢબે અપહરણ: આ રીતે શખ્સોએ ગુનાને આપ્યો અંજામ, પરિવારે ભારત સરકાર પાસે માંગી મદદ

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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