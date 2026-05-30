Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • હોમ
  • /Vadodara
  • /અનોખી મોડસ ઓપરેન્ડીથી 6 ઘરફોડ ચોરી કરનારી ગેંગનો પર્દાફાશ, રસોડાની બારી અને DJના અવાજનો લાભ લઈ આચરતા ચોરી

અનોખી મોડસ ઓપરેન્ડીથી 6 ઘરફોડ ચોરી કરનારી ગેંગનો પર્દાફાશ, રસોડાની બારી અને DJના અવાજનો લાભ લઈ આચરતા ચોરી

Bharuch News: ભરૂચ જિલ્લામાં ઘરફોડ ચોરીના વધતા ગુનાઓ વચ્ચે ભરૂચ લોકલ ક્રાઈમ બ્રાન્ચને મોટી સફળતા મળી છે. ઝઘડિયા તાલુકાના ફીચવાડા ગામે થયેલી રૂ.25 લાખની ઘરફોડ ચોરી સહિત કુલ 6 ઘરફોડ ચોરીના ગુનાઓનો ભેદ ઉકેલી પોલીસે બે રીઢા તસ્કરોને ઝડપી પાડ્યા છે. ચોરી માટે આરોપીઓએ અપનાવેલી મોડસ ઓપરેન્ડી પણ ચોંકાવનારી છે. મહિલાઓના વાળ ખરીદવાના બહાને ગામોમાં રેકી કરી રાત્રે મકાનોને નિશાન બનાવતા હતા.

Written ByKinjal Patel
Published: May 30, 2026, 04:50 PM IST|Updated: May 30, 2026, 04:50 PM IST
અનોખી મોડસ ઓપરેન્ડીથી 6 ઘરફોડ ચોરી કરનારી ગેંગનો પર્દાફાશ, રસોડાની બારી અને DJના અવાજનો લાભ લઈ આચરતા ચોરી

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
દ્વારકા જવાના હોય તો આ જાણી લો, પૂનમના દિવસે મંગળા આરતી અને દર્શનના સમયમાં ફેરફાર

દ્વારકા જવાના હોય તો આ જાણી લો, પૂનમના દિવસે મંગળા આરતી અને દર્શનના સમયમાં ફેરફાર

gujarat13 min ago
2

દેશના ટોપ 8 શહેરોમાં ઘર ખરીદવું થયું વધું મોંઘુ, અમદાવાદમાં કેટલો વધ્યો ભાવ? જાણો

housing prices rise top 8 cities29 min ago
3

વિનેશ ફોગાટનું એશિયન ગેમ્સનું સપનું તૂટ્યું... ટ્રાયલ્સમાં મીનાક્ષી ગોયત સામે હાર

Vinesh Phogat33 min ago
4

સુરત પોલીસની લાડકી ‘હસ્તી’ મુંબઈના પરિવારને દત્તક અપાઈ: CPની હાજરીમાં યોજાયો ભાવુક..

gujarat38 min ago
5

કપડાં ફાડી નાખ્યા, પથ્થરો અને ઇંડા ફેંક્યા.. મમતા બેનર્જીના ભત્રીજા અભિષેક પર હુમલો

Abhishek Banerjee46 min ago