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દારૂબંધીવાળા ગુજરાતમાં ભાજપના સાંસદની આદિવાસીઓને સલાહ : બુટલેગરોનો કેમિકલવાળો દારૂ પીવા કરતા ઘરે જાતે મહુડાનો દારૂ બનાવીને પીઓ...!

Mansukh Vasava Controversial Statement : નાંદોદના ઢોલાર ગામે આદર્શ ગ્રામવિકાસ સમિતિની પ્રથમ બેઠકમાં ભરૂચના સાંસદ મનસુખ વસાવાનું ચોંકાવનારું નિવેદન. કેમિકલયુક્ત દારૂ વેચતા બુટલેગરો પર પ્રહાર કરતાં આપી આદિવાસીઓને સલાહ આપી. બુટલેગરોનો કેમિકલયુક્ત દારૂ પીવા કરતા ઘરે જાતે મહુડાનો દારૂ બનાવીને પીવો

Written ByDipti Savant
Published: Jun 05, 2026, 04:46 PM IST|Updated: Jun 05, 2026, 04:46 PM IST
દારૂબંધીવાળા ગુજરાતમાં ભાજપના સાંસદની આદિવાસીઓને સલાહ : બુટલેગરોનો કેમિકલવાળો દારૂ પીવા કરતા ઘરે જાતે મહુડાનો દારૂ બનાવીને પીઓ...!

About the Author

Dipti Savant

Dipti Savant

દિપ્તી સાવંત ઝી 24 કલાકની ડિજીટલ ટીમમાં કન્ટેન્ટ ક્રિએટર છે. વડોદરાથી તેમણે પત્રકારિત્વની શરૂઆત કરી. દિવ્ય ભાસ્કરથી જર્નાલિઝમની સફર શરૂ કરી. તેના બાદ સંદેશ ડિજીટલ અને હવે ઝી 24 કલાક સુધી પહોંચ્યા છે. હાલ તેઓ ગુજરાતની રાજનીતિ, ક્રાઈમ, કરન્ટ અફેર્સ વગેરે પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. તેઓ છેલ્લાં 13 વર્ષથી મીડિયામાં કાર્યરત છે.   

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