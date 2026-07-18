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હળવાશમાં ના લેતા! ગુજરાતમાં એક પછી એક જિલ્લામાં ફેલાઈ રહ્યો છે જીવલેણ વાયરસ! 15 વર્ષથી નાની ઉંમરના બાળકોને સંભાળજો, અનેક મોત

Chandipura virus: ગુજરાતમાં જીવલેણ ચાંદીપુરા વાયરસની એન્ટ્રીથી ભારે ફફડાટ વ્યાપી ગયો છે, જેમાં વડોદરાના ભાયલી વિસ્તારમાં એક ૩ વર્ષના બાળકમાં આ વાયરસના શંકાસ્પદ લક્ષણો દેખાતા વડોદરા શહેરનો પ્રથમ શંકાસ્પદ કેસ નોંધાયો છે. આ ઘટનાને પગલે આરોગ્ય વિભાગ તાત્કાલિક દોડતું થયું છે અને શંકાસ્પદ લક્ષણો ધરાવતા બાળકને વધુ સારવાર અર્થે ગોત્રી જીએમઇઆરએસ (GMERS) હોસ્પિટલમાં ખસેડવામાં આવ્યું છે. વાયરસની ચોક્કસ પુષ્ટિ કરવા માટે બાળકના લોહીના સેમ્પલ વધુ તપાસ અર્થે તાત્કાલિક પુના અને ગાંધીનગરની લેબોરેટરીમાં મોકલી આપવામાં આવ્યા છે. ઉલ્લેખનીય છે કે ચાંદીપુરા વાયરસ સેન્ડફ્લાય (રેત માખી), મચ્છર અને ઇતરડી કરડવાથી ફેલાય છે અને તે ૧૫ વર્ષથી નાની ઉંમરના બાળકો માટે અત્યંત જોખમી અને જાનલેવા સાબિત થઈ શકે છે.

Written ByKinjal Patel
Published: Jul 18, 2026, 09:50 AM IST|Updated: Jul 18, 2026, 11:52 AM IST
હળવાશમાં ના લેતા! ગુજરાતમાં એક પછી એક જિલ્લામાં ફેલાઈ રહ્યો છે જીવલેણ વાયરસ! 15 વર્ષથી નાની ઉંમરના બાળકોને સંભાળજો, અનેક મોત
Source: Bureau

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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