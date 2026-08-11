/વ્યાજખોરી, ખંડણી અને ખોટા આરોપોનો ખેલ બેનકાબ: વડોદરાની ચર્ચિત ‘તમન્ના’ અને તેનો પતિ પોલીસ ગાળિયામાં, પોલીસને બદનામ કરવાનો ખેલ ઊંધો પડ્યો!

Vadodara News: એક હાથમાં વ્યાજનું ચોપડું અને બીજા હાથમાં સળગતી સિગારેટ... સમાજના તમામ નિયમો અને કાયદાઓને બાજુ પર મૂકીને પોતાની જ અલગ દુનિયા ચલાવતી તમન્નાનો અસલી ચહેરો હવે કાયદાની સામે સચ્ચાઈ બનીને સામે આવ્યો છે. સોશિયલ મીડિયા પર પોલીસ અને પ્રશાસનને બદનામ કરવાનો પ્રયાસ કરનારી આ મહિલાના કાળા કારોબારો અને બેપરવાહ લાઈફસ્ટાઈલ પાછળનું કડવું સત્ય વડોદરા ક્રાઇમ બ્રાન્ચે ઉઘાડું પાડ્યું છે.
3 લાખના બદલે 22 લાખ વસૂલ્યા: પઠાણી વ્યાજ અને ડ્રગ્સમાં ફસાવવાની ધમકી
વડોદરા શહેરમાં વ્યાજખોરી અને ધમકી આપવાના બહુચર્ચિત પ્રકરણમાં ક્રાઇમ બ્રાન્ચે મોટી સફળતા મેળવતાં ચર્ચિત મહિલા તમન્ના સૈયદ અને તેના પતિ સોહેલ સૈયદની ધરપકડ કરી છે. આરીફ નામના પીડિત શખ્સની ફરિયાદના આધારે પોલીસે દરોડો પાડીને દંપતીની અટકાયત કરી હતી. પોલીસ તપાસમાં અત્યંત ચોંકાવનારો પર્દાફાશ થયો છે. આરોપી તમન્ના અને સોહેલ સૈયદે આરીફ નામના વ્યક્તિને રૂ. 3 લાખ વ્યાજે આપ્યા હતા. આ મામુલી રકમ સામે પઠાણી વ્યાજ વસૂલીને દંપતીએ માત્ર બે જ વર્ષના ટૂંકા ગાળામાં રૂ. 22 લાખ વસૂલ કરી લીધા હતા. આટલી મોટી રકમ નીચોવી લીધા પછી પણ જો પીડિત વધુ પૈસા ન આપે, તો તેને ખોટા ડ્રગ્સના કેસમાં ફસાવી દેવાની સીધી ધમકીઓ આપવામાં આવતી હતી. આ સતત માનસિક ત્રાસથી કંટાળીને આખરે પીડિતે પોલીસના શરણે જઈ ન્યાયની ગુહાર લગાવી હતી. કાયદાકીય પ્રક્રિયા પૂર્ણ કર્યા બાદ બંને આરોપીઓને કોર્ટમાં રજૂ કરવામાં આવ્યા હતા, જ્યાં અદાલતે સઘન પૂછપરછ અને તપાસ અર્થે બંનેના 7 દિવસના પોલીસ રિમાન્ડ મંજૂર કર્યા છે.
આરોપી પતિનો ગુનાહિત ઇતિહાસ
વડોદરા ક્રાઇમ બ્રાન્ચના જણાવ્યા અનુસાર, પકડાયેલો આરોપી સોહેલ સૈયદ પહેલેથી જ ગુનાહિત ઇતિહાસ ધરાવે છે. તેની સામે અગાઉ પણ વિવિધ પોલીસ મથકોમાં ૭ જેટલા ગંભીર ગુનાઓ નોંધાઈ ચૂક્યા છે. રિમાન્ડ દરમિયાન ક્રાઇમ બ્રાન્ચ દ્વારા બંને આરોપીઓએ અન્ય કેટલા લોકોને આ વ્યાજખોરીની જાળમાં ફસાવ્યા છે અને ગેરકાયદે સંપત્તિ ભેગી કરી છે તે દિશામાં ઊંડાણપૂર્વક તપાસ હાથ ધરવામાં આવશે.
ફતેગંજના કેફે સંચાલક પાસેથી 2 લાખની ખંડણીનો નવો કેસ
તમન્ના સૈયદ સામે મુશ્કેલીઓ અહીં જ અટકતી નથી. સયાજીગંજ પોલીસ સ્ટેશનમાં તેના વિરૂદ્ધ વધુ એક ફરિયાદ નોંધાઈ છે. ફતેગંજના કેફે સંચાલક શેખ મોહમ્મદ ઝૈદ મોહમ્મદ અયાઝ નામના યુવાને તમન્ના સામે ૨ લાખ રૂપિયાની ખંડણી માંગવાનો આરોપ લગાવ્યો છે. કેફે સંચાલકનો આરોપ છે કે તેને બદનામ કરવાના હેતુથી વિડિયો વાયરલ કરવાની ધમકી આપીને પૈસા પડાવવાનો પ્રયાસ કરવામાં આવ્યો હતો. સયાજીગંજ પોલીસે આ અંગે ગુનો નોંધી વધુ કાર્યવાહી હાથ ધરી છે.
પોલીસને બદનામ કરવાનો ખેલ ઊંધો પડ્યો
થોડા દિવસો પહેલાં તમન્નાએ સોશિયલ મીડિયા પર વડોદરાના 7 વિસ્તારોમાં એમ.ડી., ચરસ અને દારૂ જેવા નશીલા પદાર્થોનું ખુલ્લેઆમ વેચાણ થતું હોવાના મોટા-મોટા દાવા કર્યા હતા. આ વીડિયો વાયરલ થયા બાદ એસ.ઓ.જી. (SOG) ની ટીમે તમામ સ્થળોએ સઘન તપાસ કરી હતી, પરંતુ તથ્ય તપાસતા ગેરકાયદે વેચાણના કોઈ પુરાવા મળી આવ્યા નહોતા. જ્યારે પોલીસે આ દાવાઓ અંગે તમન્ના પાસે પુરાવા માગ્યા, ત્યારે તેણે તપાસમાં સહકાર આપ્યો નહોતો.
જે મહિલા સોશિયલ મીડિયા પર ખાખી વર્ધીને કઠેડામાં ઊભી કરવાનો નાટક કરતી હતી, તે પોતે જ ગેરકાયદે વ્યાજખોરી અને ખંડણી જેવા કાળા કારનામાઓમાં લિપ્ત નીકળી છે. હુક્કા અને સિગારેટ પીતા વીડિયોથી ચર્ચામાં રહેવા માંગતી આ ‘કુખ્યાત હસીના’નો વ્યાજનો ખેલ આખરે ઊંધો પડ્યો છે અને પોલીસને ઘેરવાનો પ્રયાસ કરનારી તમન્ના આજે પોતે જ જેલના સળિયા પાછળ પહોંચી ગઈ છે.