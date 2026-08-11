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વ્યાજખોરી, ખંડણી અને ખોટા આરોપોનો ખેલ બેનકાબ: વડોદરાની ચર્ચિત ‘તમન્ના’ અને તેનો પતિ પોલીસ ગાળિયામાં, પોલીસને બદનામ કરવાનો ખેલ ઊંધો પડ્યો!

Vadodara News: એક હાથમાં વ્યાજનું ચોપડું અને બીજા હાથમાં સળગતી સિગારેટ... સમાજના તમામ નિયમો અને કાયદાઓને બાજુ પર મૂકીને પોતાની જ દુનિયા ચલાવતી તમન્નાનું સચ હવે બેનકાબ થવા માટે તૈયાર છે! બદનામીના કાદવમાં ફસાઈ ચૂકેલી આ મહિલાના કાળા કારોબારો અને બેપરવાહ લાઈફસ્ટાઈલ પાછળનું કડવું સત્ય અમે આપને બતાવીશું.

Written ByKinjal Patel
Published: Aug 11, 2026, 02:21 PM IST|Updated: Aug 11, 2026, 02:21 PM IST
વ્યાજખોરી, ખંડણી અને ખોટા આરોપોનો ખેલ બેનકાબ: વડોદરાની ચર્ચિત ‘તમન્ના’ અને તેનો પતિ પોલીસ ગાળિયામાં, પોલીસને બદનામ કરવાનો ખેલ ઊંધો પડ્યો!

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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