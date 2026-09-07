/નિવૃત્ત IPS અધિકારી સસરા, પતિ સહિત 5 સામે યુવતીએ મોરચો માંડ્યો, દહેજ-ત્રાસના ગંભીર આક્ષેપ

સંસ્કારી નગરી વડોદરાના અટલાદરા વિસ્તારમાં રહેતી યુવતી નીકિતા ફૂલજીભાઈ ચારપોટના લગ્ન ગાંધીનગર ખાતે રહેતા આશિષ સાથે વર્ષ 2016ના નવેમ્બર મહિનામાં થયા હતા. યુવતીના સસરા પોલીસ વિભાગમાં એડીજી તરીકે નિવૃત્ત થયેલા છે. યુવતીએ લગ્ન બાદ અમદાવાદમાં રહેતા નિવૃત્ત આઈપીએસ અધિકારી એવા સસરા પ્રવિણ ગોંદીયા, પતિ આશિષ ગોંદીયા, સાસુ ઉષાબેન ગોંદીયા, નણંદ શીતલ વહોનીયા અને નણદોઈ પ્રકાશ વહોનીયા સામે દહેજ અને અન્ય મુદ્દે શારીરિક તથા માનસિક ત્રાસની ફરિયાદ કરી છે.
યુવતીના ગંભીર આક્ષેપો
વડોદરાના અટલાદરા વિસ્તારમાં યુવતીનું પિયર આવેલું છે અને હાલ યુવતી પિયરમાં રહે છે. ફરિયાદ મુજબ, લગ્નના દિવસે જ પતિએ નીકિતાને કહ્યું હતું કે તેમના પિતા ઉચ્ચ પોલીસ અધિકારી હોવાથી પરિવારની પ્રતિષ્ઠાને ધ્યાનમાં રાખીને લગ્ન સમયે કોઈ ખાસ માંગણી કરવામાં આવી નહોતી. જોકે, પિતાએ કંઈ આપ્યું ન હોવાથી જો બેડરૂમમાં રહેવું હોય તો પિતા પાસેથી અમદાવાદમાં બંગલો અથવા ફ્લેટ અપાવવો પડશે, નહીં તો ડ્રોઇંગ રૂમમાં સૂવું પડશે તેવી વાત કરવામાં આવી હોવાનો આક્ષેપ છે. નીકિતાના જણાવ્યા મુજબ, તેમના પિતા આ માંગણી પૂરી કરી શક્યા નહોતા. ત્યારબાદ સાસરીયાઓ દ્વારા તેમને માનસિક અને શારીરિક ત્રાસ આપવાનું શરૂ કરવામાં આવ્યું હોવાનો ફરિયાદમાં ઉલ્લેખ છે.
'પિતાને બે પત્નીઓ, હું પણ બીજી કરી લઈશ'
યુવતીએ એવો પણ ગંભીર આક્ષેપ કર્યો કે પતિ ધમકી આપતા હતા કે પિતાને બે પત્નીઓ છે, તો હું પણ કેમ ન લાવું. હું બીજી પત્ની કરી લઈશ. યુવતીએ કહ્યું કે વિરોધ કરવા પર માર પડતો હતો. યુવતી પોતે એમસીએ ભણેલી હતી પરંતુ લગ્ન પછી તેને નોકરી પણ છોડાવી દીધી હોવાનો તેનો આરોપ છે.
સસરાને બે પત્ની હોવાનો દાવો
ફરિયાદમાં નીકિતાએ એવો પણ દાવો કર્યો છે કે જ્યારે તે લગ્ન બાદ સાસરે ગઈ ત્યારે ખબર પડી કે સસરાને બે પત્ની છે. જેમાં પહેલી પત્નીને એક પુત્ર અને પુત્રી તથા બીજી પત્નીને બે પુત્રીઓ છે. એટલું જ નહીં સસરા અઠવાડિયામાં ત્રણ દિવસ પ્રથમ પત્ની સાથે અને ચાર દિવસ બીજી પત્ની સાથે રહેતા. યુવતીએ જણાવ્યાં મુજબ સસરા શુક્ર, શનિ અને રવિ એમ ત્રણ દિવસ પ્રથમ પત્ની એટલે કે તેમના સાસુ સાથે રહેતા અને બાકીના દિવસો બીજી પત્ની સાથે રહેતા.
યુવતીના નણંદ અને નણદોઈ પણ તેમની સાથે ઘરમાં રહેતા હતા અને યુવતી પર ત્રાસ ગુજારવામાં સાસુ અને સસરા સાથે સામેલ હતા એમ યુવતીનો આરોપ છે. યુવતીએ કહ્યું કે તે બે વખત ગર્ભવતી થઈ હતી અને ડિલિવરી પણ પિયરમાં કરાવી હતી, પ્રસૂતિના પૈસા પણ પતિ ન હતા આપતા. આ ઉપરાંત એવો પણ ગંભીર આરોપ કર્યો હતો કે બાળકોને દારૂ ચખાડવાના બહાને પીવડાવતા હતા. વિરોધ કરે તો એવું કહેવાતું કે આદિવાસી સમાજમાં દારૂ પીવાની મનાઈ નથી આમ કહીને ઘરમાંથી કાઢી મૂકી.
આ સમગ્ર મામલે નીકિતા હાલ પોતાના પિયરમાં રહે છે. તેમણે સસરા સહિત પરિવારના પાંચ સભ્યો સામે પોલીસ ફરિયાદ નોંધાવી છે. ફરિયાદમાં કરવામાં આવેલા તમામ આક્ષેપોની પોલીસ તપાસ બાદ જ તેની હકીકત અને જવાબદારી અંગે સ્પષ્ટતા થઈ શકશે.