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નિવૃત્ત IPS અધિકારી સસરા, પતિ સહિત 5 સામે યુવતીએ મોરચો માંડ્યો, દહેજ-ત્રાસના ગંભીર આક્ષેપ

Vadodara News: સામાન્ય રીતે એવું માનવામાં આવે છે કે શિક્ષણ અને ઉચ્ચ હોદ્દો વ્યક્તિના જીવનમાં સંસ્કાર અને સમજણ લાવે છે. જોકે, વડોદરાના એક કિસ્સામાં આ ધારણા સામે સવાલો ઊભા થયા છે. નિવૃત્ત IPS અધિકારીના પરિવારની પુત્રવધુએ પોતાના સસરા સહિત પરિવારના પાંચ સભ્યો સામે પોલીસ ફરિયાદ નોંધાવી છે. મામલાની વિગતો અત્યંત ચોંકાવનારી છે. વધુ વિગતો માટે વાંચો અહેવાલ.

Written ByViral Raval
Published: Sep 07, 2026, 03:00 PM IST|Updated: Sep 07, 2026, 03:08 PM IST
નિવૃત્ત IPS અધિકારી સસરા, પતિ સહિત 5 સામે યુવતીએ મોરચો માંડ્યો, દહેજ-ત્રાસના ગંભીર આક્ષેપ
Image Credit: AI Generated Image

About the Author

Viral Raval

Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિષયો તથા ગુજરાતના ઊંડા અને આંતરિયાળ વિસ્તારોના લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓમાં ઊંડો રસ ધરાવે છે. 14 વર્ષ કરતા વધુ સમયનો ડિજિટલ પત્રકારત્વનો અનુભવ છે. બી.કોમ બાદ ગુજરાત વિદ્યાપીઠમાંથી પત્રકારત્વમાં અનુસ્નાતક (M.A)ની પદવી મેળવી છે. અગાઉ દિવ્યભાસ્કર, મીડ ડે (મુંબઈ) સંદેશ, સમભાવ, અભિયાન સાથે કામ કર્યું છે.  છેલ્લા 7 વર્ષથી ઝી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે. 

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નિવૃત્ત IPS અધિકારી સસરા, પતિ સહિત 5 સામે યુવતીએ મોરચો માંડ્યો, દહેજ-ત્રાસના ગંભીર આ
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