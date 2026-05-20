/બહારનું આરોગવાના શોખીનો ચેતી જજો! સમોસામાંથી વંદો નીકળતા મહિલા ગ્રાહકે કર્યો હોબાળો

Vadodara News: બહારનું આરોગવાના શોખીનો ચેતીને જજો. સમોસામાંથી વંદો નીકળતા મહિલા ગ્રાહકે કર્યો હોબાળો. શહેરના ચોખંડી વિસ્તારમાં આવેલી ફરસાણની દુકાનમાં ઘટના. મહિલા અને તેના પરિજનોએ દુકાનદાર સામે ઉઠાવ્યા સવાલ. મહિલાએ કોર્પોરેશનની ખોરાક શાખા સામે સવાલ ઉઠાવ્યા.
Vadodara News: જો તમે પણ બહારનું ખાવા-પીવાના શોખીન હોવ તો ચેતી જજો, કારણ કે વડોદરા શહેરમાંથી ખાદ્ય પદાર્થોમાં અખાદ્ય વસ્તુઓ અને જીવડાં નીકળવાનો સિલસિલો યથાવત રહ્યો છે. શહેરના ચોખંડી વિસ્તારમાં આવેલી એક જાણીતી ફરસાણની દુકાનમાંથી ખરીદેલા સમોસામાંથી વંદો નીકળતા ભારે હોબાળો મચી ગયો છે. આ ઘટનાને પગલે જાગૃત મહિલા ગ્રાહકે દુકાનદારને આડે હાથ લીધો હતો અને આરોગ્ય વિભાગની નિષ્ક્રિયતા સામે ગંભીર સવાલો ઉઠાવ્યા છે.
જાણીતી દુકાનમાંથી ખરીદ્યા હતા સમોસા
મળતી માહિતી મુજબ, વડોદરાના ચોખંડી વિસ્તારમાં આવેલી 'શિવ શક્તિ સ્વીટ એન્ડ ફરસાણ માર્ટ' નામની દુકાનમાંથી એક મહિલા ગ્રાહકે સમોસા ખરીદ્યા હતા. જ્યારે તેઓ આ સમોસા ખાવા બેઠા ત્યારે સમોસાની અંદરથી મરેલો વંદો નીકળ્યો હતો. આ દ્રશ્ય જોઈને મહિલા અને તેમનો પરિવાર ચોંકી ઉઠ્યો હતો. ખાદ્ય પદાર્થમાં આ પ્રકારની ગંભીર બેદરકારી સામે આવતા જ મહિલા અને તેમના પરિજનો તાત્કાલિક દુકાને પહોંચ્યા હતા અને દુકાનદાર સામે ઉગ્ર વિરોધ પ્રદર્શન કરી હોબાળો મચાવ્યો હતો.
કોર્પોરેશનની ફૂડ શાખા સામે જનતાનો આક્રોશ
સમોસામાંથી વંદો નીકળવાની ઘટનાને પગલે મહિલા ગ્રાહકે વડોદરા મહાનગરપાલિકાની ખોરાક શાખા (ફૂડ ડિપાર્ટમેન્ટ) ની કામગીરી સામે સીધા સવાલો પ્રહાર કર્યા છે. સ્થાનિક લોકોમાં પણ આ અંગે ભારે રોષ જોવા મળી રહ્યો છે. લોકો પૂછી રહ્યા છે કે આવા બેદરકાર વેપારીઓ સામે ખોરાક શાખાની ટીમ ક્યારે કડક ચેકિંગ હાથ ધરશે? શું તંત્ર માત્ર કાગળ પર જ કામગીરી કરે છે? લોકોના આરોગ્ય સાથે ચેડાં કરતા આવા એકમો સામે ક્યારે લાલ આંખ કરવામાં આવશે?
નોંધનીય છે કે વડોદરામાં અવારનવાર ખાણી-પીણીની વસ્તુઓમાંથી જીવડાં કે અન્ય અખાદ્ય પદાર્થો નીકળવાની ઘટનાઓ સામે આવતી રહે છે, છતાં ફૂડ શાખા દ્વારા કોઈ નક્કર કે કાયમી પગલાં લેવામાં ન આવતા વેપારીઓ બેખોફ બન્યા હોય તેમ લાગી રહ્યું છે.