/અંધશ્રદ્ધા કે ચમત્કાર? વડોદરામાં દશામાંની સાઢણીની આંખોમાંથી ફરી ઘી વહેવાનો વીડિયો વાયરલ, ગત વર્ષે વિજ્ઞાન જાથાએ ખુલ્લો પાડ્યો હતો ખેલ

Vadodara News: વડોદરા શહેરના વાઘોડિયા રોડ પર આવેલા મનન પાર્ક સ્થિત દશામાંના મંદિરમાંથી એક આશ્ચર્યજનક ઘટના સામે આવી છે. અહીં માતાજીની સાંડણીની આંખમાંથી સતત ઘી વહી રહ્યું હોવાનો એક વીડિયો સોશિયલ મીડિયામાં ખૂબ વાયરલ થઈ રહ્યો છે. સતત બીજા વર્ષે આવી ઘટના પ્રકાશમાં આવતા જ સ્થાનિકો અને ભક્તોમાં કૂતુહલ સાથે શ્રદ્ધાનો માહોલ જોવા મળી રહ્યો છે, તો બીજી તરફ આ ઘટના અંધશ્રદ્ધા છે કે ચમત્કાર તે અંગે ભારે તર્ક-વિતર્ક સર્જાયા છે.
ગત વર્ષે પણ આ જ મંદિરમાં આ પ્રકારનો દાવો કરવામાં આવ્યો હતો. તે સમયે ચમત્કારના દાવા વચ્ચે 'વિજ્ઞાન જાથા'ના જયંત પંડ્યાની ટીમે સ્થળ પર પહોંચીને વૈજ્ઞાનિક ઢબે તપાસ હાથ ધરી હતી અને આખી ઘટના પાછળનો ખેલ ખુલ્લો પાડ્યો હતો. આ મામલે મંદિરના મહિલા પૂજારીએ પોલીસ સમક્ષ પોતાની ભૂલ સ્વીકારીને માફી પણ માંગી હતી. તેમ છતાં, ચાલુ વર્ષે ફરી એકવાર આ જ પ્રકારના દાવા સાથે વીડિયો વાયરલ કરવામાં આવતા અનેક સવાલો ઊભા થયા છે.
ગત વર્ષની ઘટના બાદ પણ ફરી આ પ્રકારનો દાવો સામે આવતા હવે લોકોની નજર એ વાત પર ટકેલી છે કે શું આ વખતે પણ 'વિજ્ઞાન જાથા'ના જયંત પંડ્યા સ્થળ પર પહોંચીને સત્ય સામે લાવશે? હાલમાં તો આ ઘટનાને લઈને પંથકમાં ભારે ચર્ચા જાગી છે. આ વખતે વિજ્ઞાનની જીત થશે કે ભક્તોની આસ્થાની, તે જોવું મહત્વનું રહેશે.