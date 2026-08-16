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અંધશ્રદ્ધા કે ચમત્કાર? વડોદરામાં દશામાંની સાઢણીની આંખોમાંથી ફરી ઘી વહેવાનો વીડિયો વાયરલ, ગત વર્ષે વિજ્ઞાન જાથાએ ખુલ્લો પાડ્યો હતો ખેલ

Vadodara News: વડોદરાના વાઘોડિયા રોડ સ્થિત મનન પાર્કના દશામાં મંદિરમાંથી સતત બીજા વર્ષે સાંડણીની આંખમાંથી ઘી વહેવાનો વીડિયો વાયરલ થતાં આ ઘટના ચમત્કાર છે કે અંધશ્રદ્ધા તે અંગે સવાલો ઊભા થયા છે. ઉલ્લેખનીય છે કે ગત વર્ષે 'વિજ્ઞાન જાથા'ના જયંત પંડ્યાએ તપાસ કરી આ સમગ્ર ખેલ ખુલ્લો પાડ્યો હતો અને મંદિરના મહિલા પૂજારીએ પોલીસ સમક્ષ માફી માંગી હતી. તેમ છતાં ફરી આવા દાવા શરૂ થતાં શું આ વખતે પણ જયંત પંડ્યા સ્થળ પર પહોંચી તપાસ કરશે અને અંતે વિજ્ઞાનની જીત થશે કે ભક્તોની આસ્થાની, તે પર સૌની નજર ટકેલી છે.

Written ByKinjal Patel
Published: Aug 16, 2026, 08:17 AM IST|Updated: Aug 16, 2026, 08:17 AM IST
અંધશ્રદ્ધા કે ચમત્કાર? વડોદરામાં દશામાંની સાઢણીની આંખોમાંથી ફરી ઘી વહેવાનો વીડિયો વાયરલ, ગત વર્ષે વિજ્ઞાન જાથાએ ખુલ્લો પાડ્યો હતો ખેલ

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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અંધશ્રદ્ધા કે ચમત્કાર? વડોદરામાં દશામાંની સાઢણીની આંખોમાંથી ફરી ઘી વહેવાનો વીડિયો...
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