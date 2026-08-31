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વડોદરામાં પૂર્વ IPSના પત્ની અને વેપારી પુત્રને 'ડિજિટલ એરેસ્ટ' કરી 1.53 કરોડ ખંખેર્યા

Vadodara News: વડોદરાના દિવાળીપુરામાં રહેતા એક નિવૃત્ત આઈપીએસ અધિકારીના પત્ની અને પુત્રને ડિજિટલ અરેસ્ટ કરીને 1.53 કરોડ રૂપિયા ખંખેર્યા હોવાનો ચોંકાવનારો મામલો સામે આવ્યો છે. આ સમગ્ર મામલે સાઈબર પોલીસ મથકે ફરિયાદ દાખલ થઈ અને તપાસ શરૂ થઈ. 

Written ByViral Raval
Published: Aug 31, 2026, 01:47 PM IST|Updated: Aug 31, 2026, 02:43 PM IST
વડોદરામાં પૂર્વ IPSના પત્ની અને વેપારી પુત્રને 'ડિજિટલ એરેસ્ટ' કરી 1.53 કરોડ ખંખેર્યા
Image Credit: AI Image

About the Author

Viral Raval

Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિષયો તથા ગુજરાતના ઊંડા અને આંતરિયાળ વિસ્તારોના લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓમાં ઊંડો રસ ધરાવે છે. 14 વર્ષ કરતા વધુ સમયનો ડિજિટલ પત્રકારત્વનો અનુભવ છે. બી.કોમ બાદ ગુજરાત વિદ્યાપીઠમાંથી પત્રકારત્વમાં અનુસ્નાતક (M.A)ની પદવી મેળવી છે. અગાઉ દિવ્યભાસ્કર, મીડ ડે (મુંબઈ) સંદેશ, સમભાવ, અભિયાન સાથે કામ કર્યું છે.  છેલ્લા 7 વર્ષથી ઝી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે. 

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