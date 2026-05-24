/નામચીન રેસ્ટોરન્ટમાં જતા પહેલા સાવધાન! પીઝામાંથી ફંગસ નીકળતા ગ્રાહકોનો હોબાળો, મામલો પોલીસ મથકે પહોંચ્યો!

Vadodara News: પીઝામાં ફંગસ નીકળતા ગ્રાહકોમાં ભારે રોષ. ખાદ્ય સુરક્ષા મુદ્દે રેસ્ટોરન્ટ સામે ઉઠ્યા સવાલ. ગ્રાહકોએ રેસ્ટોરન્ટ વિરુદ્ધ કર્યો ઉગ્ર વિરોધ. બગડેલું ખાદ્ય પીરસાતા આરોગ્ય અંગે ચિંતા વધતી. સમગ્ર મામલે પોલીસમાં લેખિત રજૂઆત કરવામાં આવી. રેસ્ટોરન્ટ સામે કડક કાર્યવાહી કરવાની ગ્રાહકોની માંગ. શહેરમાં ફૂડ સેફ્ટી મુદ્દે ફરી ચર્ચા ગરમાઈ
Vadodara News: સંસ્કારી નગરી વડોદરામાં બહાર ખાવું-પીવું શોખીન નાગરિકો માટે હવે ચિંતાનો વિષય બની રહ્યું હોય તેમ લાગી રહ્યું છે. શહેરમાં ફૂડ સેફ્ટી અને લોકોના આરોગ્ય સાથે ચેડાં થવાની વધુ એક ચોંકાવનારી ઘટના સામે આવી છે. વડોદરાની એક જાણીતી રેસ્ટોરન્ટમાં ગ્રાહકને પીરસવામાં આવેલા પીઝામાંથી ફંગસ નીકળતા ગ્રાહકોમાં ભારે રોષ ફાટી નીકળ્યો છે. આ ઘટનાને પગલે શહેરમાં ખાદ્ય પદાર્થોની ગુણવત્તા અને ફૂડ સેફ્ટી મુદ્દે ફરી એકવાર ગંભીર સવાલો ઉભા થયા છે.
શું છે સમગ્ર ઘટના?
મળતી માહિતી મુજબ, વડોદરાની એક નામચીન રેસ્ટોરન્ટમાં ગ્રાહકો પરિવાર અથવા મિત્રો સાથે ભોજન માટે ગયા હતા. જ્યાં તેમણે પીઝા ઓર્ડર કર્યા હતા. જો કે, જ્યારે પીઝા ટેબલ પર આવ્યા અને ગ્રાહકોએ તે ખાવાનું શરૂ કર્યું, ત્યારે પીઝાના બેઝ અને ટોપિંગ્સ પર દેખીતી રીતે જ ફંગસ (ફૂગ) વળેલી જોવા મળી હતી. આવું વાસી અને બગડેલું અન્ન જોઈને ગ્રાહકો સ્તબ્ધ થઈ ગયા હતા.
રેસ્ટોરન્ટમાં ગ્રાહકોનો ઉગ્ર વિરોધ અને હોબાળો
પીઝામાં ફંગસ હોવાની જાણ થતાં જ ગ્રાહકોનો પિત્તો ગયો હતો. તેમણે તાત્કાલિક રેસ્ટોરન્ટના મેનેજમેન્ટ અને સ્ટાફ સામે આક્રોશ વ્યક્ત કર્યો હતો. ગ્રાહકોએ આરોપ લગાવ્યો હતો કે, મોટી રકમ વસૂલવા છતાં રેસ્ટોરન્ટ દ્વારા લોકોના સ્વાસ્થ્ય સાથે ખુલ્લેઆમ ચેડાં કરવામાં આવી રહ્યા છે. રેસ્ટોરન્ટ પરિસરમાં જ ગ્રાહકોએ ઉગ્ર વિરોધ પ્રદર્શન કરીને વાતાવરણ ગરમ કરી દીધું હતું. આવું બગડેલું અને ફંગસવાળું ખાદ્ય પીરસવાથી ફૂડ પોઇઝનિંગ જેવી ગંભીર બીમારીઓ થઈ શકે છે. બાળકો અને મોટેરાઓના આરોગ્ય અંગે આવી બેદરકારી બિલકુલ સાંખી ન લેવાય."
મામલો પહોંચ્યો પોલીસ સ્ટેશને, કડક કાર્યવાહીની માંગ
વાત માત્ર રેસ્ટોરન્ટ પૂરતી સીમિત ન રહેતા, રોષે ભરાયેલા ગ્રાહકોએ આ સમગ્ર મામલે કાયદાકીય આશરો લીધો છે. ગ્રાહકો દ્વારા સ્થાનિક પોલીસ સ્ટેશનમાં રેસ્ટોરન્ટ વિરુદ્ધ એક લેખિત રજૂઆત કરવામાં આવી છે. ગ્રાહકોની માંગ છે કે આ રેસ્ટોરન્ટ સામે ફૂડ સેફ્ટી એક્ટ હેઠળ કડક ગુનો નોંધીને દાખલારૂપ કાર્યવાહી કરવામાં આવે, જેથી અન્ય કોઈ રેસ્ટોરન્ટ સંચાલકો લોકોના જીવ સાથે રમત ન રમે.
શહેરમાં ફૂડ સેફ્ટી મુદ્દે ફરી ચર્ચા ગરમાઈ
વડોદરામાં આ પ્રકારની આ પહેલી ઘટના નથી, પરંતુ પીઝા જેવા લોકપ્રિય ફૂડમાંથી ફંગસ નીકળવાની ઘટનાએ ફૂડ એન્ડ ડ્રગ્સ વિભાગ (FSSAI) ની કામગીરી સામે પણ સવાલો ઉભા કર્યા છે. આ ઘટના બાદ સોશિયલ મીડિયા અને સ્થાનિક સ્તરે 'ફૂડ સેફ્ટી' મુદ્દે ભારે ચર્ચા જાગી છે. નાગરિકો માંગ કરી રહ્યા છે કે મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનના આરોગ્ય વિભાગ દ્વારા શહેરની તમામ નાની-મોટી રેસ્ટોરન્ટ્સ અને કાફેમાં ઓચિંતું ચેકિંગ કરવામાં આવે અને વાસી ખોરાક વેચનારાઓ સામે કડક પગલાં લેવાય.