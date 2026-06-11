/વડોદરા : ચમત્કારિક પત્થર 20 કરોડમાં વેચવા નીકળેલી ટોળકી પકડાઈ, જાણો આખરે શું છે તેનું રહસ્ય

Vadodara News જયંતિ સોલંકી/વડોદરા : વડોદરાથી એક ચોંકાવનારો કિસ્સો સામે આવ્યો છે. શું તમે માની શકો કે માત્ર એક પથ્થરની કિંમત 20 કરોડ રૂપિયા હોઈ શકે? જી હા, વડોદરામાં એક એવા જ અંધશ્રદ્ધા અને ઠગાઈના કિસ્સામાં પોલીસે ત્રણ ગઠિયાઓને ઝડપી પાડ્યા છે. જેઓ ચમત્કારી સુલેમાની પથ્થર હોવાનો દાવો કરી લોકો સાથે કરોડોની ઠગાઈ કરવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યા હતા. આ ટોળકી કેવી રીતે શિકાર શોધતી હતી અને કેવી રીતે પોલીસના સકંજામાં આવી, જુઓ આ ખાસ અહેવાલમાં
પથ્થર અસલી છે તેવું સાબિત કરતો ડેમો બતાવ્યો
વડોદરાના કપુરાઈ પોલીસ સ્ટેશનની હદમાં એક અનોખો અને આંખો ઉઘાડનારો ઠગાઈનો કેસ નોંધાયો છે. જેમાં ત્રણ આરોપીઓએ મળીને એક ચમત્કારી સુલેમાની પથ્થર વેચવાનું નાટક રચ્યું હતું. આ શાતિર આરોપીઓ એવો દાવો કરતા હતા કે આ પથ્થર જેની પાસે હોય, તેને દુનિયાના કોઈ પણ હથિયારથી ઈજા થઈ શકતી નથી. પથ્થર અસલી છે તેવું સાબિત કરવા માટે આ આરોપીઓએ ફરિયાદીને ચપ્પુ અને બ્લેડ વડે એક જીવંત ડેમો પણ બતાવ્યો હતો. પરંતુ ફરિયાદી સમયસૂચકતા વાપરી ગઠિયાઓની ચાલ સમજી ગયા અને સમગ્ર મામલે પોલીસનો સંપર્ક કર્યો.
ડીસીપી ઝોન 3 અભિષેક ગુપ્તાએ જણાવ્યું હતું કે અમને બાતમી મળી હતી કે કપુરાઈ ચોકડી પાસે એક ટોળકી કથિત સુલેમાની પથ્થર, જેની કિંમત તેઓ 20 કરોડ રૂપિયા કહેતા હતા. તે વેચવા માટે ગ્રાહકની શોધમાં છે. આ પથ્થર રાખવાથી કોઈ હથિયાર અસર નથી કરતું તેવો દાવો કરીને તેઓ લોકો સાથે છેતરપિંડી આચરતા હતા. જેના આધારે કપુરાઈ પોલીસે વોચ ગોઠવીને ત્રણ આરોપીઓની ધરપકડ કરી છે.
આસમાની પત્થર ચમત્કારિક છે તેવું કહેતા
કપુરાઈ પોલીસની ટીમને ચોક્કસ બાતમી મળી હતી કે આ ઠગ ટોળકી કપુરાઈ ચોકડી પાસે કોઈ મોટા આસામીને આ પથ્થર પધરાવી કરોડો રૂપિયા પડાવવાની ફિરાકમાં ઊભી છે. પોલીસે સમય બગાડ્યા વિના આ વિસ્તારમાં વોચ ગોઠવી અને ફિલ્મી ઢબે ત્રણેય આરોપીઓને રંગેહાથ ઝડપી પાડ્યા. પોલીસે આરોપીઓ પાસેથી કથિત ચમત્કારી પથ્થર, ડેમો આપવા માટે રાખેલું ચપ્પુ, કાતર, બ્લેડ અને મોબાઈલ ફોન સહિત કુલ 40,150 રૂપિયાનો મુદ્દામાલ કબ્જે કર્યો છે. પોલીસ હવે એ તપાસ કરી રહી છે કે આ ટોળકીએ અગાઉ કેટલા લોકોને પોતાની જાળમાં ફસાવ્યા છે.
આરોપીઓ પાસેથી ગુનામાં વપરાયેલા હથિયારો, કથિત પથ્થર અને મોબાઈલ ફોન કબ્જે કરવામાં આવ્યા છે. પ્રાથમિક તપાસમાં આ લોકો અંધશ્રદ્ધાનો સહારો લઈને મોટી રકમ પડાવવાનું રેકેટ ચલાવતા હોવાનું સામે આવ્યું છે. આ કેસમાં કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરીને રિમાન્ડ મેળવવાની તજવીજ ચાલુ છે. જેથી આ ગુનામાં અન્ય કોઈ સંડોવાયેલું છે કે કેમ તેની વિગતો સામે આવી શકે છે.
21મી સદીમાં પણ વિજ્ઞાન અને ટેક્નોલોજીના યુગમાં લોકો કેવી રીતે અંધશ્રદ્ધાનો શિકાર બને છે. તેનું આ જીવતું જાગતું ઉદાહરણ છે. માત્ર એક પથ્થરના બદલામાં 20 કરોડ રૂપિયા આપવા તૈયાર થઈ જતાં લોકો માટે આ કિસ્સો લાલબત્તી સમાન છે. હાલ તો વડોદરા પોલીસે આ ત્રણેય ઠગબાજોને જેલના સળિયા પાછળ ધકેલી દીધા છે અને તેમની કડક પૂછપરછ શરૂ કરી છે.