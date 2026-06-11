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વડોદરા : ચમત્કારિક પત્થર 20 કરોડમાં વેચવા નીકળેલી ટોળકી પકડાઈ, જાણો આખરે શું છે તેનું રહસ્ય

Vadodara Crime News : વડોદરામાં એક જાગૃત નાગરિકની મદદથી લોકોને ચમત્કારિક પત્થરના નામે છેતરતી ટોળકી પકડાઈ છે. આ ટોળકી ચપ્પુ અને બ્લેડથી પત્થરનો એક લાઈવ ડેમો પણ બતાવતી. જાણો આ ઠગ ટોળકીની મોડસ ઓપરેન્ડી.

Written ByDipti Savant
Published: Jun 11, 2026, 08:03 PM IST|Updated: Jun 11, 2026, 08:05 PM IST
વડોદરા : ચમત્કારિક પત્થર 20 કરોડમાં વેચવા નીકળેલી ટોળકી પકડાઈ, જાણો આખરે શું છે તેનું રહસ્ય

About the Author

Dipti Savant

Dipti Savant

દિપ્તી સાવંત ઝી 24 કલાકની ડિજીટલ ટીમમાં કન્ટેન્ટ ક્રિએટર છે. વડોદરાથી તેમણે પત્રકારિત્વની શરૂઆત કરી. દિવ્ય ભાસ્કરથી જર્નાલિઝમની સફર શરૂ કરી. તેના બાદ સંદેશ ડિજીટલ અને હવે ઝી 24 કલાક સુધી પહોંચ્યા છે. હાલ તેઓ ગુજરાતની રાજનીતિ, ક્રાઈમ, કરન્ટ અફેર્સ વગેરે પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. તેઓ છેલ્લાં 13 વર્ષથી મીડિયામાં કાર્યરત છે.   

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