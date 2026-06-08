/બાપ રે...! ગુજરાતના એક શહેરમાં એક મહિના સુધી પાણીકાપ, અડધું શહેર પાણીની પળોજણમાં અટવાયું

Vadodara News જયંતિ સોલંકી/વડોદરા : વડોદરા શહેરમાં ઉનાળાની વચ્ચે હવે પાણીનો પ્રશ્ન વધુ ગંભીર બનતો જઈ રહ્યો છે. મહીસાગર નદીમાં આવેલા ફ્રેન્ચવેલમાં રેતી ભરાઈ જતાં પાણી પુરવઠા પર સીધી અસર પડી છે. રાયકા અને દોડકા વિસ્તારમાં ફ્રેન્ચવેલમાંથી રેતી દૂર કરવાની કામગીરી શરૂ કરવામાં આવી છે. જેના કારણે આગામી એક મહિના સુધી શહેરના અનેક વિસ્તારોમાં પાણી કાપની સ્થિતિ સર્જાવાની શક્યતા છે. ખાસ કરીને છાણીથી લઈને પાણીગેટ સુધીના વિસ્તારોમાં એક જ સમય પાણી આપવાનો નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે. પરિણામે નાગરિકોમાં રોષ જોવા મળી રહ્યો છે
અનેક વિસ્તારોમાં પાણી પુરવઠામાં ઘટાડો કરાયો
વડોદરા શહેરને પીવાનું પાણી પૂરું પાડતી મહીસાગર નદીની ફ્રેન્ચવેલ સિસ્ટમમાં ભારે પ્રમાણમાં રેતી ભરાઈ જતાં પાણી ઉપાડવાની ક્ષમતા ઘટી ગઈ છે. જેના કારણે પાણી પુરવઠા વિભાગ દ્વારા રાયકા અને દોડકા વિસ્તારમાં ફ્રેન્ચવેલમાંથી રેતી કાઢવાની વિશેષ કામગીરી શરૂ કરવામાં આવી છે. અધિકારીઓના જણાવ્યા મુજબ આ કામગીરી પૂર્ણ થવામાં અંદાજે એક મહિનાનો સમય લાગી શકે છે. આ દરમિયાન શહેરના અનેક વિસ્તારોમાં પાણી પુરવઠામાં ઘટાડો કરવામાં આવ્યો છે. છાણી, ફતેગંજ, પાણીગેટ સહિતના વિસ્તારોમાં માત્ર એક જ વખત પાણી આપવામાં આવશે. જોકે, પાણીની કાપ શરૂ થતાં જ અનેક વિસ્તારોમાંથી પૂરતું પાણી ન મળવાની ફરિયાદો સામે આવવા લાગી છે. કેટલાક વિસ્તારોમાં તો લોકોના ઘરો સુધી પાણી પહોંચી રહ્યું નથી, જેના કારણે મહિલાઓ અને વડીલોને ભારે મુશ્કેલીનો સામનો કરવો પડી રહ્યો છે.
પાણીની સમસ્યાથી પરેશાન નાગરિકોએ પાણીગેટ વિસ્તારની ઝોન કચેરી ખાતે પહોંચીને તંત્ર સામે રજૂઆત કરી હતી. સ્થાનિક નિર્મળાબેન પાંડેનું કહેવું છે કે, પહેલાથી જ ઓછા દબાણે પાણી મળી રહ્યું હતું અને હવે પાણીની કાપના કારણે સ્થિતિ વધુ વિકટ બની છે. નાગરિકોએ તાત્કાલિક વૈકલ્પિક વ્યવસ્થા ઉભી કરવાની માંગ સાથે નિયમિત પાણી પુરવઠો જાળવવા રજૂઆત કરી છે.
બીજી તરફ પાણી પુરવઠા વિભાગના કાર્યપાલક ઈજનેર હેમલસિંહ રાઠોડનું કહેવું છે કે ફ્રેન્ચવેલમાંથી રેતી દૂર કરવાની કામગીરી અનિવાર્ય છે અને ભવિષ્યમાં શહેરને પૂરતો પાણી પુરવઠો મળી રહે તે માટે આ કામ કરવું જરૂરી બન્યું છે. વિભાગ દ્વારા એવો પણ દાવો કરવામાં આવ્યો છે કે નાગરિકોને ઓછામાં ઓછી તકલીફ પડે તે રીતે સમગ્ર આયોજન કરવામાં આવ્યું છે.
એક તરફ ઉનાળાની ગરમી અને બીજી તરફ પાણીની કાપ... ત્યારે વડોદરાવાસીઓ માટે આગામી એક મહિનો પડકારજનક બની શકે છે. પાણી પુરવઠા વિભાગ કામગીરી પૂર્ણ થયા બાદ સ્થિતિ સામાન્ય થવાનો દાવો કરી રહ્યું છે. પરંતુ હાલ તો અનેક વિસ્તારોમાં પાણી માટે લોકોના પોકાર સંભળાઈ રહ્યા છે. હવે તંત્ર કેટલા ઝડપથી કામગીરી પૂર્ણ કરી નાગરિકોને રાહત આપે છે તેના પર સૌની નજર રહેશે