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બાપ રે...! ગુજરાતના એક શહેરમાં એક મહિના સુધી પાણીકાપ, અડધું શહેર પાણીની પળોજણમાં અટવાયું

Vadodara Water Crisis : વડોદરાના રાયકા અને દોડકા વિસ્તારમાં ફ્રેન્ચવેલમાંથી રેતી કાઢવાની કામગીરી શરૂ થતાં છાણી, ફતેગંજ અને પાણીગેટ સહિતના વિસ્તારોમાં એક જ સમય પાણી મળશે. આ કારણે નાગરિકોમાં ભારે રોષ જોવા મળ્યો છે. વડોદરામાં પાણીનો પોકાર ઉઠ્યો છે 

Written ByDipti Savant
Published: Jun 08, 2026, 03:36 PM IST|Updated: Jun 08, 2026, 03:36 PM IST
બાપ રે...! ગુજરાતના એક શહેરમાં એક મહિના સુધી પાણીકાપ, અડધું શહેર પાણીની પળોજણમાં અટવાયું
Image Credit: AI Generated Image

About the Author

Dipti Savant

Dipti Savant

દિપ્તી સાવંત ઝી 24 કલાકની ડિજીટલ ટીમમાં કન્ટેન્ટ ક્રિએટર છે. વડોદરાથી તેમણે પત્રકારિત્વની શરૂઆત કરી. દિવ્ય ભાસ્કરથી જર્નાલિઝમની સફર શરૂ કરી. તેના બાદ સંદેશ ડિજીટલ અને હવે ઝી 24 કલાક સુધી પહોંચ્યા છે. હાલ તેઓ ગુજરાતની રાજનીતિ, ક્રાઈમ, કરન્ટ અફેર્સ વગેરે પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. તેઓ છેલ્લાં 13 વર્ષથી મીડિયામાં કાર્યરત છે.   

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