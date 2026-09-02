/ભરૂચથી જંબુસર જતી ચાલુ ST બસમાં મહિલાઓ સાથે શરમજનક ઘટના; 51 વર્ષીય આધેડે કર્યું એવું કામ કે પહોંચ્યો સીધો જેલ!

Bharuch News: ભરૂચ જિલ્લામાંથી એક ચોંકાવનારી ઘટના સામે આવી છે, જ્યાં ભરૂચથી જંબુસરના સ્તંભેશ્વર મહાદેવના દર્શને જઈ રહેલી ચાલુ એસ.ટી. બસમાં 51 વર્ષીય હનીફ અંગુઠિયા નામના આધેડ દ્વારા મહિલાઓ સાથે અશ્લીલ હરકતો અને ચેનચાળા કરવામાં આવ્યા હોવાનો ગંભીર આક્ષેપ મુસાફરો દ્વારા કરવામાં આવ્યો છે. આ ઘટનાને પગલે બસમાં હાજર મહિલાઓ અને અન્ય મુસાફરોએ તુરંત જ વિરોધ નોંધીને તે આધેડને અટકાવ્યો હતો. બસ જંબુસર એસ.ટી. ડેપો પર પહોંચતા જ મુસાફરોએ ૧૧૨ નંબર પર ફોન કરીને પોલીસને બોલાવી લીધી હતી, અને પોલીસે તાત્કાલિક ધોરણે આરોપી વિરુદ્ધ કાયદેસરની ફરિયાદ નોંધીને વધુ તપાસ હાથ ધરી છે.
આધેડે મહિલા મુસાફરો સાથે અશોભનીય વર્તન, ચેનચાળા અને અશ્લીલ હરકતો
આ ઘટના વિશે મળતી માહિતી પ્રમાણે ભરૂચથી જંબુસરના પ્રખ્યાત સ્તંભેશ્વર મહાદેવના દર્શન કરવા માટે શ્રદ્ધાળુઓ અને મુસાફરો ભરાયેલી એસ.ટી. બસમાં પ્રવાસ કરી રહ્યા હતા. આ દરમિયાન બસમાં સવાર 51 વર્ષીય હનીફ અંગુઠિયા નામના આધેડે મહિલા મુસાફરો સાથે અશોભનીય વર્તન, ચેનચાળા અને અશ્લીલ હરકતો શરૂ કરી દીધી હતી. બસમાં હાજર અન્ય મહિલાઓ અને સાથી મુસાફરોની નજરે આ બાબત આવતાની સાથે જ તેમણે તાત્કાલિક આ હરકતનો ઉગ્ર વિરોધ કર્યો હતો અને તે આધેડને અટકાવ્યો હતો. મુસાફરોની સતર્કતાને કારણે મામલો વધુ વણસતા અટક્યો હતો.
ચાલુ બસમાં મહિલાઓની સુરક્ષાને જોખમમાં મૂકતી આ ઘટના
આ ઘટના બાદ રોષે ભરાયેલા મુસાફરો દ્વારા બસ જંબુસર એસ.ટી. ડેપો ખાતે પહોંચતા જ તરત જ ઇમરજન્સી હેલ્પલાઇન નંબર 112 પર ફોન કરીને પોલીસને આ અંગેની જાણ કરવામાં આવી હતી. માહિતી મળતા જ પોલીસ કાફલો ઘટના સ્થળે દોડી આવ્યો હતો. જંબુસર પોલીસે મુસાફરોના નિવેદન અને આક્ષેપોના આધારે હનીફ અંગુઠિયા વિરુદ્ધ કાયદેસરની ફરિયાદ નોંધીને આગળની સઘન તપાસ હાથ ધરી છે. ચાલુ બસમાં મહિલાઓની સુરક્ષાને જોખમમાં મૂકતી આ ઘટનાએ પંથકમાં ભારે ચકચાર જગાવી છે.