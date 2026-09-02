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ભરૂચથી જંબુસર જતી ચાલુ ST બસમાં મહિલાઓ સાથે શરમજનક ઘટના; 51 વર્ષીય આધેડે કર્યું એવું કામ કે પહોંચ્યો સીધો જેલ!

Bharuch News: ભરૂચ જિલ્લામાંથી એક ચોંકાવનારી ઘટના સામે આવી છે, જ્યાં ભરૂચથી જંબુસર જઈ રહેલી જીએસટીસી (GSTC) ની ચાલુ બસમાં મુસાફરી કરી રહેલી મહિલાઓ સાથે અશ્લીલ હરકતો કરવાનો મામલો પ્રકાશસમાં આવ્યો છે. આ ઘટનામાં 51 વર્ષીય આધેડ સામે ગંભીર આક્ષેપો મૂકવામાં આવ્યા છે.

Written ByKinjal Patel
Published: Sep 02, 2026, 11:08 AM IST|Updated: Sep 02, 2026, 11:08 AM IST
ભરૂચથી જંબુસર જતી ચાલુ ST બસમાં મહિલાઓ સાથે શરમજનક ઘટના; 51 વર્ષીય આધેડે કર્યું એવું કામ કે પહોંચ્યો સીધો જેલ!

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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