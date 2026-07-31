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વડોદરા શહેર જિલ્લામાં આવતીકાલે પણ તમામ સ્કૂલ કોલેજમાં રજા જાહેર; રેડ એલર્ટને ધ્યાનમાં રાખી લેવાયો નિર્ણય

Vadodara HeavyRains: વડોદરા શહેર જિલ્લામાં આવતીકાલે પણ તમામ સ્કૂલ કોલેજમાં રજા જાહેર. ભારેથી અતિભારે વરસાદની આગાહીના પગલે કલેક્ટરે નિર્ણય લીધો. 1 ઓગસ્ટે પણ તમામ શૈક્ષણિક સંસ્થાઓ બંધ રહેશે. રેડ એલર્ટને ધ્યાનમાં રાખી વિદ્યાર્થીઓની સુરક્ષા માટે નિર્ણય લેવાયો છે. જાહેરનામાનો ભંગ કરનાર સામે ભારતીય ન્યાય સંહિતા મુજબ કાર્યવાહી થશે. વડોદરામાં ધોધમાર વરસાદના કારણે પાણી ભરાયા છે. 
 

Written ByKinjal Patel
Published: Jul 31, 2026, 01:50 PM IST|Updated: Jul 31, 2026, 01:50 PM IST
વડોદરા શહેર જિલ્લામાં આવતીકાલે પણ તમામ સ્કૂલ કોલેજમાં રજા જાહેર; રેડ એલર્ટને ધ્યાનમાં રાખી લેવાયો નિર્ણય

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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