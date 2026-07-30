/અમદાવાદ સહિત 4 જિલ્લામાં ભારે વરસાદની આગાહીને પગલે તમામ શૈક્ષણિક સંસ્થાઓમાં કાલે રજા: લેવાયો મહત્વપૂર્ણ નિર્ણય

Vadodara News: અમદાવાદના લોકો થઈ જાઓ સાવધાન. અમદાવાદમાં અતિભારે વરસાદની સંભાવના વ્યક્ત કરવામાં આવી છે. અમદાવાદમાં 8 ઇંચથી વધુ વરસાદની આગાહી કરાઈ છે. આવતીકાલે અમદાવાદ પર આભ ફાટવાની શક્યતા દર્શાવવામાં આવી છે. શહેરના રસ્તાઓ નદી બની જશે તેવી ભયંકર આગાહી કરાઈ છે. કાલે અમદાવાદ પર ડીપ ડિપ્રેશન, મોન્સૂન ટ્રફ, શીયર ઝોન, વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સ એક સાથે સક્રિય છે, જેની અસર વર્તાશે. તમને જણાવી દઈએ કે, અમદાવાદ, વડોદરા, નવસારી અને આણંદ જિલ્લાઓમાં આ નિર્ણયનો તાત્કાલિક અમલ કરવાનો આદેશ આપવામાં આવ્યો છે, જેથી વિદ્યાર્થીઓની સુરક્ષા સુનિશ્ચિત કરી શકાય.
ભારે વરસાદની આગાહીને પગલે અમદાવાદની AMC સંચાલિત તમામ આંગણવાડીઓ 03 ઓગસ્ટ સુધી બંધ રહેશે
અમદાવાદ શહેરમાં આગામી દિવસોમાં ભારે વરસાદની આગાહીને પગલે અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન દ્વારા સાવચેતીના પગલારૂપે AMC સંચાલિત તમામ આંગણવાડીઓ સોમવાર, તા. 03 ઓગસ્ટ 2026 સુધી બંધ રાખવાનો નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે. બાળકોની સુરક્ષાને ધ્યાનમાં રાખીને આ નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે. ભારે વરસાદ દરમિયાન બાળકોને અવરજવરમાં કોઈ મુશ્કેલી ન પડે તેમજ સંભવિત જોખમોને ટાળી શકાય તે માટે AMC સંચાલિત તમામ આંગણવાડીઓમાં કામગીરી તા. 03 ઓગસ્ટ 2026 સુધી સ્થગિત રહેશે.
ખેડા જિલ્લાની તમામ સ્કૂલ કોલેજો રહેશે બંધ
ભારેથી અતિભારે વરસાદની આગાહીને લઈ ખેડા જિલ્લામાં આવતીકાલે 31 તારીખ શુક્રવાર અને એક ઓગસ્ટના શનિવાર ના રોજ ખેડા જિલ્લાની તમામ સ્કૂલ કોલેજો રહેશે બંધ.
વડોદરા જિલ્લામાં ભારેથી અતિભારે વરસાદનું ‘રેડ એલર્ટ’ જાહેર કરવામાં આવ્યું છે. વરસાદની આ ગંભીર આગાહીને પગલે વિદ્યાર્થીઓ અને નાગરિકોની સુરક્ષાને પ્રાથમિકતા આપતા વડોદરાના જિલ્લા મેજિસ્ટ્રેટ અનિલ ધામેલીયા દ્વારા એક અત્યંત મહત્વપૂર્ણ નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે. જિલ્લા પ્રશાસન દ્વારા લેવાયેલા નિર્ણય મુજબ આવતીકાલે, 31 જુલાઈએ વડોદરા જિલ્લાની તમામ શૈક્ષણિક સંસ્થાઓ બંધ રહેશે.
કઈ-કઈ સંસ્થાઓમાં રહેશે રજા?
જિલ્લા મેજિસ્ટ્રેટના આદેશ અનુસાર, શહેરી વિસ્તાર સહિત સમગ્ર વડોદરા જિલ્લાના તમામ તાલુકાઓમાં આંગણવાડીઓ, પ્રાથમિક અને માધ્યમિક શાળાઓ, ઉચ્ચતર માધ્યમિક શાળાઓ, આઈ.ટી.આઈ. (ITI), તમામ સરકારી તથા બિન-સરકારી કોલેજોમાં આ હુકમ લાગુ પડશે. આ તમામ સંસ્થાઓમાં આવતીકાલે શૈક્ષણિક કાર્ય સંપૂર્ણપણે બંધ રાખવાનો સ્પષ્ટ આદેશ આપવામાં આવ્યો છે.
કડક કાનૂની જોગવાઈ અને કલમ હેઠળ આદેશ
વડોદરા જિલ્લા મેજિસ્ટ્રેટ અનિલ ધામેલીયા દ્વારા BNSS (ભારતીય નાગરિક સુરક્ષા સંહિતા) ની કલમ 163 હેઠળ આ સત્તાવાર હુકમ બહાર પાડવામાં આવ્યો છે. જિલ્લા પ્રશાસને આદેશનો ચુસ્તપણે અમલ કરવા સૂચના આપી છે. આ હુકમનો અનાદર કે ભંગ કરનાર કોઈ પણ વ્યક્તિ કે સંસ્થા સામે BNS (ભારતીય ન્યાય સંહિતા) ની કલમ 223 મુજબ કડક કાનૂની કાર્યવાહી કરવામાં આવશે. વરસાદની સ્થિતિને ધ્યાનમાં રાખીને જિલ્લા વહીવટી તંત્ર દ્વારા તમામ નાગરિકોને કામ વગર ઘરની બહાર ન નીકળવા અને જરૂરી સાવચેતી રાખવા અપીલ કરવામાં આવી છે.
નવસારી જિલ્લામાં બપોરે 2 વાગ્યા બાદ રજા આપવાની જાહેરાત
નવસારી જિલ્લામાં ભારે વરસાદની આગાહીને પગલે શિક્ષણ વિભાગ દ્વારા એલર્ટ આપી દેવામાં આવ્યું છે. જિલ્લાની શાળા, કોલેજો, ITI, આંગણવાડીઓમાં વિદ્યાર્થીઓને બપોરે 2 વાગ્યા બાદ રજા આપવાની જાહેરાત કરી દેવામાં આવી છે. જિલ્લા શિક્ષણાધિકારીએ જિલ્લાની શાળા કોલેજોને પત્ર લખી રજા અપાવાની જાણ કરાઈ છે.
અમદાવાદ શહેર DEO દ્વારા શાળાઓને સૂચના અપાઈ
અમદાવાદમાં આવતીકાલે ભારે વરસાદની આગાહી સાથે રેડ એલર્ટ અપાયું છે. અમદાવાદ શહેર DEO દ્વારા શાળાઓને સૂચના આપી દેવાામાં આવી છે. શાળાઓએ પોતાની રીતે સાવચેત રહેતા જણાવ્યું છે. કલેક્ટર અને કમિશનર દ્વારા સૂચના આપવામાં આવશે તો તે સૂચના આગળ પહોંચાડવામાં આવશે. અલગ અલગ વિસ્તારોમાં થોડા વરસાદમાં પાણી ભરાય તો શાળાએ વિવેક બુદ્ધિથી જાતે નિર્ણય લેવો. બાળકોની સલામતી માટે લેવાયેલો નિર્ણય આવકાર્ય રહેશે. શરૂઆતથી લાગતું હોય તો પહેલેથી નિર્ણય લઈ શકો છો. અમે જિલ્લાના કંટ્રોલ રૂમ સાથે સંપર્કમાં રહીશું.