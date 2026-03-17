વડોદરાના ભયાનક દુર્ઘટના, પત્તાના મહેલની જેમ તૂટ્યો ફ્લેટનો સ્લેબ; 30 પરિવારોએ રાતોરાત થયા બેઘર

Building Slab Collapse: વડોદરાના વાઘોડિયા-ડભોઈ રિંગ રોડ પર આવેલ અંબિકાધામ ફ્લેટ્સનો સ્લેબ ધરાશાયી થતા મોટી દુર્ઘટના સર્જાઈ છે. માત્ર 25 વર્ષ જૂના આ બિલ્ડિંગનો ભાગ તૂટી પડતા એક મહિલા ગંભીર રીતે ઇજાગ્રસ્ત થયા છે અને 30 પરિવારો બેઘર બન્યા છે. ભ્રષ્ટ બાંધકામને કારણે સર્જાયેલી આ આફતમાં લોકોએ આશિયાનું ગુમાવ્યું છે. હાલ સ્થાનિકો દ્વારા અસરગ્રસ્તો માટે મંદિરમાં રહેવા-જમવાની વ્યવસ્થા કરવામાં આવી છે, પરંતુ તંત્રની કામગીરી અને બિલ્ડરની ગુણવત્તા સામે ગંભીર સવાલો ઉઠી રહ્યા છે.

Written By  DIPAK CHAVDA|Last Updated: Mar 17, 2026, 10:29 PM IST
  • બિલ્ડિંગની ગુણવત્તા, તંત્રની કામગીરી પર સવાલો
  • VMC બેઘર પરિવારોને તાત્કાલિક મદદ કરશે?
  • આ મુદ્દો ફક્ત કાગળ પર જ સીમિત રહી જાય છે?

Building Slab Collapse: વડોદરામાંથી એક દિલ દહોળી નાખે તેવી ઘટના સામે આવી છે. વાઘોડિયા-ડભોઈ રિંગ રોડ વિસ્તારમાં આવેલ અંબિકાધામ ફ્લેટ્સમાં ભયાનક દુર્ઘટના સર્જાઈ છે. પળવારમાં 30 પરિવારો બેઘર થઈ ગયા. માત્ર 25 વર્ષ જૂના ફ્લેટ્સનો સ્લેબ ધરાશાયી થતા અફરાતફરી મચી ગઈ. શું છે સમગ્ર વિગતો? 

અંબિકાધામ ફ્લેટ્સના, જ્યાં ગેલેરીનો ભાગ પત્તાના મહેલની જેમ ધરાશાયી થયો. માત્ર સેકન્ડોમાં જ આખો સ્લેબ તૂટી પડ્યો અને કાટમાળનો ઢગલો થઈ ગયો. આ દુર્ઘટના સમયે તેજલબેન ત્રિવેદી નામના મહિલા ત્યાં હાજર હતા. ત્રીજા માળેથી નીચે પટકાતા તેઓ કાટમાળ નીચે દબાઈ ગયા. સ્થાનિકોએ તાત્કાલિક બચાવ કામગીરી હાથ ધરી અને તેમને હોસ્પિટલ ખસેડ્યા. હાલ તેમની હાલત નાજુક હોવાનું જાણવા મળી રહ્યું છે.

પત્તાના મહેલની માફક તુટ્યો આખો ફ્લેટ
કકડભૂસ ફ્લેટ અને 30 પરિવાર બેઘર
ભ્રષ્ટ બિલ્ડરના પાપે આશિયાનું છીનવાયું
કામની ગુણવત્તા પર ઉઠ્યા અનેક સવાલ
પીડિતોએ કહ્યું, 'અમને કોઈ ઘર આપો'

30 જેટલા પરિવારોને રાતોરાત થતા બેઘર 
તો આ બિલ્ડિંગમાં રહેતા 30 જેટલા પરિવારોને રાતોરાત ઘર છોડવાની ફરજ પડી છે. માથેથી છત છીનવાઈ જતા લોકો રસ્તા પર આવી ગયા છે. ફક્ત રહેવાસીઓ જ નહીં. નીચે આવેલી દુકાનો પણ બંધ થઈ ગઈ છે. દુકાનદારો એક ઝટકામાં બેરોજગાર બની ગયા છે. પરંતુ આ મુશ્કેલીના સમયમાં માનવતાની મહેક જોવા મળી. આસપાસની સોસાયટીના લોકો મદદે આવ્યા અને નજીકના મંદિરમાં રહેવા અને જમવાની વ્યવસ્થા તમામ પરિવારો માટે કરવામાં આવી છે.

અંબિકાધામ ફ્લેટ ધરાશાય થતા વિપક્ષે આ સમગ્ર ઘટના પર મહાનગરપાલિકાના અધિકારીઓ અને ભ્રષ્ટ બિલ્ડર સામે સવાલો ઉઠાવ્યા છે. તો આ દુર્ઘટનાએ અનેક સવાલો ઉભા કર્યા છે. બિલ્ડિંગની ગુણવત્તા અને તંત્રની કામગીરી પર સવાલ ઊભા થયા છે. ત્યારે હવે જોવાનું એ છે કે વડોદરા મહાનગરપાલિકા આ બેઘર પરિવારોને તાત્કાલિક મદદ કરે છે કે નહીં? કે પછી આ મુદ્દો ફક્ત કાગળ પર જ સીમિત રહી જાય છે.
 

DIPAK CHAVDA

2018થી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, બિઝનેસ, નેશનલ, ઈન્ટરનેશનલ, ક્રાઈમ, રાજનીતિ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને લોકોને માહિતી પુરી પાડે છે. હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

