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ભરૂચમાં માનવતા શરમાઈ ગઈ! ભારે વરસાદ વચ્ચે નહેર કાંઠે ત્યજી દેવાયું નવજાત બાળક

Bharuch News: ભરૂચ જિલ્લાના હાંસોટ તાલુકાના રાયમા ગામ નજીકથી માનવતાને શરમાવે તેવી ઘટના સામે આવી છે. વરસાદી વાતાવરણ વચ્ચે નહેર પાસે ખુલ્લા આકાશ નીચે અંદાજે એક માસનું નવજાત બાળક ત્યજી દેવાયેલ હાલતમાં મળી આવતા સમગ્ર પંથકમાં ચકચાર મચી છે. સ્થાનિકોની જાણ બાદ 108 એમ્બ્યુલન્સની ટીમે બાળકને સારવાર માટે હોસ્પિટલ ખસેડ્યું છે. જ્યારે હાંસોટ પોલીસે સમગ્ર મામલે તપાસ શરૂ કરી છે.

Written ByKinjal Patel
Published: Jul 09, 2026, 03:19 PM IST|Updated: Jul 09, 2026, 03:19 PM IST
ભરૂચમાં માનવતા શરમાઈ ગઈ! ભારે વરસાદ વચ્ચે નહેર કાંઠે ત્યજી દેવાયું નવજાત બાળક
Source: Bureau

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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