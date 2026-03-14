ગુજરાતી ન્યૂઝVadodaraવડોદરામાં LPG ગેસ અને નવા નિયમો અંગે મહત્વપૂર્ણ જાહેરાત; શહેર-જિલ્લાના દરેક નાગરિકોએ ખાસ વાંચવી!

વડોદરામાં LPG ગેસ અને નવા નિયમો અંગે મહત્વપૂર્ણ જાહેરાત; શહેર-જિલ્લાના દરેક નાગરિકોએ ખાસ વાંચવી!

Vadodara LPG News: વડોદરામાં LPG ગેસના પુરવઠા અને નવા નિયમો અંગે મહત્વની જાહેરાત કરાઈ છે. વડોદરા જિલ્લામાં ગેસના જથ્થાની કોઈ અછત નથી. નાગરિકોને પેનિકમાં બુકિંગ ન કરવા પુરવઠા અધિકારીએ અપીલ કરી છે. આ સાથે નવા નિયમો જાહેર કર્યા છે. જેમાં ગેસ સિલિન્ડરની ડિલિવરી મળ્યાના 25 દિવસ બાદ જ હવે નવું બુકિંગ કરાવી શકાશે. 25 દિવસ પૂર્ણ થયા પહેલા કરવામાં આવેલું બુકિંગ સિસ્ટમ નહીં સ્વીકારે. ગેસ રિફિલનું બુકિંગ કર્યા બાદ મહત્તમ 4 થી 5 દિવસમાં ગ્રાહકના ઘરે બોટલ પહોંચી જશે 

Written By  Kinjal Patel|Last Updated: Mar 14, 2026, 12:18 PM IST

વડોદરામાં LPG ગેસ અને નવા નિયમો અંગે મહત્વપૂર્ણ જાહેરાત; શહેર-જિલ્લાના દરેક નાગરિકોએ ખાસ વાંચવી!

Vadodara LPG News: વડોદરા શહેર અને જિલ્લાના ગેસ ગ્રાહકો માટે પુરવઠા વિભાગ દ્વારા એક મહત્વના સમાચાર સામે આવ્યા છે. વડોદરા જિલ્લા પુરવઠા અધિકારી ગીતાબેન દેસાઈએ ગેસના વિતરણ અને બુકિંગ પ્રક્રિયાને લઈને કેટલીક નવી માર્ગદર્શિકા જાહેર કરી છે. વડોદરામાં ગેસની અછત હોવાની અફવાઓ વચ્ચે તંત્રએ સ્પષ્ટતા કરી છે કે જિલ્લામાં ગેસનો પૂરતો જથ્થો ઉપલબ્ધ છે.

નવો નિયમ: 25 દિવસ પહેલા બુકિંગ નહીં થાય
વડોદરા જિલ્લા પુરવઠા અધિકારી ગીતાબેન દેસાઈએ નવા નિયમો મુજબ હવે ગ્રાહકોએ ગેસ સિલિન્ડરની ડિલિવરી મળ્યાના 25 દિવસ બાદ જ નવું બુકિંગ કરાવી શકશે. જો ગ્રાહક 25 દિવસ પૂર્ણ થયા પહેલા બુકિંગ કરવાનો પ્રયાસ કરશે, તો ઓનલાઇન સિસ્ટમ તે સ્વીકારશે નહીં. આ નિર્ણય ગેસના જથ્થાનું સંતુલન જાળવવા અને બિનજરૂરી સંગ્રહખોરી રોકવા માટે લેવામાં આવ્યો હોય તેમ જણાય છે.

તંત્રની મુખ્ય સૂચનાઓ
પુરવઠા અધિકારીએ નાગરિકોને વિનંતી કરી છે કે ગેસની અછત હોવાની મુંઝવણમાં આવીને 'પેનિક બુકિંગ' ન કરે. ગેસ રિફિલનું બુકિંગ કર્યા બાદ મહત્તમ 4 થી 5 દિવસમાં ગ્રાહકના ઘરે સિલિન્ડર પહોંચી જશે. ગ્રાહકોએ ફરજિયાતપણે પોતાના રજિસ્ટર્ડ મોબાઈલ નંબર પરથી જ બુકિંગ કરવાનું રહેશે. જિલ્લામાં ઘરેલું ગેસનો પૂરતો પુરવઠો ઉપલબ્ધ છે, તેથી કોઈએ ગભરાવાની જરૂર નથી. વડોદરાના પુરવઠા અધિકારી ગીતાબેન દેસાઈએ જણાવ્યું હતું કે વડોદરા જિલ્લામાં ગેસના જથ્થાની કોઈ અછત નથી. નાગરિકોએ કોઈપણ પ્રકારની ચિંતા કે મુંઝવણ રાખવી નહીં અને માત્ર જરૂરિયાત મુજબ જ નિયમ અનુસાર બુકિંગ કરાવવું.

ઉલ્લેખનીય છે કે, તંત્રની આ જાહેરાતથી સ્પષ્ટ થાય છે કે ગેસ વિતરણ વ્યવસ્થાને વધુ પારદર્શક અને સુવ્યવસ્થિત બનાવવા માટે આ ફેરફારો કરવામાં આવ્યા છે. 25 દિવસના અંતરનો નિયમ ગ્રાહકોએ ખાસ ધ્યાનમાં રાખવો પડશે જેથી છેલ્લી ઘડીએ મુશ્કેલી ન પડે.

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીત

