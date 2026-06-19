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પાવાગઢ ડુંગર પર વહેલી સવારે સર્જાયો મોતનો કાળો કહેર; પથ્થર ગબડતાં મોટી દુર્ઘટના; 2ના મોત, અનેક ઈજાગ્રસ્ત

Pavagadh Stone Accident: ગુજરાતના પ્રસિદ્ધ યાત્રાધામ પાવાગઢ ડુંગર પર વહેલી સવારે 5 વાગ્યા આસપાસ એક મોટી દુર્ઘટના સર્જાઈ છે. પાટિયાપુલ નજીક પથ્થર નીચે ગબડતા કેટલાક યાત્રિકો દબાયા હોવાની ઘટના સામે આવી છે. જેમાંથી 2ના મૃતદેહ મળ્યા છે. વરસાદમાં પાણીનો પ્રવાહ વધુ હોવાથી આ ઘટના બની છે. હાલ રોપ-વે ટીમ બચાવ કામગીરી માટે સ્થળ પર પહોંચી ગઈ છે અને બચાવ કામગીરી હાથ ધરી દીધી છે. આ ઘટના અંગે પાવાગઢ પોલીસને જાણ કરવામાં આવી છે.

Written ByKinjal Patel
Published: Jun 19, 2026, 09:19 AM IST|Updated: Jun 19, 2026, 09:22 AM IST
પાવાગઢ ડુંગર પર વહેલી સવારે સર્જાયો મોતનો કાળો કહેર; પથ્થર ગબડતાં મોટી દુર્ઘટના; 2ના મોત, અનેક ઈજાગ્રસ્ત
Image Credit: AI Photos

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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પાવાગઢ ડુંગર પર વહેલી સવારે સર્જાયો મોતનો કાળો કહેર; પથ્થર ગબડતાં મોટી દુર્ઘટના; 2ના
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