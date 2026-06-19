/પાવાગઢ ડુંગર પર વહેલી સવારે સર્જાયો મોતનો કાળો કહેર; પથ્થર ગબડતાં મોટી દુર્ઘટના; 2ના મોત, અનેક ઈજાગ્રસ્ત

Pavagadh News: ગુજરાતના પ્રસિદ્ધ યાત્રાધામ પાવાગઢ ખાતેથી એક અત્યંત દુઃખદ અને હૃદયદ્રાવક સમાચાર સામે આવ્યા છે. પાવાગઢ ડુંગર પર વહેલી સવારે ધોધમાર વરસાદ દરમિયાન અચાનક પથ્થર ધરાશાયી થતાં મોટી દુર્ઘટના સર્જાઈ છે. ડુંગર પરથી પથ્થરો ગબડીને પગથિયાં પર પડતાં વહેલી સવારે દર્શનાર્થે આવેલા કેટલાક યાત્રિકો તેની નીચે દબાઈ ગયા હતા. આ દુર્ઘટનામાં અત્યાર સુધીમાં ૨ યાત્રિકોના કમકમાટીભર્યા મોત નીપજ્યા છે, જ્યારે અન્ય ઇજાગ્રસ્તોને સારવાર અર્થે ખસેડવામાં આવ્યા છે.
વહેલી સવારે ૫ વાગ્યે સર્જાયો કાળો કેર
મળતી માહિતી અનુસાર, આ ઘટના આજે વહેલી સવારે ૫ વાગ્યાની આસપાસ બની હતી. ચોમાસાની ઋતુને પગલે ઉપરવાસમાં અને ડુંગર પર ધોધમાર વરસાદ વરસી રહ્યો હતો. ભારે વરસાદને કારણે પાણીનો પ્રવાહ ખૂબ જ વધુ હોવાથી પાવાગઢ ડુંગર પર પાટિયા પુલ નજીક અચાનક પથ્થરો ધરાશાયી થયા હતા. સવારના સમયે માઇભક્તો માતાજીના દર્શન કરવા જઈ રહ્યા હતા, તે દરમિયાન જ આ પથ્થરો પગથિયાં પર ગબડ્યા હતા.
2 ના મોત, ઇજાગ્રસ્તો હોસ્પિટલમાં દાખલ
પથ્થરો એટલા વિશાળ હતા કે પગથિયાં પરથી પસાર થઈ રહેલા ચારથી વધુ વ્યક્તિઓ તેની નીચે દબાઈ ગયા હતા. સ્થાનિક સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર આ દુર્ઘટનામાં ગંભીર ઈજાઓ થવાને કારણે 2 યાત્રિકોના ઘટનાસ્થળે જ મોત નીપજ્યા છે અને તેમના મૃતદેહ બહાર કાઢવામાં આવ્યા છે. અન્ય ત્રણ ઇજાગ્રસ્ત વ્યક્તિઓને તાત્કાલિક અસરથી હાલોલ રેફરલ હોસ્પિટલ ખાતે સારવાર માટે ખસેડવામાં આવ્યા છે.
રોપ-વે ટીમ અને પોલીસ દ્વારા યુદ્ધના ધોરણે રેસ્ક્યુ ઓપરેશન
ઘટનાની જાણ થતાં જ વહીવટી તંત્ર એક્શનમાં આવ્યું હતું. પાવાગઢ ખાતે કાર્યરત રોપ-વે ટીમ તાત્કાલિક બચાવ કામગીરી માટે ઘટનાસ્થળે પહોંચી ગઈ હતી અને સ્થાનિકોની મદદથી રેસ્ક્યુ ઓપરેશન હાથ ધર્યું હતું. પથ્થર નીચે દબાયેલા અન્ય લોકોને સુરક્ષિત બહાર કાઢવા માટેની કામગીરી હજુ પણ યથાવત છે.
આ સમગ્ર ઘટના અંગે પાવાગઢ પોલીસને પણ જાણ કરવામાં આવતા પોલીસ કાફલો ઘટનાસ્થળે દોડી ગયો છે અને કાયદેસરની કાર્યવાહી તેમજ રાહત કામગીરીમાં મદદ કરી રહ્યો છે. વરસાદી માહોલ વચ્ચે બચાવ કામગીરીમાં મુશ્કેલીઓ પડી રહી હોવા છતાં ટીમ દ્વારા યુદ્ધના ધોરણે પ્રયાસો કરવામાં આવી રહ્યા છે.