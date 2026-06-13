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વડોદરામાં મોટી દુર્ઘટના: નિર્માણાધિન 765 KVનો વીજ પોલ ધરાશાયી થતાં 3 શ્રમિકોના કરૂણ મોત, 3 ગંભીર

Vadodara Power Grid Accident: વડોદરા જિલ્લાના ડભોઈ તાલુકાના ભાવપુરા ગામની સીમમાં 765 કે.વી. વડોદરા સાઉથ-ઓલપાડ ટ્રાન્સમિશન લાઇનના નિર્માણ દરમિયાન ગંભીર અકસ્માત સર્જાયો હતો. જેમાં 3 શ્રમિકોના કરુણ મોત નીપજ્યા છે, જ્યારે અન્ય 3 શ્રમિકો ગંભીર રીતે ઇજાગ્રસ્ત થતાં હોસ્પિટલમાં સારવાર હેઠળ છે.

Written ByKinjal Patel
Published: Jun 13, 2026, 04:11 PM IST|Updated: Jun 13, 2026, 04:11 PM IST
વડોદરામાં મોટી દુર્ઘટના: નિર્માણાધિન 765 KVનો વીજ પોલ ધરાશાયી થતાં 3 શ્રમિકોના કરૂણ મોત, 3 ગંભીર

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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વડોદરામાં મોટી દુર્ઘટના: નિર્માણાધિન 765 KVનો વીજ પોલ ધરાશાયી થતાં 3 શ્રમિકોના કરૂણ
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