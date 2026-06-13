/વડોદરામાં મોટી દુર્ઘટના: નિર્માણાધિન 765 KVનો વીજ પોલ ધરાશાયી થતાં 3 શ્રમિકોના કરૂણ મોત, 3 ગંભીર

Vadodara Power Grid Accident: વડોદરા જિલ્લાના ડભોઈ તાલુકામાંથી એક હચમચાવી નાંખે એવા એક સમાચાર સામે આવ્યા છે. ભાવપુરા ગામની સીમમાં હાઈવોલ્ટેજ વીજ લાઇનના ટાવર ઊભા કરવાની કામગીરી દરમિયાન એક મોટો અકસ્માત સર્જાયો છે. અહીં નિર્માણાધિન 765 કે.વી. ટ્રાન્સમિશન લાઇનનો એક વિશાળ ટાવર અચાનક ધરાશાયી થતાં કામ કરી રહેલા 3 શ્રમિકોના કરુણ મોત નીપજ્યા છે, જ્યારે અન્ય 3 શ્રમિકો ગંભીર રીતે ઇજાગ્રસ્ત થતાં હોસ્પિટલમાં સારવાર હેઠળ છે. આ સમગ્ર ઘટના ગઈકાલે (શુક્રવાર) સવારે 9 વાગ્યાની આસપાસ બની હોવાનું સામે આવ્યું છે, જેની વિગતો આજે પ્રકાશમાં આવી છે.
સેફ્ટી બેલ્ટ સાથે કામ કરતા શ્રમિકો સીધા નીચે પટકાયા
મળતી માહિતી મુજબ, પાવર ગ્રીડ પ્રોજેક્ટ હેઠળ ટી.એલ.એલ. કંપની દ્વારા વડોદરા સાઉથ-ઓલપાડ ટ્રાન્સમિશન લાઇનનું કામ ચાલી રહ્યું હતું. દુર્ઘટના સમયે ઘટનાસ્થળે આશરે 25 જેટલા મજૂરો હાજર હતા. જેમાંથી 6 શ્રમિકો સેફ્ટી બેલ્ટ બાંધીને ટાવરની ઉપર ચડીને કામગીરી કરી રહ્યા હતા. કામ દરમિયાન અગમ્ય કારણોસર ટાવર અચાનક અસંતુલિત થઈ ગયો હતો અને એક બાજુ નમીને સીધો જમીનદોસ્ત થયો હતો. ટાવર ધરાશાયી થતાં જ ઉપર કામ કરી રહેલા છએ શ્રમિકો સેફ્ટી બેલ્ટ સાથે જ ખૂબ ઊંચાઈએથી નીચે પટકાયા હતા, જેના કારણે તેમને ગંભીર ઈજાઓ પહોંચી હતી.
મૃતકો અને ઇજાગ્રસ્તો લોકોની વિગત
અકસ્માત બાદ ઘટનાસ્થળે ચીસાચીસ મચી ગઈ હતી. સ્થાનિકો અને સાથી કર્મચારીઓએ તાત્કાલિક 108 એમ્બ્યુલન્સ અને ખાનગી વાહનો દ્વારા તમામ ઇજાગ્રસ્તોને વડોદરાની એસ.એસ.જી. (SSG) હોસ્પિટલ અને અન્ય ખાનગી હોસ્પિટલોમાં ખસેડ્યા હતા. જોકે, સારવાર દરમિયાન ત્રણ શ્રમિકોએ દમ તોડી દીધો હતો. જેમના નામ ખાનો કાલુ મારડી (ઉંમર વર્ષ 30), મગલા સીહરા કોલ (ઉંમર વર્ષ 38) અને અન્ય એક શ્રમિક (સારવાર દરમિયાન મોત)નો સમાવેશ થાય છે, જ્યારે ઇજાગ્રસ્તોના નામની વાત કરીએ તો બબલુ ધેના બાસ્કી અને રાજેન સુનિરામ હેમબરામ (હાલ હોસ્પિટલમાં સારવાર હેઠળ). આ અકસ્માતનો ભોગ બનેલા તમામ મૃતક અને ઇજાગ્રસ્ત શ્રમિકો પશ્ચિમ બંગાળના માલદા જિલ્લાના કનોદ (થાણા-પારૂલ) ગામના રહેવાસી હોવાનું જાણવા મળ્યું છે. જેઓ અહીં રોજીરોટી કમાવવા માટે આવ્યા હતા.
સુપરવાઇઝરોની હાજરી છતાં દુર્ઘટના, પોલીસ તપાસ શરૂ
આશ્ચર્યની વાત એ છે કે જ્યારે આ ઘટના બની ત્યારે કંપનીના સુપરવાઇઝર અને સેફ્ટી સુપરવાઇઝર બંને સ્થળ પર જ હાજર હતા, છતાં આટલી મોટી બેદરકારી કે ખામી કેવી રીતે રહી ગઈ તે એક મોટો સવાલ છે. ઘટનાની જાણ થતાં જ ડભોઈ પોલીસ અને ભીલપુર આઉટપોસ્ટના એ.એસ.આઈ. બાલુભાઈ જેસિંગભાઈ રાઠવા સહિતનો પોલીસ કાફલો ઘટનાસ્થળે અને હોસ્પિટલ દોડી ગયો હતો. પોલીસે હાલ અકસ્માતનો ગુનો નોંધી આગળની તપાસ હાથ ધરી છે. પ્રાથમિક તપાસમાં ટાવરનું સંતુલન બગડવાના કારણે આ દુર્ઘટના ઘટી હોવાનું બહાર આવ્યું છે, પરંતુ ટાવર કેમ નમ્યો અને કંપની તરફથી કોઈ ટેકનિકલ ખામી કે સુરક્ષામાં ક્ષતિ હતી કે નહીં, તેનું ચોક્કસ કારણ પોલીસ તપાસ બાદ જ સ્પષ્ટ થશે.